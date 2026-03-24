Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
В 2025 году в рамках обзора WISPIT астрономы заметили вокруг молодой звезды TYC 5709-354-1 протопланетный диск, разделенный на несколько колец, а в одном из его разрывов — формирующуюся протопланету. Звезду назвали WISPIT 2, планету — WISPIT 2b.
Молодое светило WISPIT 2 — похожая на Солнце звезда типа T Тельца возрастом около пяти миллионов лет. Она расположена в 437 световых годах от нас. WISPIT 2b — газовый гигант в пять раз массивнее Юпитера и в тысячу раз моложе Земли. Он «расчистил» себе орбиту в протопланетном диске на расстоянии примерно 57 астрономических единиц от звезды. Для сравнения: Нептун «летает» в 30 астрономических единицах от Солнца.
На первых снимках сразу стало видно, что большой протопланетный диск WISPIT 2 разбит как минимум на четыре кольца. Это стало главным отличием WISPIT 2 от других молодых систем, где удалось разглядеть в диске формирующуюся планету. Вообще, разрывы в дисках могут возникать в результате внутренних гравитационных взаимодействий, но ученые все же надеялись найти там хотя бы еще одну планету — и оказались правы.
С помощью инструментов SPHERE и GRAVITY+ телескопа VLT в системе WISPIT 2 ученые выявили еще одного гиганта — WISPIT 2c. Новая формирующаяся планета в два раза массивнее своей соседки и находится в четыре раза ближе (15 а.е.) к звезде. Научная работа с описанием открытия опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Судя по количеству подтвержденных экзопланет, формирование таких миров — довольно распространенный процесс. Проблема в том, что разглядеть в пылегазовом диске мелкую точку-планету очень сложно. На сегодня ученые нашли лишь несколько дисков с зарождающимися мирами. В их числе PDS 70, AB Aur и HD 169142.
Долгое время PDS 70 оставалась единственной такой системой с двумя подтвержденными планетами. Теперь к ней добавилась WISPIT 2. Обе они похожи на молодую Солнечную систему.
«WISPIT 2 — лучшее, что у нас есть на данный момент, чтобы заглянуть в наше собственное прошлое», — объяснила главный автор нового исследования Хлоя Лоулор (Chloe Lawlor).
В обеих системах протопланеты сформировались там, где находятся на момент наблюдений, а не мигрировали с других орбит. Это позволит изучить параметры протопланетного диска, способствующие зарождению миров. Исследователи уже окрестили такие условия потенциальной «зоной Златовласки» для планет-гигантов.
В диске WISPIT 2 есть еще один перспективный разрыв вдали от звезды. Авторы новой работы подозревают, что там «обитает» третья планета. Вероятно, размером с Сатурн, поскольку разрыв небольшой. «Чрезвычайно большой телескоп», запуск которого запланирован на 2029 год, сможет сделать снимок этой экзопланеты. А пока ученые продолжат наблюдения за системой доступными инструментами.
