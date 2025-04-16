Астрономы исключили версию о происхождении спутников Марса от одного небесного тела

Новое исследование показало, что Фобос и Деймос вряд ли образовались как обломки одного крупного спутника. Компьютерное моделирование подтвердило: если бы у этих лун был общий «прародитель», они столкнулись бы друг с другом и разрушились через всего десятки тысяч лет после возникновения.

Две маленькие бесформенные луны Марса — 22-километровый Фобос и 12-километровый Деймос — летают на разных высотах: Фобос держится всего примерно в шести тысячах километров над поверхностью планеты, Деймос — в 23 тысячах километров. В то же время у их орбит есть общие особенности: они практически идеально круглые, при этом расположены почти точно в плоскости марсианского экватора.

Это заставляет ученых сомневаться, что Фобос и Деймос — захваченные когда-то из межпланетного пространства астероиды. Обычно попавшие в гравитационную ловушку планеты «чужие» луны движутся по вытянутым и наклоненным орбитам.

Тем не менее маловероятной выглядит и версия о том, что Фобос и Деймос сформировались вместе с Марсом. К примеру, спектральный анализ поверхностей марсианских спутников показал, что по составу они заметно отличаются от грунта Красной планеты и больше похожи на астероиды.

Рассматривают еще два возможных сценария их появления. Первый — гигантское столкновение: в Марс могло удариться крупное небесное тело, а из выброшенных обломков сформировались спутники. Напомним, это аналогично самой распространенной версии происхождения Луны. Второй вариант предполагает, что изначально у Марса был один более массивный спутник, но он разрушился, а Фобос и Деймос — все, что от него осталось.

Этот последний сценарий недавно решили рассмотреть ученые из Франции. Они исходили из предположения, что более крупный астероид в далеком прошлом был захвачен Марсом, в какой-то момент оказался слишком близко к нему, и гравитация планеты его раздробила. В таком случае обломки могли изначально расположиться на вытянутых и наклоненных орбитах, а потом постепенно смещались и расположились более «правильно» под действием притяжения Марса и из-за сопротивления его когда-то плотной атмосферы.

Ранее одно из исследований перечеркнуло этот вариант: ученые пришли к выводу, что динамика движения спутников неизбежно привела бы к их столкновению и взаимному уничтожению в течение всего примерно 10-100 тысяч лет после их возникновения, то есть в кратчайшие сроки по космическим меркам.

Теперь исследователи провели новое моделирование развития событий после гипотетического разрушения «прародителя» Фобоса и Деймоса. Они изложили свои расчеты в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Ученые задавали тысячи разных исходных условий, учли не совсем равномерное гравитационное поле Марса, возможное влияние Солнца, колебание марсианской оси.

Как выяснилось, ни один из этих факторов не спасает луны Красной планеты от скорого столкновения. Вероятность застать их сегодня при таком сценарии составила в лучшем случае 10 процентов. Астрономы подчеркнули, что пока ни одна версия происхождения Фобоса и Деймоса полностью не объясняет нынешних наблюдений.

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