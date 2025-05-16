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25 минут назад
Дарья Г.
80

Найден идеальный по форме остаток сверхновой

5.9

Когда звезда взрывается сверхновой, ее оболочка разлетается во все стороны. Материя оболочки сталкивается с веществом межзвездного пространства, ударная волна образует причудливой формы туманность со сгустками газа и полостями. Но вот астрономы нашли остаток почти идеальной формы — как он мог образоваться?

Астрономия
# Млечный путь
# остаток сверхновой
# радиоастрономия
# Сверхновая
Остаток сверхновой Телейос, G305.4—2.2
Снимок области неба, где находится остаток сверхновой Телейос, G305.4—2.2. Снимок сделан радиоинтерферометром ASKAP. В верхней части снимка — галактическая плоскость Млечного пути / © M.D. Filipovic et al. Publications of the Astronomical Society of Australia (2025)

Остатки сверхновых играют большую роль в эволюции галактики. Ударной волной они меняют структуру вещества в межзвездном пространстве, одновременно насыщая его тяжелыми элементами. Благодаря этому следующее поколение звездных систем имеет гораздо более богатый состав.

К сожалению, наши знания о популяции остатков сверхновых крайне ограничены. На сегодня астрономы нашли около 300 таких объектов в Млечном Пути.

По расчетам, в нашей Галактике должно быть еще более двух тысяч остатков сверхновых. Обнаружить их все невозможно. Значительная часть, скорее всего, расположена в областях Галактики, где их сложно различить на фоне других космических структур. К тому же многие из остатков сверхновых должны быть слишком тусклыми для наших инструментов, а яркие и «молодые» остатки — слишком маленькими.

Несмотря на сложности с поиском тусклых и маленьких остатков сверхновых, новое поколение радиотелескопов — в частности, ASKAP (Австралия) и MeerKAT (Южная Африка) — помогает пополнять их список. Так, астрономы открыли G305.4—2.2, остаток сверхновой почти идеальной круглой формы. Авторы нового исследования прозвали его Телейосом, от греческого слова «совершенный». Научную статью с описанием открытия выложили на портале arXiv.org.

«Пузырь» расположен ниже плоскости Галактики и виден почти исключительно в радиодиапазоне. Ученые уверены: это действительно остаток сверхновой, а не протопланетная туманность, странный радиокруг или другой космический объект. Авторы исследования также отказались от гипотезы, что это сфера Дайсона, поскольку внутри «пузыря» нет источников инфракрасного излучения.

Снимки Телейоса, G305.4—2.2, сделанные радиоинтерферометром ASKAP / © M.D. Filipovic et al. Publications of the Astronomical Society of Australia (2025)

Обычно остатки сверхновых приобретают круглую форму на стадии Седова, когда масса вещества из межзвездного пространства, вовлеченная в процесс, начинает превышать массу сброшенной оболочки звезды. Тогда все первичные неоднородности от взрыва сглаживаются. Тем не менее обычно на «пузырь» воздействует внешнее магнитное поле белого карлика или другого объекта, который остался в центре после взрыва сверхновой. Под действием этого поля остаток «распадается» на две симметричные половинки.

Вероятно, Телейос находится на «круглом» этапе эволюции остатка сверхновой, но мы не видим его «половинки» из-за ракурса. Если бы мы смотрели на объект сбоку, видели бы привычное влияние магнитного поля. Впрочем, сам объект, образующий магнитное поле, ученые не нашли.

Астрономам не удалось определить точное расстояние и размер «пузыря». Либо Телейос находится в 7,2 тысячи световых лет от нас и достигает диаметра 45,7 светового года, либо он расположен в 25 тысячах световых лет от нас, а его размер — 156,6 светового года.

Любопытно, что сам взрыв сверхновой, вероятно, произошел всего 1467 лет назад. Если бы эта область неба была видна из Северного полушария, сохранились бы исторические документы о яркой вспышке. Чтобы лучше понять необычную природу Телейоса, астрономам необходимо собрать более точные данные наблюдений.

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Астрономия
# Млечный путь
# остаток сверхновой
# радиоастрономия
# Сверхновая
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