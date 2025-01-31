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На Луне нашли следы недавнего сжатия
На обратной стороне Луны обнаружили множество небольших «морщин», которые возникают от напряжения коры. Подобные структуры видели и раньше, но до сих в них в основном распознавали следы событий, происходивших миллиарды лет назад. Теперь же планетологи пришли к выводу: новые «хребты» — результат недавней геологической активности Луны.
Лунные моря заполнены базальтом, то есть застывшей лавой. При подробном рассмотрении снимков этих равнин можно заметить многочисленные следы того, как эта уже затвердевшая лава местами «растрескивалась» от напряжения: на поверхности прослеживаются многочисленные извилистые структуры, похожие на выступающие вены или морщины. Их назвали «морщинистыми гребнями». Планетологи предполагают, что это результат сжатия лунной коры по мере того, как все небесное тело постепенно охлаждалось и уменьшалось в размерах.
Долгое время считалось, что все это происходило миллиарды лет назад, но в годы знаменитой программы «Аполлон» размещенные на Луне сейсмические приборы начали фиксировать лунотрясения. Тогда стало ясно, что некая «внутренняя жизнь» естественного спутника Земли до сих пор продолжается. Есть гипотеза, что Луна и сейчас незаметно сжимается.
Исследователи из Смитсоновского института и Мэрилендского университета (США) выявили признаки того, что это сжатие действительно все еще происходило сравнительно недавно. Ученые заметили много небольших морщинистых гребней в Бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.
Эта обширная низменность простирается на без малого 2,5 тысячи километров. По мнению специалистов, она представляет собой крупнейший лунный кратер — след от падения астероида более четырех миллиардов лет назад.
Обнаруженные в нем «морщины» сами по себе чем-то невиданным не оказались, но исследователям удалось определить их возраст. В статье для издания The Planetary Science Journal планетологи объяснили, что в этом помогли кратеры: чем их больше, тем поверхность старше. При этом, конечно, важен возраст самих кратеров, а его ученые уверенно определяют, к примеру, по внешнему виду: со временем кратеры темнеют от воздействия космической радиации и бомбардировки микрометеоритами.
Оказалось, гребни на обратной стороне Луны не такие уж древние: многие из них проходят по дну или склонам кратеров, а это говорит о том, что «морщины» в этих местах появились уже после падения астероидов. В целом по подсчетам вышло, что эти структуры образовались ориентировочно 160 миллионов лет назад — недавно по меркам геологии.
Это укрепляет подозрения, что внутренняя активность Луны полностью не утихает по сей день. Не исключено, что так может быть в том числе из-за постепенного смещения лунной орбиты. Ученые подчеркнули, что это не просто интересно, но и может пригодиться при планировании будущих высадок на естественный спутник Земли и организации там постоянной базы.
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