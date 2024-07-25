NASA «приговорило» полностью работоспособный космический телескоп из-за бюджетных сокращений

Работа рентгеновского телескопа «Чандра» — одной из «Великих обсерваторий» NASA — прекратится из-за недостатка средств. Такой вариант развития событий комитет NASA счел наиболее оптимальным, несмотря на несогласие астрономов.

Телескоп «Чандра» — исследовательский инструмент, который относится к миссии NASA «Великие обсерватории», назван в честь астрофизика Субраманьяна Чандрасекара, преподававшего в Чикагском университете почти 60 лет, и предназначен для изучения космического пространства в рентгеновском диапазоне. Другие телескопы, запущенные в космос в рамках «Великих обсерваторий», — «Хаббл», «Комптон» и «Спитцер».

«Чандру» доставили на околоземную орбиту 23 июля 1999 года и планировали, что он прослужит пять лет. Однако телескоп по-прежнему в рабочем состоянии и предоставляет ученым ценные исследовательские данные.

В марте NASA опубликовало проект бюджета на 2025 год, предполагающий, что финансирование «Чандры» сократится на 40% и будет продолжать уменьшаться до 2029 года, а поддержку «Хаббла» урежут на 10%. Опасные для «Чандры» меры объяснили в том числе тем, что состояние телескопа ухудшается и требует дополнительных расходов. Астрономы, включая некоторых представителей NASA, высказались против обнародованного плана.

На заседании Консультативного комитета по астрофизике (APAC) 23 июля Роб Кенникатт — астроном из Аризонского университета и Техасского университета A&M (оба — в США), входивший в утвержденный NASA комитет по пересмотру операционной парадигмы (OPCR), — сообщил, что функционирование «Чандры» в условиях представленного бюджетного плана невозможно уже в 2025 году. По его словам, рассматривались четыре тактики, но из них только упразднение «Чандры» позволяло не превысить объем средств, который NASA готово выделить на работу. Остальные варианты сохраняли «Чандру», ограничивая возможности и финансирование телескопа, но не «вписывались» в заявленный бюджет.

По словам Кенникатта, если бы OPCR мог дать NASA рекомендацию, на каком именно варианте остановиться, то проголосовал бы решительно против прекращения работы «Чандры». Ученый сказал, что его беспокоит возможность сократить наблюдения с помощью телескопов, которые приносят пользу исследователям, в том числе начинающим: «Вы едите зерно своей профессии».

Тем не менее Кенникатт подчеркнул: хотя у NASA не было цели и желания прекращать работу ни одного из телескопов, необходимо было высвободить часть денег, которые на них тратят:

«Если мы продолжим эксплуатировать “Хаббл” и “Чандру” на прежнем уровне, придется отменить что-то еще или сократить финансирование исследований, отказаться от каких-то международных партнерств. Здесь нет простых ответов».

Рентгеновский центр «Чандра» и Институт исследований космоса с помощью космического телескопа, отвечающие за научные операции «Чандры» и «Хаббла», планируют уволить десятки людей, чтобы сократить расходы в соответствии с бюджетом NASA. Это может произойти уже в сентябре.

Ранее из-за перерасхода средств NASA отменило миссию Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER). Она была посвящена поиску льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны.

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