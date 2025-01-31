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5 минут назад
ПНИПУ
6

Разработана программа, которая автоматически управляет роботизированными комплексами

4.3

Детали в авиационных газотурбинных двигателях и установках во время работы подвергаются высоким температурам в диапазоне от 650 до 1600 градусов. Наиболее эффективный способ их защиты от перегрева и разрушения материала — применение теплозащитных покрытий. Слои наносят с помощью роботизированных комплексов с маленькой распыляющей ручкой, при этом робота программирует специалист пультом, из-за чего его на время выводят из строя, что сильно замедляет процесс производства. Ученые Пермского Политеха разработали ПО, которое позволяет автоматически писать коды для управления напыляющими установками. Это ускорит и удешевит процесс производства отечественных гражданских авиадвигателей и газотурбинных установок, а также повысит качество нанесения термозащитного слоя. Сегодня не существует аналогичных программных решений для таких роботизированных установок.

ПНИПУ
# газотурбинные двигатели
# газотурбинные установки
# покрытие
# программа
# роботы
В ПНИПУ разработали программу, которая автоматически управляет роботизированными комплексами / © Роман Давлятшин, пресс-служба ПНИПУ

Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»

Политехники разработали цифровой двойник роботизированного комплекса, загрузили его в программу для моделирования процесса работы. Затем построили путь, по которому робот должен ездить, когда включать/выключать напыление. Это позволило в автоматическом режиме задать оптимальную траекторию движения, чтобы все обрабатываемое изделие покрывалось ровным защитным слоем.

«Дело в том, что напрямую эти результаты в робот загрузить нельзя, поэтому важно перевести их на понятный ему язык. Для этого мы разработали постпроцессор – программу, которая преобразует информацию о движении инструмента и обработки деталей в понятный для станка код, используемый для выполнения операций», – комментирует Роман Давлятшин, младший научный сотрудник лаборатории методов создания и проектирования систем «Материал-технология-конструкция» ПНИПУ.

«На текущем этапе тестирование программы на цифровом двойнике показало хорошие результаты. По предварительным данным количество успешных операций составило 80 процентов. Снижение временных затрат на одно напыление – 95 процентов. Ручное создание траектории под новую геометрию лопатки газотурбинного двигателя может занимать несколько рабочих смен. Использование нашего ПО сократит процесс до одной-двух смен: генерируем траекторию, проводим тестовое покрытие, разрезаем, смотрим и дорабатываем», – комментирует Игорь Безукладников, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Реализация проекта и возможность автоматизировать создание управляющей программы для роботизированных комплексов позволит существенно снизить простои оборудования, сократит сроки нанесения теплозащитных покрытий и повысит производственные мощности предприятия. В дальнейшем планируется тестирование на реальных станках.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# газотурбинные двигатели
# газотурбинные установки
# покрытие
# программа
# роботы
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