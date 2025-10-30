Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Комета 3I/ATLAS прошла перигелий и теперь будет видна на ночном небе

Комета 3I/ATLAS 29 октября достигла ближайшей точки к Солнцу. Ожидается, что на минимальное расстояние от Земли она подойдет 19 декабря.

Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) над холмами возле деревни Агуаc-Бланкас, департамент Лавальеха, Уругвай / © Mariana Suarez, Getty Images

По данным JPL Horizons, комета 3I/ATLAS достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты — 29 октября в 11:47 UTC (14:47 по московскому времени). Гелиоцентрическое расстояние кометы 3I/ATLAS в этот момент составило около 1,356 астрономических единиц (≈ 203 миллиона километров).

В момент перигелия комета находилась между орбитами Земли и Марса. Ее угловое расстояние от Солнца было меньше 15°, поэтому с Земли за ней наблюдать не могли.

Теперь комета начала свой путь из Солнечной системы. В течение ноября 3I/ATLAS будет перемещаться по созвездию Дева. 3 ноября она пройдет на расстоянии около 97 миллионов километров от Венеры. Минимального расстояния от Земли — примерно 267 миллионов километров — она ожидаемо достигнет 19 декабря.

Звездная карта, показывающая положение кометы 3I/ATLAS в созвездии Дева 30 октября 2025 года. Поле зрения: 50х30 градусов / © The Sky Live

С 30 октября до 17 ноября из Москвы 3I/ATLAS можно наблюдать с 5 до 7 утра над юго-восточным горизонтом до восхода Солнца. Как отмечает Московский планетарий, увидеть ее возможно лишь в телескоп. Из-за ее слабой яркости заметить комету с помощью любительского телескопа будет сложно. Однако положение объекта позволит наблюдать за ним с космических миссий, например с ESA JUICE в начале ноября.

3I/ATLAS — третье за всю историю наблюдений небесное тело, прилетевшее в Солнечную систему из-за ее пределов. Его открыли 1 июля 2025 года. Другие два межзвездных объекта — 1I/’Oumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019).