В прошлом у Земли, вероятно, были кольца, как у Сатурна

В Солнечной системе кольца есть у четырех планет-гигантов: Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна. Новые данные, которые получили ученые из Австралии, указали на то, что кольца были и у Земли. На протяжении миллионов лет они оставались стабильными и в конце концов могли стать причиной, приведшей к катастрофическим последствиям для всего живого.

Впервые о гипотетических кольцах вокруг Земли ученые заговорили на серьезном уровне во второй половине XX века. В 1980 году в журнале Nature вышла статья американского астронома Джона О’Кифа (John O’Keefe), в которой он предположил, что 34 миллиона лет назад Земля обладала собственной системой колец, располагавшейся в экваториальной плоскости планеты, как у Сатурна.

Эта кольцевая система оставалась стабильной на протяжении нескольких миллионов лет и даже влияла на погоду. В статье О’Киф писал, что затенение Земли кольцами могло привести к глобальному похолоданию, с которым ученые связывают вымирание многих видов морских организмов в позднем эоцене.

Группа австралийских ученых из Университета Монаша выдвинула новую гипотезу о кольцевой системе нашей планеты. По их мнению, кольца вокруг нее могли сформироваться приблизительно 466 миллионов лет назад, в начале необычайно интенсивной метеоритной бомбардировки, произошедшей в ордовикском периоде (продолжался от 485,4 до 443,8 миллиона лет назад).

Выводы ученых основаны на тектонических реконструкциях плит для ордовикского периода, в которых отмечено положение 21 кратера от ударов астероидов. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Изначально считалось, что 466 миллионов лет назад Земля подверглась бомбардировке обломками 150-километрового хондрита, разрушившегося в поясе астероидов. Команда ученых нанесла на карту местоположение 21 известного кратера этого возраста и, применив модели движения тектонических плит, проследила, где они образовались сразу после падения обломков.

Моделирование показало, что в момент образования все эти кратеры находились в пределах 30 градусов от экватора. Если бы наша планета действительно подверглась бомбардировке обломками, летевшими из пояса астероидов, кратеры распределились бы на поверхности случайным образом.

Что могло стать причиной образования кратеров, сконцентрированных в районе экватора? Авторы научной работы пришли к выводу: дело в астероиде, захваченном гравитацией нашей планеты.

Когда астероид перешел предел Роша, он раскололся на части под действием приливного воздействия Луны и Солнца и образовал кольца обломков (либо одно кольцо), которые расположились в экваториальной плоскости планеты, как у Сатурна. На протяжении десятков миллионов лет каменный мусор валился на планету и падал в районе экватора, образуя кратеры.

Участки континентальной коры вблизи экватора в ордовикском периоде. Розовато-желтым цветом обозначены области старше ордовика. Породы ордовикского периода показаны темно-синим, а более молодые области — серым. Светло-голубым цветом обозначены озера в Европе и России. Розовые точки с метками — признанные учеными ордовикские ударные кратеры. Моделирование показало, что после падения обломков 466 миллионов лет назад кратеры появлялись в пределах 30 градусов от экватора, а не распределялись случайно по всему миру. Исследователи подсчитали, какая часть континентальной коры того времени могла так долго сохранять следы ударов. Выяснилось, что части Западной Австралии, Африки и некоторые части Европы и Северной Америки / © Andy Tomkins

Если у Земли действительно была система колец, она могла повлиять и на климат планеты: из-за наклона Земли относительно Солнца кольца вокруг экватора отбрасывали тень на поверхность и блокировали солнечный свет, что привело к снижению температуры и глобальному похолоданию. В истории этот период известен под названием «ордовикско-силурийское оледенение». Спустя 20 миллионов лет после его начала Земля пережила очередное массовое вымирание.

По мнению авторов нового исследования, кольца — обязательный этап, через который проходят Земля и другие планеты Солнечной системы, причем несколько раз за время своего существования.

В ближайшем будущем австралийские ученые планируют смоделировать, как астероиды распадаются и образуют кольца и как эти кольца эволюционируют с течением времени. Затем с помощью компьютера исследователи попробуют определить влияние колец на климат.

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