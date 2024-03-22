Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
NASA собирается отключить одну из космических обсерваторий ради экономии средств
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в следующем году недополучит два миллиарда долларов на финансирование своих научных проектов. Поэтому NASA больше не собирается поддерживать в рабочем состоянии рентгеновский космический телескоп «Чандра», которому скоро исполнится 25 лет.
По данным портала Universe Today, агентство планирует сократить научные исследования с помощью телескопа «Чандра» до минимума, а также прекратит поддерживать его работоспособность, что неминуемо приведет к скорому отключению обсерватории.
Представители NASA отмечают, что телескоп сильно деградировал за время работы, а некоторые системы требуют активного управления для поддержания нужных температур, чтобы обсерватория нормально работала, что увеличивает расходы, которые NASA уже не может себе позволить.
Напомним, что космическая обсерватория «Чандра» отправилась в космос в 1999 году. Хотя изначально планировалось, что телескоп будет работать всего пять лет, в июле этого года ему исполнится уже 25 лет, а сама обсерватория стала ключевым объектом в мире рентгеновской астрономии.
На этом печальные новости не заканчиваются, бюджет NASA предусматривает также сокращение на 5% финансирования деятельности космического телескопа «Хаббл», однако последний будет функционировать, как и прежде.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Британские археологи рассказали, в каких домах обитали древние жители деревни на болотах, что они готовили и как одевались.
В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.
Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Иммунитет от векторных вакцин оказался стойким, а у мРНК — преходящим. Зато ЮАР запретила «Спутник»… из-за борьбы с ВИЧ
Самые сильные животные
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии