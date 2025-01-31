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Зубная нить снизила риск инсульта
Если регулярно чистить зубы с помощью зубной нити, может снизиться вероятность инсульта из-за оторвавшегося от сердца тромба или нарушенного сердцебиения. При этом недостаточную заботу планируют внести в список основных факторов риска наравне с несбалансированным питанием, неоптимальным графиком сна и воздействием никотина.
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Специалисты из Медицинского университета Южной Каролины в США обнаружили, что привычка один или несколько раз в неделю чистить зубы зубной нитью полезна не только для полости рта, но и для сердца. Результаты исследования они представят 4 февраля на Международной конференции по инсульту в Лос-Анджелесе.
Авторы научной работы провели опрос, в котором участвовали более 6000 человек. Из тех, кто пользовался зубной нитью, у 4092 человек не было инсульта и у 4050 человек — фибрилляции предсердий, одной из разновидностей нарушения сердечного ритма. Во время исследования также учитывались следующие факторы: кровяное давление, сахарный диабет, уровень холестерина, курение, индекс массы тела, уровень образования, регулярность чистки зубов и визитов к стоматологу.
За респондентами наблюдали 25 лет. В течение этого периода у 434 участников исследования случился инсульт, причем в 147 случаях причиной стали тромбы в крупных артериях головного мозга, в 97 случаях — тромбы в сердце и в 95 случаях — затвердевание мелких артерий. У 1291 человека обнаружили фибрилляцию предсердий.
Использование зубной нити оказалось связано со снижением риска ишемического инсульта на 22%, инсульта из-за тромбов, оторвавшихся от сердца, — на 44% и фибрилляции предсердий — на 12%. Результаты исследования не зависели от того, насколько человек регулярно чистит зубы, посещает стоматолога и соблюдает другие правила гигиены полости рта. Однако чем чаще респонденты пользовались зубной нитью, тем с большей вероятностью у них уменьшался риск перечисленных заболеваний.
«Гигиена полости рта связана с воспалением и затвердеванием артерий. Использование зубной нити может снизить риск инсульта за счет уменьшения инфекций полости рта и воспаления», — пояснили авторы научной работы.
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