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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +775
Посты: 1465

NASA собирается отключить одну из космических обсерваторий ради экономии средств

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в следующем году недополучит два миллиарда долларов на финансирование своих научных проектов. Поэтому NASA больше не собирается поддерживать в рабочем состоянии рентгеновский космический телескоп «Чандра», которому скоро исполнится 25 лет.

Сообщество
# NASA
# астрономия
# космос
# Чандра
Космический телескоп «Чандра» / © NASA
Космический телескоп «Чандра» / © NASA

По данным портала Universe Today, агентство планирует сократить научные исследования с помощью телескопа «Чандра» до минимума, а также прекратит поддерживать его работоспособность, что неминуемо приведет к скорому отключению обсерватории.

Представители NASA отмечают, что телескоп сильно деградировал за время работы, а некоторые системы требуют активного управления для поддержания нужных температур, чтобы обсерватория нормально работала, что увеличивает расходы, которые NASA уже не может себе позволить.

Напомним, что космическая обсерватория «Чандра» отправилась в космос в 1999 году. Хотя изначально планировалось, что телескоп будет работать всего пять лет, в июле этого года ему исполнится уже 25 лет, а сама обсерватория стала ключевым объектом в мире рентгеновской астрономии.

На этом печальные новости не заканчиваются, бюджет NASA предусматривает также сокращение на 5% финансирования деятельности космического телескопа «Хаббл», однако последний будет функционировать, как и прежде. 

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