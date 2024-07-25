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Пермяки спрогнозировали образование гидратов в нефтяных скважинах
При разработке нефтегазовых месторождений в добывающих скважинах могут образовываться отложения соединений воды с углеводородами — гидраты. Из-за этого происходит закупоривание оборудования, снижается скорость потока или происходит полная остановка процесса. Это сказывается на состоянии разрабатываемого месторождения — осуществлять выработку становится сложно и экономически невыгодно. Ученые ПНИПУ разработали методику прогнозирования интервалов гидратообразования в условиях постоянной и периодической работы электроцентробежных насосов. В результате тестирования сразу на нескольких скважинах сходимость результатов составила порядка 90 процентов.
Исследование опубликовано в журнале «Нефтяное хозяйство». Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Гидраты — это неустойчивые соединения воды с углеводородами, которые с повышением температуры или при понижении давления разлагаются на газ и воду. Они могут возникать в скважинах при высоком давлении и низкой температуре. В промышленности гидраты являются серьезной проблемой, поскольку они закупоривают насосно-компрессорные трубы и оборудование.
Применяя тепловые методы и используя химические добавки в качестве ингибиторов (веществ, подавляющих или задерживающих процессы), можно сохранить рабочие условия в скважине вне зоны гидратообразования. Наиболее распространенные ингибиторы – термодинамические, такие как метанол и гликоли, однако пластовая вода, содержащая электролиты, также оказывает ингибирующее действие.
Для исследования ученые ПНИПУ выбрали месторождение, на котором проблема образования гидратов наиболее актуальна – в ходе анализа было выявлено, что каждая третья скважина подвержена процессам гидратообразования из-за физико-химических и термобарических особенностей процесса разработки. Чтобы спрогнозировать интервал отложения гидратов, политехники определили температуру и давление в разных точках по стволу скважины, а затем выявили зависимость возникновения отложений от этих показателей с учетом состава попутного нефтяного газа и пластовой воды. По результатам расчета ученые построили кривые зависимости давления от температуры, позволяющие установить термобарические условия начала интервала гидратообразования. С помощью разработанной методологии спрогнозировали глубину отложений на 22 скважинах.
«В ходе анализа мы выявили параметры, влияющие на интенсивность гидратообразования: высокий газовый фактор, давление на приеме электроцентробежных насосов ниже давления насыщения и высокая обводненность нефти. Предложенная методика расчета позволяет спрогнозировать глубину начала отложения с точностью до 90 процентов», – говорит доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Александр Лекомцев.
Ученые ПНИПУ установили, что наличие в попутном нефтяном газе углеводородов выше CH4, малая концентрация азота и низкая минерализация пластовых вод приводят к усилению гидратообразования.
Описанный политехниками подход может быть применен для оценки и прогнозирования отложений, негативно влияющих на добычу нефти на разной глубине. Это позволит своевременно принимать меры для оптимизации технологического процесса и эксплуатировать скважины более эффективно.
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