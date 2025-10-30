  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 октября, 19:16
Рейтинг: +89
Посты: 253

Комета 3I/ATLAS прошла перигелий и теперь будет видна на ночном небе

Комета 3I/ATLAS 29 октября достигла ближайшей точки к Солнцу. Ожидается, что на минимальное расстояние от Земли она подойдет 19 декабря. 

Сообщество
# комета
# кометы
# космос
# Солнце
Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) над холмами возле деревни Агуаc-Бланкас, департамент Лавальеха, Уругвай / © Mariana Suarez, Getty Images
Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) над холмами возле деревни Агуаc-Бланкас, департамент Лавальеха, Уругвай / © Mariana Suarez, Getty Images

По данным JPL Horizons, комета 3I/ATLAS достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты — 29 октября в 11:47 UTC (14:47 по московскому времени). Гелиоцентрическое расстояние кометы 3I/ATLAS в этот момент составило около 1,356 астрономических единиц (≈ 203 миллиона километров).

В момент перигелия комета находилась между орбитами Земли и Марса. Ее угловое расстояние от Солнца было меньше 15°, поэтому с Земли за ней наблюдать не могли. 

Теперь комета начала свой путь из Солнечной системы. В течение ноября 3I/ATLAS будет перемещаться по созвездию Дева. 3 ноября она пройдет на расстоянии около 97 миллионов километров от Венеры. Минимального расстояния от Земли — примерно 267 миллионов километров — она ожидаемо достигнет 19 декабря. 

Звездная карта, показывающая положение кометы 3I/ATLAS в созвездии Дева 30 октября 2025 года. Поле зрения: 50х30 градусов / © The Sky Live
Звездная карта, показывающая положение кометы 3I/ATLAS в созвездии Дева 30 октября 2025 года. Поле зрения: 50х30 градусов / © The Sky Live

С 30 октября до 17 ноября из Москвы 3I/ATLAS можно наблюдать с 5 до 7 утра над юго-восточным горизонтом до восхода Солнца. Как отмечает Московский планетарий, увидеть ее возможно лишь в телескоп. Из-за ее слабой яркости заметить комету с помощью любительского телескопа будет сложно. Однако положение объекта позволит наблюдать за ним с космических миссий, например с ESA JUICE в начале ноября.

3I/ATLAS — третье за всю историю наблюдений небесное тело, прилетевшее в Солнечную систему из-за ее пределов. Его открыли 1 июля 2025 года. Другие два межзвездных объекта — 1I/’Oumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Окт
1000
Французская революция
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
1000
Клонирование вымерших:о курозаврах, мамонтах и лютоволках
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
750
Как измерить дозу ионизирующей радиации?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Возрастные изменения мозга. Что может влиять на этот процесс?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Искусство Древнего Египта
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
День Темной материи
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
31 Окт
750
Центральная догма молекулярной биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Ноя
700
Криптовалюты и грядущий финансовый кризис
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
01 Ноя
Бесплатно
Как собрать космический корабль
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 октября, 16:24
Юлия Трепалина

Ветеринары раскритиковали риторику защитников природы о пользе изоляции кошек дома

В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.

Биология
# благополучие
# домашние животные
# защита природы
# изоляция
# кошки
29 октября, 08:57
Юлия Трепалина

Маркетологи научно обосновали пользу бессмысленных названий для брендов

Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.

Психология
# бренд
# бренды
# маркетинг
# название
# смысл
30 октября, 09:39
Юлия Трепалина

Психологи проследили, как рождение детей влияет на романтические чувства в парах

Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.

Психология
# брак
# дети
# любовь
# родительство
# рождение ребенка
# романтические отношения
# семья
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрофизики впервые создали трехмерную карту атмосферы экзопланеты

    30 октября, 17:17

  2. У курильщиков электронных сигарет, даже бывших, оказался повышен риск язвы желудка

    30 октября, 16:59

  3. Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

    30 октября, 16:53

  4. Нехватку червей-зомби назвали признаком «задыхающегося» океана

    30 октября, 13:34
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Alinur Albina
1 секунда назад
Даже это может быть остатки других планет 🪐 например очень большой комета ☄️ столкнулась с планетой как наш планета земля и его останки мы

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Александр Кир
4 минуты назад
Заднюю дали. Видимо денег столько нет вкладывать в такие Мега проекты, да и рентабельность их тоже оказалась под вопросом. Интересно достроят ли

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Сяоми Редми
38 минут назад
Стрелки идиот рисовал. Пока поймёшь какой стране что соотвецтвует...

Инфографика: 30 лет добычи редкоземельных элементов по странам

VASYA G.
48 минут назад
вообще, как показывает история, то резонанс в определённый момент может и к катастрофе привести, поэтому правильно, что его надо просчитывать)

Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

Платон Ф.
2 часа назад
Glemt, у вас регистрация сегодняшняя и уже такой эксперт)))... и все, кто так любит покритиковать струнный транспорт , тааак любят дуюнова вспоминать. а

Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Iglo, никакая квантовая запутанность не позволяет передавать информацию быстрее скорости света. Вы повнимательней почитайте/послушайте лекции на

NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6. В чем причина?

Jericho Kenshi
2 часа назад
Andrezzu, чето у тебя гугл не работает или голова не работает. Главное накинуть на вентилятор, думал прокатит, а оказалось тут люди проверять умеют и ты

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Iglo Gal
2 часа назад
Germans, зонд С него, а не кусочек его... я же написал: "зонд с 3I/Atlas" ) Открылся люк, ещё месяц назад, оттуда вылетел небольшой зонд, скорректировал курс и

NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6. В чем причина?

Юрий Багов
2 часа назад
Сергей, сейчас все больше маневрируюших боеголовок. Авангард. Орешник вероятно. Вообще способность маневрировать давно существует у

США рассмотрят внедрение нового рельсотрона General Atomics в армию

Вв Вв
3 часа назад
Пока Мы обладаем юмором, Мы не победимы.

Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы

Татьяна Кисель
3 часа назад
Хорошо иметь станок под названием "резервная валюта" и сеть ЦБ по всему миру. Покупаешь ресурсы, технологии, а за каждую эмиссию платят инфляцией

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Matvei Mitovich
3 часа назад
Glemt, давно лохотронщики стали в НАН наукой заниматься? может вы попутали что-то? почитайте сначала научные статьи, разработками. пол тычсячи

Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

Ваван Смирнов
3 часа назад
Главное для них молитва . Может и живут мусульманские страны не богато , потому , что больше молятся , чем работают . Если работают то в чужих странах

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Germans Rebikovs
3 часа назад
Iglo, 3i atlas? Комета размером с манхэтэн, находяшеяся на расстоянии 200млн километров от земли, резко ускорилась да так что пролетела над москвой и

NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6. В чем причина?

Oleg Berezhnoy
4 часа назад
John, так в ссср ты тоже мог купить квартиру.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Oleg Berezhnoy
4 часа назад
Сергей, какая чушь. Вы в какой то лютоизвращенной форме пересказали то как была устроена товарноденежная система в 19 веке.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Kiridan
4 часа назад
Судя по длине носа этого аппарата, его конструктор очень много врал о его ТТХ.

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Kanye
4 часа назад
Glemt, регистрация ради одного коммента? Как же вас жизнь обидела.

Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

Aurel Spatari
4 часа назад
Viacheslav,

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Сергей Механик
4 часа назад
Юрий, ну траектория баллистики в основном заранее запрограммирована. Или я ошибаюсь?

США рассмотрят внедрение нового рельсотрона General Atomics в армию

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно