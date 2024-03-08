  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Игорь Байдов
1

Впервые описан случай кормления молоком среди амфибий

3.8

После вылупления из яиц молодые особи кольчатой червяги питаются не только верхним слоем кожи матери, но и молочноподобной жидкостью, которую самки выделяют из клоакального отверстия в ответ на требования детенышей. Ранее такого поведения среди амфибий ученые не наблюдали.

Биология
# амфибии
# земноводные
# кольчатая червяга
# млекопитающее
# молоко
кольчатая червяга
Кольчатая червяга с детенышами / © Carlos Jared

Внешним видом кольчатые червяги (Siphonops annulatus) напоминают мелких змей или дождевых червей, но на самом деле они безногие амфибии (земноводные). Эти животные обитают в тропических дождевых лесах Южной Америки и ведут подземный образ жизни. Длина тела взрослых особей достигает 45 сантиметров. 

Для кольчатых червяг характерно яйцерождение. Детеныши рождаются с 44 лопастевидными зубами, которые затем используют, чтобы питаться верхним слоем кожи матери, богатым липидами и белками. Такой тип кормления происходит раз в неделю, при этом в течение первой недели жизни молодые особи увеличиваются в размере на 150 процентов. Исследователи считают, что взрывное развитие молодняка при условии однократного еженедельного кормления не должно происходить так быстро. 

Поэтому ученые предположили, что помимо веществ из верхнего слоя кожи кольчатые червяги должны получать от матери дополнительные питательные компоненты. Но какие именно, долго оставалось неясным. Это выяснила группа бразильских герпетологов под руководством Карлоса Жареда (Carlos Jared) из Института Бутантан в Сан-Паулу. 

Исследователи собрали в тропическом лесу 16 самок и их детенышей Siphonops annulatus (от четырех до 13 детенышей каждой самки), а затем в лаборатории записали на видео процесс их взаимодействия. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Жаред и его коллеги наблюдали, как молодые особи несколько раз в день извивались вокруг конца тела своей матери, часто покусывая и засовывая головы в клоакальное отверстие. Более пристальный просмотр видеозаписи показал, что на заднем проходе самок этих амфибий выступали капли молокоподобного вещества, которое активно поглощали детеныши. 

В своей статье авторы называют это вещество молоком. После детального анализа, выяснилось, что оно содержит большое количество липидов и углеводов. Последние, пояснили ученые, дают молодым особям энергию, необходимую для роста. Кормление «молоком» продолжалось примерно два месяца после вылупления детенышей.

Бразильские герпетологи обнаружили, что «молоко» у самок кольчатых червяг вырабатывается в ответ на прикосновения или звуковые сигналы, издаваемые молодыми особями. Такое поведение стимулировало у самок выработку «молока» в железах, расположенных в яйцеводе, или фаллопиевой трубе.

«Кольчатые червяги ведут скрытую подземную жизнь. Они смогли адаптироваться к миру, отличному от нашего. В ходе эволюции у них выработалось несколько новых моделей поведения, которые позволили им расти и развиваться в том мире, в котором они сейчас живут», — пояснил Жаред.

Обычно самки амфибий, для которых характерно яйцерождение, выделяют питательную жидкость внутри яйца, в котором развивается эмбрион. Лишь млекопитающие в процессе эволюции обрели способность кормить детенышей молоком «вне тела» — жидкостью, вырабатываемой самками во время лактации (подобное поведение описано также у пауков, тараканов, некоторых рыб и птиц).

Бразильские исследователи впервые описали случай кормления жидкостью вне тела (как у млекопитающих) у земноводных. То есть такой тип кормления ранее не наблюдался среди амфибий.

