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Разработана программа, которая автоматически управляет роботизированными комплексами
Детали в авиационных газотурбинных двигателях и установках во время работы подвергаются высоким температурам в диапазоне от 650 до 1600 градусов. Наиболее эффективный способ их защиты от перегрева и разрушения материала — применение теплозащитных покрытий. Слои наносят с помощью роботизированных комплексов с маленькой распыляющей ручкой, при этом робота программирует специалист пультом, из-за чего его на время выводят из строя, что сильно замедляет процесс производства. Ученые Пермского Политеха разработали ПО, которое позволяет автоматически писать коды для управления напыляющими установками. Это ускорит и удешевит процесс производства отечественных гражданских авиадвигателей и газотурбинных установок, а также повысит качество нанесения термозащитного слоя. Сегодня не существует аналогичных программных решений для таких роботизированных установок.
Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»
Политехники разработали цифровой двойник роботизированного комплекса, загрузили его в программу для моделирования процесса работы. Затем построили путь, по которому робот должен ездить, когда включать/выключать напыление. Это позволило в автоматическом режиме задать оптимальную траекторию движения, чтобы все обрабатываемое изделие покрывалось ровным защитным слоем.
«Дело в том, что напрямую эти результаты в робот загрузить нельзя, поэтому важно перевести их на понятный ему язык. Для этого мы разработали постпроцессор – программу, которая преобразует информацию о движении инструмента и обработки деталей в понятный для станка код, используемый для выполнения операций», – комментирует Роман Давлятшин, младший научный сотрудник лаборатории методов создания и проектирования систем «Материал-технология-конструкция» ПНИПУ.
«На текущем этапе тестирование программы на цифровом двойнике показало хорошие результаты. По предварительным данным количество успешных операций составило 80 процентов. Снижение временных затрат на одно напыление – 95 процентов. Ручное создание траектории под новую геометрию лопатки газотурбинного двигателя может занимать несколько рабочих смен. Использование нашего ПО сократит процесс до одной-двух смен: генерируем траекторию, проводим тестовое покрытие, разрезаем, смотрим и дорабатываем», – комментирует Игорь Безукладников, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Реализация проекта и возможность автоматизировать создание управляющей программы для роботизированных комплексов позволит существенно снизить простои оборудования, сократит сроки нанесения теплозащитных покрытий и повысит производственные мощности предприятия. В дальнейшем планируется тестирование на реальных станках.
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