Московские ученые разработали настольную игру для слепых детей

В РТУ МИРЭА изучили и доработали настольную развивающую игру, основанную на концепции латинского квадрата. Игра предназначена для работы с детьми разного возраста, включая тех, кто имеет проблемы со зрением, вплоть до слепоты.

Игра, по мнению авторов, может стать важным инструментом для реабилитации и обучения, помогая не только развлекаться, но и развивать моторику, сенсорное восприятие и логическое мышление.

Разработанная игра объединяет в себе материалы с разной фактурой, что редко встречается в других развивающих играх. Благодаря этому она подходит для игроков разного возраста и с разными уровнями здоровья. Основой игры стали принципы сортировки и логические правила латинского квадрата, что позволяет адаптировать ее под различные когнитивные способности и потребности игроков.

Для создания игрового прототипа были использованы такие материалы, как дюралюминий, сосновая древесина, этиленвинилацетат и эпоксидная смола. Выбор этих материалов обусловлен их широкой доступностью, легкостью в обработке и экономической выгодой.

После первого тестирования внесены изменения в промышленный образец игры. Фишки из этиленвинилацетата заменили на более прочные из термопластичного полиуретана. Также появились специальные рамочки из ABS-пластика, обозначающие неподвижные фишки. Все эти детали были изготовлены с использованием аддитивных технологий.

«Обновленная версия игры успешно прошла тестирование и теперь полностью готова к использованию для детей от трех лет. Игра подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тех, у кого есть нарушения зрения. Для таких пользователей осязание становится основным способом восприятия, поэтому в игру были добавлены специальные «подсказки», облегчающие взаимодействие с ней. Благодаря этому игра доказала свою эффективность как развивающее пособие и способ проведения досуга для слепых и слабовидящих людей», — рассказала Ирина Мамедова, заведующая кафедрой компьютерного дизайна РТУ МИРЭА.

Игра для слепых детей — латинский квадрат / © Любовь Мочалова, пресс-служба РТУ МИРЭА

«Для тестирования игры использован элемент так называемого костюма эмпатии — повязка, имитирующая состояние слепоты у здоровых людей. Это позволило нам оценить, насколько игра соответствует требованиям доступности и понятности для пользователей с ослабленным зрением. Тесты проводились в четыре этапа при участии группы студентов, в количестве 30 человек» — добавила Любовь Мочалова, старший преподаватель кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА.

Проект представлен на IV Национальной конференции «Инклюзивный дизайн — возможности для всех» и получил высокую оценку экспертов.

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РТУ МИРЭА 34 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».