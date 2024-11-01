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27 минут назад
НИЦ «Курчатовский институт»
29

Разработан новый подход к регистрации антинейтринного излучения

4.4

Сотрудники лаборатории люминесцентных и детекторных материалов Курчатовского комплекса химических исследований и Отделения физики нейтрино совместно с коллегами из ряда научных центров Белоруссии разработали новый способ регистрации антинейтринного излучения.

Курчатовский институт
# антинейтринное излучение
# антинейтрино
# бета-распад
# нейтрино
Коллектив лаборатории люминесцентных и детекторных материалов НИЦ «Курчатовский институт» / © Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

Ученые создали детекторный элемент, состоящий из двух различных светоизлучающих материалов: пластика и нового сцинтиллятора на основе силиката лития кальция. Такие детекторы еще называют фосвич-детекторами (от английских слов phosphor и sandwich).

Известно, что антинейтрино в высшей мере слабо взаимодействует с веществом. Для справки: его пробег в стали без взаимодействия в 100 тысяч раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Однако если антинейтрино все же вступает в контакт с веществом, то охотно вступает в реакции с протонами — такое взаимодействие носит название «обратный бета-распад». Продуктами обратного бета-распада являются позитрон и нейтрон.

В эксперименте, проведенном учеными, светоизлучающий пластик играл роль богатой протонами мишени для антинейтрино, где происходила бы регистрация позитрона и продуктов его аннигиляции — гамма-квантов. Силикат лития кальция предназначался для регистрации нейтронов, которые взаимодействуют с атомами лития.

Фосвич одновременно облучили гамма-квантами (имитируя гамма-излучение от аннигиляции позитрона) и нейтронами. Результат превзошел все ожидания: благодаря разному времени высвечивания радиолюминесценции компонентов фосвича было видно, что гамма-кванты преимущественно регистрируются пластиком, а нейтроны — литий-кальциевым силикатом, причем с точностью, большей, чем на то рассчитывали исследователи.

© Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

Полученный результат создает возможности для разработки компактных детекторов антинейтринного излучения, работающих по схеме совпадений — когда при определенной геометрии детектора сигналы от гамма- и нейтронных событий регистрируются с известным временным интервалом. Такие детекторы важны для дистанционного мониторинга атомных станций, так как именно антинейтринный метод является единственным нефальсифицируемым способом «заглянуть внутрь» атомного реактора.

Также с помощью предложенного фосвича можно одновременно определять альфа- и бета-частицы, что применимо для дозиметрии излучений.

В проекте участвовали ученые из Института ядерных проблем Белорусского государственного университета, компаний «Радиационные инструменты и новые компоненты» и «АТОМТЕХ» (Минск).

Результаты исследований опубликованы в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.

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Курчатовский институт
23 статей
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» – одно из крупнейших научных учреждений России. Основанный в 1943 году для создания советского атомного проекта, он стал родоначальником множества новых технологий и научных направлений. Сегодня «Курчатовский институт» – мультидисциплинарный центр с широкими научными интересами и уникальной технической исследовательской базой.
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Курчатовский институт
# антинейтринное излучение
# антинейтрино
# бета-распад
# нейтрино
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