Это не первое исследование кольчатых червяг, проведенное Жаредой. В 2020 году герпетолог и его коллеги изучили строение ротовой полости этих безногих земноводных и обнаружили, что их укусы ядовиты.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# амфибии
# земноводные
# кольчатая червяга
# млекопитающее
# молоко
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Мар
1150
Роль Пулковской обсерватории в истории астрономии
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
10 Мар
Бесплатно
История древних великанов
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Экскурсия
10 Мар
Бесплатно
Ароматы космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Мар
600
Забота о себе
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Мар
500
Век XIV: самураи на пути к «Великому миру»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
История создания книги о первых полетах в космос
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
13 Мар
600
Палеоантропы
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
14 Мар
Бесплатно
Экскурсия в музей НПО Лавочкина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Источники получения данных в цифровую эпоху: кому и чему верить
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:42
Игорь Байдов

Пентагон использовал чат-боты для управления боевыми действиями в StarCraft II 

Военные США изучили возможность применения чат-ботов в планировании боевых действий в контексте военного симулятора, основанного на компьютерной стратегии StarCraft II. Они разработали новый чат-бот на базе больших языковых моделей OpenAI и сравнили его с другими чат-ботами, доступными для обычных пользователей. Военные остались довольны, а эксперты предупредили о неприятных последствиях в случае использования таких технологий в реальности. Среди таких последствий — значительные «запланированные» потери.

Hi-Tech
# GPT-4
# OpenAI
# большие языковые модели
# военные
# военные действия
# искусственный интеллект
# чат-боты
Вчера, 14:56
Юлия Трепалина

Застывшая любовь: янтарь увековечил доисторических термитов в разгар ухаживаний

Балтийский янтарь возрастом примерно 38 миллионов лет с застывшей в нем парой ископаемых термитов позволил ученым реконструировать и проанализировать брачное поведение вымерших насекомых. По словам исследователей, это древнейшая и пока единственная описанная в научной литературе окаменелость, содержащая одновременно самца и самку термитов вида Electrotermes affinis.

Палеонтология
# древние насекомые
# Окаменелость
# половое поведение
# термиты
# янтарь
Позавчера, 18:59
Алиса Гаджиева

На Украине нашли следы древнейших европейцев

Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.

Антропология
# археология
# древние люди
# заселение Европы
# каменные орудия
# миграции человека
5 марта
Юлия Трепалина

Медики узнали, что случилось с привившимся от ковида 217 раз

Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.

Медицина
# COVID-19
# SARS-CoV-2
# вакцинация
# иммунная система
# иммунный ответ
# коронавирус
# прививка
# Т-клетки
4 марта
Дарья Губина

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.

Астрономия
# Европа
# обитаемость
# подледный океан
# Юпитер
4 марта
Ольга Иванова

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.

Медицина
# белки
# голодание
# диета
# нейриты
# организм
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
22 февраля
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Впервые описан случай кормления молоком среди амфибий

    Только что

  2. Зоологи объяснили, как птицы остаются умными, несмотря на маленький мозг

    Вчера, 20:13

  3. Составлен психологический портрет человека, склонного к вейпингу

    Вчера, 16:43

  4. Застывшая любовь: янтарь увековечил доисторических термитов в разгар ухаживаний

    Вчера, 14:56
Выбор редакции

Центробежные силы цифровизации все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым

4 марта

Последние комментарии

Vlad Gansovsky
2 часа назад
Boris, прекрасный комментарий

Blue Origin установила амбициозные сроки для посадки на ЛунуBlue Origin установила амбициозные сроки для посадки на Луну

Иван Колупаев
3 часа назад
France, ну даже если и так, речь идет о герметичности при входе в атмосферу. Когда "та штуковина" будет опущена. И спецов НАСА обеспокоило проникновение

SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  

Free time
3 часа назад
Всë здорово, до момента пока не введена переменная "скорость обмена данными" В реальных условиях по пол дня информация о событиях может не

Пентагон использовал чат-боты для управления боевыми действиями в StarCraft II Пентагон использовал чат-боты для управления боевыми действиями в StarCraft II 

