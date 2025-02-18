Разработана новая платформа для восстановления речи после инсульта

В РТУ МИРЭА представили Aphasis — платформу, предназначенную для восстановления речевых функций у людей, которые столкнулись с последствиями инсульта или получили травмы головного мозга. Aphasis адаптирован для русскоязычных пользователей, у него интуитивно понятный дизайн и широкий спектр настраиваемых упражнений, которые помогают пациентам вернуть утраченные навыки речи.

Платформа позволяет специалистам создавать персонализированные программы, что делает ее идеальным инструментом для эффективной реабилитации речи. Программа включает упражнения, направленные на основные элементы речевой активности: узнавание звуков, воспроизведение слов и предложений, а также улучшение дикции и работы голосового аппарата. В настоящее время проект проходит апробацию среди медицинских специалистов.

«Платформа Aphasis делает процесс реабилитации проще и эффективнее. Врачи, логопеды и специалисты по афазии могут использовать ее для разработки и контроля программ восстановления. Также платформа доступна родственникам пациентов и самим пациентам для самостоятельных занятий. Благодаря доступности на любом устройстве, реабилитация становится возможной в любое время и в любом месте, что особенно важно для жителей удаленных регионов», — отметила Дарья Чугунова, автор проекта, студентка четвертого курса Института Информационных технологий РТУ МИРЭА.

По данным статистики, ежегодно в России более 450 тысяч человек переносят инсульт, а около 600 тысяч получают черепно-мозговые травмы. При этом у 40 процентов пациентов после инсульта и 68 процентов пациентов с травмами средней и тяжелой степени наблюдаются нарушения речи. В общей сложности это около 588 тысяч человек. Однако 90 процентов из них не имеют доступа к полноценной речевой реабилитации в домашних условиях, что существенно замедляет процесс восстановления. Платформа Aphasis призвана решить эту проблему, сделав реабилитацию более доступной и эффективной для тысяч людей по всей стране.

Aphasis предлагает несколько ключевых преимуществ. Пациенты могут выполнять упражнения в любое время и с любого устройства, что устраняет барьеры, связанные с посещением специалистов. Специалисты могут создавать уникальные упражнения, адаптированные под конкретные потребности каждого пациента, что повышает эффективность реабилитации. Врачи могут отслеживать прогресс пациентов в реальном времени и вносить изменения в программу по мере необходимости. Родственники могут помогать пациентам в организации и контроле процесса восстановления, что снижает нагрузку на медицинских специалистов.

Проект представлен на «Акселераторе 4.0 РТУ МИРЭА вторая волна» и получил грант на дальнейшее развитие. На рынке существует несколько приложений для реабилитации речевых функций, однако новая платформа Aphasis, разработанная в РТУ МИРЭА, выделяется среди них благодаря своим уникальным функциям и адаптивности.

Есть приложение Constant Therapy. Оно широко известно, но не адаптировано для русскоязычных пользователей. Другая платформа — RecoverBrain. Но ее пользователи часто жалуются на дизайн приложения, который вызывает трудности из-за мелкого шрифта и неясной структуры интерфейса. Кроме того, доступно всего семь бесплатных упражнений, что недостаточно для полноценной оценки эффективности платформы. платформа Афазиям.нет может не удовлетворять разнообразные потребности реабилитации, особенно в зависимости от стадии восстановления пациента.

В Tactus Therapy некоторые упражнения содержат текст, который сложно читать, что может стать препятствием для людей с нарушениями зрения или когнитивными проблемами. Интерфейс не всегда удобен для пользователей с когнитивными нарушениями. А один из ключевых недостатков MyAphasiaCoach — отсутствие возможности для врачей и логопедов настраивать упражнения под конкретные потребности пациента.

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РТУ МИРЭА 25 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».