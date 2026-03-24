24 марта, 16:05
Дарья Губина
155

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Снимок второй планеты в протопланетном диске у молодой звезды WISPIT 2. Снимок сделан телескопом VLT
Снимок второй планеты в протопланетном диске у молодой звезды WISPIT 2. Снимок сделан телескопом VLT / © ESO/C. Lawlor, R. F. van Capelleveen et al.

В 2025 году в рамках обзора WISPIT астрономы заметили вокруг молодой звезды TYC 5709-354-1 протопланетный диск, разделенный на несколько колец, а в одном из его разрывов — формирующуюся протопланету. Звезду назвали WISPIT 2, планету — WISPIT 2b.

Молодое светило WISPIT 2 — похожая на Солнце звезда типа T Тельца возрастом около пяти миллионов лет. Она расположена в 437 световых годах от нас. WISPIT 2b — газовый гигант в пять раз массивнее Юпитера и в тысячу раз моложе Земли. Он «расчистил» себе орбиту в протопланетном диске на расстоянии примерно 57 астрономических единиц от звезды. Для сравнения: Нептун «летает» в 30 астрономических единицах от Солнца.

На первых снимках сразу стало видно, что большой протопланетный диск WISPIT 2 разбит как минимум на четыре кольца. Это стало главным отличием WISPIT 2 от других молодых систем, где удалось разглядеть в диске формирующуюся планету. Вообще, разрывы в дисках могут возникать в результате внутренних гравитационных взаимодействий, но ученые все же надеялись найти там хотя бы еще одну планету — и оказались правы.

С помощью инструментов SPHERE и GRAVITY+ телескопа VLT в системе WISPIT 2 ученые выявили еще одного гиганта — WISPIT 2c. Новая формирующаяся планета в два раза массивнее своей соседки и находится в четыре раза ближе (15 а.е.) к звезде. Научная работа с описанием открытия опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Судя по количеству подтвержденных экзопланет, формирование таких миров — довольно распространенный процесс. Проблема в том, что разглядеть в пылегазовом диске мелкую точку-планету очень сложно. На сегодня ученые нашли лишь несколько дисков с зарождающимися мирами. В их числе PDS 70, AB Aur и HD 169142.

Долгое время PDS 70 оставалась единственной такой системой с двумя подтвержденными планетами. Теперь к ней добавилась WISPIT 2. Обе они похожи на молодую Солнечную систему.

«WISPIT 2 — лучшее, что у нас есть на данный момент, чтобы заглянуть в наше собственное прошлое», — объяснила главный автор нового исследования Хлоя Лоулор (Chloe Lawlor).

В обеих системах протопланеты сформировались там, где находятся на момент наблюдений, а не мигрировали с других орбит. Это позволит изучить параметры протопланетного диска, способствующие зарождению миров. Исследователи уже окрестили такие условия потенциальной «зоной Златовласки» для планет-гигантов.

В диске WISPIT 2 есть еще один перспективный разрыв вдали от звезды. Авторы новой работы подозревают, что там «обитает» третья планета. Вероятно, размером с Сатурн, поскольку разрыв небольшой. «Чрезвычайно большой телескоп», запуск которого запланирован на 2029 год, сможет сделать снимок этой экзопланеты. А пока ученые продолжат наблюдения за системой доступными инструментами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
250 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
23 марта, 14:17
Андрей Серегин

На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.

Археология
# Бронзовый век
# железо
# Китай
# микроскопия
23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

Археология
# военная история
# вооружение
# история
# оборонительные сооружения
# Помпеи
24 марта, 08:22
Адель Романова

Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.

Астрономия
# внеземная вода
# вспышки
# кометы
# космос
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Российские ученые выяснили, как низкая температура повлияла на белковый состав мембраны бактерии из вечной мерзлоты

    24 марта, 16:26

  2. Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

    24 марта, 16:05

  3. В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

    24 марта, 12:37

  4. Полуостров Юкатан оказался покрыт рыночными комплексами древних майя

    24 марта, 11:44
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 минута назад
Pavel, тестовые спутники запускались по 3 штуки. На третий раз запустили уже рабочую версию.

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Николай Цыгикало
3 минуты назад
Иван, нет и данных по целевым орбитам: куда запустили? Какая опорная орбита, какая целевая. Какова орбитальная структура будущей группировки.

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Иван Колупаев
17 минут назад
Александр, ладно не принимайте близко к сердцу вышеозначенный материал я нашел где и как прочитать. Но на вопрос откуда запущен-то и там нет ответа.

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Сергей Веселовский
19 минут назад
Tanja, Карпатское,западенское,конченое жидорагулье

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Сергей Веселовский
21 минута назад
Kirill, куб газа 8р, а куб дров 3000р...,.дровами топить круче!!!газ для бедноты

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Иван Колупаев
21 минута назад
Александр, если ссылка не открывается без дополнительных ухищрений это называется иначе, согласен. Но "не будем рисовать ниже пояса" (с)

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Любовь С.
22 минуты назад
Sergey, спасибо за замечание. Формулировка могла быть воспринята как категоричная. Данные исследований показывают, что Рюгу содержит все пять "букв" и

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Андрей Д.
31 минута назад
А как дата центры собираются тепло выбрасывать? В космосе нет вентиляции, это большая проблема техническая

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Sam Dowson
55 минут назад
Sergey, с точки зрения астероидов все верно. Некогда Земля "слиплась" из таких астероидов, насыщенных органикой, и соответственно обогатилась ею ещё

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Александр Березин
1 час назад
Иван, "Давать ссылку на замедленный телеграмм в наше время неполиткорректно" Чем это? Мы, слава Богу, не в США живем, чтобы у нас существовала

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Pavel Egorchenckov
1 час назад
Elusive, если бы. 2 раза выделялись деньги и оба раза деньги были стырены.На третий раз отдали частникам заказ.Они и запустили

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Life Happy
1 час назад
I really enjoy the fast pace of https://spacewavesunblocked.com/. The obstacles are tricky, and it feels rewarding when you survive longer.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Qiyomatjon Qoqiev
1 час назад
Блин, как посмотрю какой не возьми ресурс, в комментах с начала объязательно украинцы с русскими схватываться, сколько ж можно, давайте жить

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Sergey Vasenin
1 час назад
Считаю, не совсем точным писать что "Это также означает, что ... происхождение жизни тесно связано с химической эволюцией метеоритов и астероидов"

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Егор Соловец
1 час назад
Зенитные кодексы Аль-Эфесби

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Elusive Joe
2 часа назад
То есть они умеют не только руку в бюджет запускать? Феноменально!

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Адам Петропавловский
2 часа назад
Если сравнивать все страны в расходах долларов то мы должны были давно проиграть столкновение на Украине, так как финансирование несоизмеримо

Инфографика: военный, экономический и демографический вес Ирана в ближневосточном балансе сил

Любовь С.
2 часа назад
Sam, "нуклеобазы" – это современный научный термин (nucleobases), который используется в статьях и научпопе. В учебниках чаще пишут "азотистые основания",

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Sam Dowson
2 часа назад
Нуклеобазы) В русскоязычных школьных учебниках и научных статьях пишут их как "азотистые основания". Даже нейросеть переводит как "нуклеиновые

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Александр Речкин
3 часа назад
Иван, вот, специально для Вас, ссылка на Мах: https://max.ru/bureau_1440/AZ0eVuGTJJs

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

