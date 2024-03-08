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Впервые описан случай кормления молоком среди амфибий
После вылупления из яиц молодые особи кольчатой червяги питаются не только верхним слоем кожи матери, но и молочноподобной жидкостью, которую самки выделяют из клоакального отверстия в ответ на требования детенышей. Ранее такого поведения среди амфибий ученые не наблюдали.
Внешним видом кольчатые червяги (Siphonops annulatus) напоминают мелких змей или дождевых червей, но на самом деле они безногие амфибии (земноводные). Эти животные обитают в тропических дождевых лесах Южной Америки и ведут подземный образ жизни. Длина тела взрослых особей достигает 45 сантиметров.
Для кольчатых червяг характерно яйцерождение. Детеныши рождаются с 44 лопастевидными зубами, которые затем используют, чтобы питаться верхним слоем кожи матери, богатым липидами и белками. Такой тип кормления происходит раз в неделю, при этом в течение первой недели жизни молодые особи увеличиваются в размере на 150 процентов. Исследователи считают, что взрывное развитие молодняка при условии однократного еженедельного кормления не должно происходить так быстро.
Поэтому ученые предположили, что помимо веществ из верхнего слоя кожи кольчатые червяги должны получать от матери дополнительные питательные компоненты. Но какие именно, долго оставалось неясным. Это выяснила группа бразильских герпетологов под руководством Карлоса Жареда (Carlos Jared) из Института Бутантан в Сан-Паулу.
Исследователи собрали в тропическом лесу 16 самок и их детенышей Siphonops annulatus (от четырех до 13 детенышей каждой самки), а затем в лаборатории записали на видео процесс их взаимодействия. Результаты работы опубликованы в журнале Science.
Жаред и его коллеги наблюдали, как молодые особи несколько раз в день извивались вокруг конца тела своей матери, часто покусывая и засовывая головы в клоакальное отверстие. Более пристальный просмотр видеозаписи показал, что на заднем проходе самок этих амфибий выступали капли молокоподобного вещества, которое активно поглощали детеныши.
В своей статье авторы называют это вещество молоком. После детального анализа, выяснилось, что оно содержит большое количество липидов и углеводов. Последние, пояснили ученые, дают молодым особям энергию, необходимую для роста. Кормление «молоком» продолжалось примерно два месяца после вылупления детенышей.
Бразильские герпетологи обнаружили, что «молоко» у самок кольчатых червяг вырабатывается в ответ на прикосновения или звуковые сигналы, издаваемые молодыми особями. Такое поведение стимулировало у самок выработку «молока» в железах, расположенных в яйцеводе, или фаллопиевой трубе.
«Кольчатые червяги ведут скрытую подземную жизнь. Они смогли адаптироваться к миру, отличному от нашего. В ходе эволюции у них выработалось несколько новых моделей поведения, которые позволили им расти и развиваться в том мире, в котором они сейчас живут», — пояснил Жаред.
Обычно самки амфибий, для которых характерно яйцерождение, выделяют питательную жидкость внутри яйца, в котором развивается эмбрион. Лишь млекопитающие в процессе эволюции обрели способность кормить детенышей молоком «вне тела» — жидкостью, вырабатываемой самками во время лактации (подобное поведение описано также у пауков, тараканов, некоторых рыб и птиц).
Бразильские исследователи впервые описали случай кормления жидкостью вне тела (как у млекопитающих) у земноводных. То есть такой тип кормления ранее не наблюдался среди амфибий.
Это не первое исследование кольчатых червяг, проведенное Жаредой. В 2020 году герпетолог и его коллеги изучили строение ротовой полости этих безногих земноводных и обнаружили, что их укусы ядовиты.
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