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Разработан новый подход к регистрации антинейтринного излучения
Сотрудники лаборатории люминесцентных и детекторных материалов Курчатовского комплекса химических исследований и Отделения физики нейтрино совместно с коллегами из ряда научных центров Белоруссии разработали новый способ регистрации антинейтринного излучения.
Ученые создали детекторный элемент, состоящий из двух различных светоизлучающих материалов: пластика и нового сцинтиллятора на основе силиката лития кальция. Такие детекторы еще называют фосвич-детекторами (от английских слов phosphor и sandwich).
Известно, что антинейтрино в высшей мере слабо взаимодействует с веществом. Для справки: его пробег в стали без взаимодействия в 100 тысяч раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Однако если антинейтрино все же вступает в контакт с веществом, то охотно вступает в реакции с протонами — такое взаимодействие носит название «обратный бета-распад». Продуктами обратного бета-распада являются позитрон и нейтрон.
В эксперименте, проведенном учеными, светоизлучающий пластик играл роль богатой протонами мишени для антинейтрино, где происходила бы регистрация позитрона и продуктов его аннигиляции — гамма-квантов. Силикат лития кальция предназначался для регистрации нейтронов, которые взаимодействуют с атомами лития.
Фосвич одновременно облучили гамма-квантами (имитируя гамма-излучение от аннигиляции позитрона) и нейтронами. Результат превзошел все ожидания: благодаря разному времени высвечивания радиолюминесценции компонентов фосвича было видно, что гамма-кванты преимущественно регистрируются пластиком, а нейтроны — литий-кальциевым силикатом, причем с точностью, большей, чем на то рассчитывали исследователи.
Полученный результат создает возможности для разработки компактных детекторов антинейтринного излучения, работающих по схеме совпадений — когда при определенной геометрии детектора сигналы от гамма- и нейтронных событий регистрируются с известным временным интервалом. Такие детекторы важны для дистанционного мониторинга атомных станций, так как именно антинейтринный метод является единственным нефальсифицируемым способом «заглянуть внутрь» атомного реактора.
Также с помощью предложенного фосвича можно одновременно определять альфа- и бета-частицы, что применимо для дозиметрии излучений.
В проекте участвовали ученые из Института ядерных проблем Белорусского государственного университета, компаний «Радиационные инструменты и новые компоненты» и «АТОМТЕХ» (Минск).
Результаты исследований опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.
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