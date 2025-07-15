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Костный цемент для имплантов с наносеребром в 10 раз эффективнее подавил инфекции
Ученые РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина создали первый отечественный костный цемент с антибиотиком и антибактериальным агентом на основе наночастиц серебра для имплантов. По сравнению с импортными аналогами, которые сегодня применяются в России, разработанный в Губкинском университете состав позволяет высвобождать до 10 раз больше антибиотика.
Серебро — один из наиболее известных материалов с антибактериальными свойствами. Ионы этого металла нарушают работу ферментов бактерий, что приводит к образованию токсичных форм кислорода и гибели микроорганизмов. Наиболее эффективно коллоидное серебро, состоящее из наночастиц. Чем меньше их размер, тем сильнее антимикробное действие. Наночастицы серебра способны бороться даже с биопленками бактерий — колониями, особенно устойчивыми к традиционным антибиотикам и антисептикам. Однако серебро наиболее эффективно в концентрациях, которые могут быть токсичными для клеток человека, поэтому ученые давно ищут способы повысить активность металла, чтобы использовать его в минимальных количествах.
По сравнению с импортными аналогами, которые сегодня применяются в России, разработанный в Губкинском университете состав позволяет высвобождать до 10 раз больше антибиотика. Наночастицы серебра уничтожают бактерии и бактериальные биопленки, характеризующиеся антибиотикорезистентностью. Отечественный костный цемент может применяться для фиксации эндопротезов, заполнения костных дефектов и вертебопластики – операции для укрепления тела позвонков.
Исследования подтвердили, что комбинированное противомикробное действие наночастиц серебра и антибиотика может способствовать снижению риска возникновения послеоперационных инфекций.
Разработанный сотрудниками Губкинского университета костный цемент представляет собой композитный состав с наночастицами серебра, иммобилизированными на наноструктурированном носителе, что повысило их антибактериальные свойства. В основе состава — традиционные акриловые полимеры, которые были модифицированы наноматериалами на основе фибриллярной целлюлозы и частиц серебра.
«Костные цементы – один из самых распространенных и востребованных материалов в хирургии. Разработка отечественных композиций с улучшенными свойствами имеет огромное значение для развития российской медицины», — подчеркнул руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Губкинского университета Дмитрий Копицын.
Исследователи Губкинского университета начали работу над антибактериальным агентом на основе наночастиц серебра в 2020 году. На первом этапе совместно с учеными Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, Химического института Сан Карлоса (Бразилия) и Медицинского университета Караганды (Казахстан) был разработан инновационный материал с антибактериальным и антибиопленочным эффектом – композит из наночастиц серебра и фосфорномолибденовой кислоты на носителе из природного минерала галлуазита. Он убивает бактерии без использования антибиотиков и может использоваться в составе покрытий хирургических инструментов, для обработки операционных и других помещений, где нужна защита от бактериальных загрязнений.
Создание первого отечественного костного цемента с антибиотиком и антибактериальным агентом на основе наночастиц серебра стало следующим этапом проекта. Инновационный состав уже испытан в лабораторных условиях.
Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда.
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