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Вода с «кирпичиками» жизни попала на Землю позже, чем считали ученые
Изотопный анализ древних горных пород и метеоритов показал, что вода, обогащенная химическими элементами, необходимыми для зарождения жизни, попала на нашу планету после формирования Луны.
Понимание того, когда именно на Земле появилась вода, критически важно для реконструкции истории зарождения жизни. До сих пор считалось, что решающую роль в доставке воды сыграло столкновение Земли с гипотетической планетой Тейя. Тогда же из оставшихся осколков, вероятно, сформировалась Луна. Хотя есть и другая, довольно убедительная теория происхождения нашего естественного спутника.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta под руководством Кэтрин Бермингем (Katherine Bermingham) из Университета Рутгерса (США), проанализировали изотопный состав молибдена (Mo) — химического элемента, способного сохранять информацию о процессах, происходивших в юной Солнечной системе — в образцах земных горных пород и метеоритов.
В выборку вошли горные породы Гренландии возрастом примерно 3,8 миллиарда лет, современные базальты, полученные с морского дна, а также образцы обнаруженного в 1576 году метеорита Кампо-дель-Сьело (Campo del Cielo). Он упал на территорию современной Аргентины приблизительно четыре-пять тысяч лет назад.
Для анализа изменений в изотопном составе молибдена метеоритов и земных горных пород, относящихся к позднему этапу формирования планеты, ученые применили метод масс-спектрометрии с термической ионизацией. Результаты показали, что большинство материалов, добавленных на Землю во время заключительного этапа ее роста и формирования ядра, родом из внутренней части Солнечной системы.
Напомним, метеориты, из которых берут образцы для подобного анализа, условно делятся на две группы: первые (NC‑метеориты) образовались во внутренней части Солнечной системы, где условия были относительно «сухими», а вторые (CC‑метеориты) — во внешней части, там воды и летучих веществ было больше.
Таким образом, сравнив подписи молибдена в земных образцах с подписями метеоритов, исследователи заключили, что вода со строительными «кирпичиками» жизни прибыла на нашу планету во время позднего этапа ее формирования. То есть после «рождения» Луны (во время так называемой поздней аккреции, когда добавление материала составляло последние 10-20 процентов ее массы). Авторы новой научной работы отметили, что доставка воды происходила в несколько этапов.
Однако мнения о происхождении земной воды у ученых разнятся. Например, согласно исследованию научной группы Артема Оганова, источником океанов мог быть особый минерал из недр Земли. Другие исследовательские группы подсчитали, что первичные земные океаны тоже никуда не испарялись. Вероятно, вскоре выводы нового исследования будут оспорены.
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