Александр Иванович
5 часов назад
Сказочный ответ, но буржуинам он нравится! А то, что качество жизни и качество товаров и продуктов питания упало в разы - это нормально, мещане

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Shanyrak Shanyrak
7 часов назад
Напоминает переднюю часть разрушителя из звездных войн, после крушения

Саудовская Аравия представила проект ультрасовременного района, которому нет аналогов в миреСаудовская Аравия представила проект ультрасовременного района, которому нет аналогов в мире

Muslimbek Muslimov
8 часов назад
Лучше бы бедным помогли , эты Шейхы сума сошли

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Игорь Насонов
8 часов назад
Антошка пойдем копать картошку

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Иван Хохолев
8 часов назад
Когда правительство не ворует а вкладывает нефте доллары в Свою экономику. Не вы ворует, не пилит бюджеты, не выводит в оффшор.... В России же

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Михаил Силин
9 часов назад
Тимур, я куплю там двушку с 13 -й зряплаты.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

France Vi
10 часов назад
Этот уплотнитель колпака-обтекателя не имеет никакого отношения к герметичности входного-выходного люка. Это та штуковина которая на фото

SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  

Михаил Прошляков
10 часов назад
Феодосий, спасибо большое! Если бы Вы не написали, мы бы взяли и построили. А теперь - всё! Сворачиваем работу и уезжаем! И хорошо, что рассказали

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

France Vi
10 часов назад
Как известно НАСА на каждый полет заказывает новый корабль. И в пятый раз на МКС отправляется пятый новый корабль, несмотря на то что журналисты

SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon  

Максим Под
11 часов назад
День добрый. К сожалению, статья пронизана духом коммунизма - Догоним и перегоним Америку! Ура, Товарищи! Но мы были в этом болоте, НАХрен туда

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Resizer
13 часов назад
Павел, это только слово. А дело вызывает +/- 1000 трупов каждые сутки.

На Украине нашли следы древнейших европейцевНа Украине нашли следы древнейших европейцев

Resizer
15 часов назад
Boris, а паренёк-то, похоже, советом таки воспользовался, судя по реакции). И второй-тоже). Надеюсь -верулись загорелые, и магнитики привезли.

На Украине нашли следы древнейших европейцевНа Украине нашли следы древнейших европейцев

Виктор Ширенко
15 часов назад
Spawnets, свинота, захотел и приплел, стыдно стало пукинист голимый, что за 23 года прорывов только друзья пукина миллиардерами становились, а то же

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Иван Колупаев
15 часов назад
GSamolov, вот только не надо свистеть что в свои 70 лет вам удается выглядеть на 50 😁 Это не Правда. Ну и рекламировать свою страничку с курсами на чужом

Опубликованы новые снимки, в том числе из космоса, строящейся «Зеркальной линии» в Саудовской АравииОпубликованы новые снимки, в том числе из космоса, строящейся «Зеркальной линии» в Саудовской Аравии

GSamolov
16 часов назад
Вы вместе сРАН и Кремлём м ГД.. не сможете найти 600 волшебных. обязательных упр. для Совершенства!?? А уж ..Полную информ. о Времени .. и не мечтать.. с

Подвешивание на крюках и поедание трупов: самые страшные обряды переходаПодвешивание на крюках и поедание трупов: самые страшные обряды перехода

GSamolov
16 часов назад
Где вы находите столько мусора. вредного для человека? Зачем вы существуете? Созидать Новый мир - слабо? Кто запрещает? МД АФС!

Подвешивание на крюках и поедание трупов: самые страшные обряды переходаПодвешивание на крюках и поедание трупов: самые страшные обряды перехода

Sikrajf
16 часов назад
Jora, ты реально думаешь что взрыв ядерного реактора может хоть что то Луне сделать? Используй мы все ядерные боеголовки в мире мы её даже не сдвинем

Россия и Китай собираются построить на Луне атомную электростанциюРоссия и Китай собираются построить на Луне атомную электростанцию

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить