  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 минут назад
Елизавета Александрова
15

Две похожие на Солнце звезды оказались возле черных дыр и выжили

4.8

Астрономы давно обратили внимание на необычные двойные системы, где желтые карлики благополучно обращаются вокруг черных дыр, причем на довольно близком расстоянии. Вопрос был даже не в том, что у относительно небольшой звезды такой опасный компаньон, а в том, как она может «дожить» до момента его появления.

Астрономия
# двойные системы
# космос
# солнцеподобные звезды
# Черные дыры
# черные дыры звездной массы
Двойная система черной дыры и похожей на Солнце звезды в представлении художника
Двойная система черной дыры и похожей на Солнце звезды в представлении художника / © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/M. Zamani

Черная дыра звездной массы — то, что когда-то было ядром очень массивного светила, чаще всего в десятки раз тяжелее Солнца. Такие долго не «живут»: иногда лишь за 10 миллионов лет в их ядрах полностью «перегорает» все термоядерное топливо.

Тогда уже ничто не может сдерживать гравитацию, которая стремится сжимать вещество. От этого сжатия ядро раскаляется, нагревает и раздувает окружающие слои. Звезда временно становится красным гигантом, а потом взрывается сверхновой — сбрасывает всю внешнюю оболочку. Ядро при этом «проваливается» само в себя: превращается в черную дыру.

Этот классический, повсюду наблюдаемый сценарий не позволяет представить себе, чтобы у черной дыры была «живая и невредимая» карликовая звезда-компаньон, тем более на близком расстоянии. По всем расчетам, крупная партнерша должна поглотить ее, еще будучи на стадии красного гиганта: стареющие звезды расширяются до огромных диаметров, и находиться рядом с ними в это время — верная гибель.

Именно поэтому так озадачивают астрономов, в частности, две системы, обнаруженные космической обсерваторией Gaia: BH1 и BH2. BH, как легко догадаться, означает black hole — «черная дыра». Черная дыра № 1 расположена в 1560 световых годах от нас, в созвездии Змееносца, № 2 — в 3800 световых лет от Земли, в созвездии Центавра. Масса у них очень похожая: 9,6 и 8,9 массы Солнца.

И у одной, и у второй есть компаньоны, причем в обоих случаях это звезды «весом» примерно с наше светило. Обе еще «живы», правда, вторая уже завершает основной этап своей эволюции и превратилась в красного гиганта. Но все равно это по своему типу солнцеподобная звезда.

Интересно, что эти «солнца» расположились к своим черным дырам очень близко: у BH1 звезда находится почти на расстоянии Земли от Солнца, у BH2 — там, где в Солнечной системе Юпитер. При этом «прародительницы» этих черных дыр были звездами огромных масс: к примеру, BH2 была ядром светила «весом» в 92 Солнца, и BH1 совершенно точно имела массу больше 50 Солнц. Как они при таких габаритах не «съели» компаньонов еще до своей «смерти» или не выбили их из системы после того, как вспыхнули сверхновыми, — интересный вопрос.

Система Gaia BH2, состоящая из черной дыры и солнцеподобной звезды / © Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) & Meli thev – Own work

Команда астрономов из Швейцарии, США, Испании и Греции предложила ответ. В своей статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) ученые поделились расчетами, из которых выходит, что эти огромные «прародительницы» черных дыр красными гигантами никогда не были: к моменту «перегорания» ядра они давно растеряли большую часть своего вещества «по дороге».

В космосе наблюдают такие примеры, их называют звездами Вольфа — Райе (в честь французских астрономов-первооткрывателей). Эти светила изначально тяжеловесны, но они как будто не в силах удерживать в себе такую массу и постепенно исторгают ее. Один из самых эффектных примеров — WR 124, окруженная тяжелой «тучей» собственного выброшенного вещества, хотя она при этом сверхновой не взрывалась.

Как объяснили астрономы, при таком сценарии к моменту своего конца как звезды у BH2 должно было остаться массы всего примерно на 11 Солнц. Пару солнечных масс отбросило прочь, а остальное «схлопнулось» в черную дыру.

Моделирование показало, что в принципе все это вполне позволяет желтым карликовым компаньонам продолжать спокойно «жить», пока с их гигантскими «братьями» происходят все эти трансформации. Кстати, маломассивные звезды «сжигают» в себе водород миллиарды лет, так что для них метаморфозы тяжеловесов — мимолетное воспоминание.

Наблюдаемая ситуация порождает и более интересный вопрос: значит ли это, что планеты у солнцеподобных звезд тоже могут пережить подобное соседство и впоследствии существовать близ черной дыры? Однако пока астрономические инструменты недостаточно эффективны, чтобы уверенно обнаруживать планеты на таких расстояниях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# двойные системы
# космос
# солнцеподобные звезды
# Черные дыры
# черные дыры звездной массы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Как стать космонавтом?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Личная жизнь квантов и можно ли в нее вмешиваться
Твой сектор космоса
Москва
Презентация
22 Ноя
Бесплатно
Охота на электроовец: большая книга искусственного интеллекта
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Ноя
1000
Происхождение видов и приключения зародыша
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Происхождение русских
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
500
Эволюционная история черепах
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Катализаторы: невидимые помощники
Экспериментаниум
Москва
Лекция
24 Ноя
Бесплатно
Мозг и восприятие красоты
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Ноя
1000
Пух и перья у динозавров
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:31
Березин Александр

SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан

Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# США
# технологии
19 ноября
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
Вчера, 17:55
Наталия Лескова

Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым

Зачем нужно изучать ядра планет? Как зарождалась эта наука и почему она важна? Что такое гамма-всплески и зачем нам знать, откуда они идут? Остается ли Россия великой космической державой и зачем вообще это всё надо? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, академик Международной академии астронавтики.

Интервью
# астрономия
# гамма-всплеск
# космос
# физика
Выбор редакции
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
19 ноября
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Две похожие на Солнце звезды оказались возле черных дыр и выжили

    8 минут назад

  2. В космосе астронавты стали соображать хуже, чем на Земле

    45 минут назад

  3. «Безгрудые» манекены для обучения реанимации поставили под угрозу жизни женщин

    2 часа назад

  4. В НИТУ МИСИС улучшили метод прогнозирования качества чугуна

    3 часа назад
Выбор редакции

Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым

Вчера, 17:55

Последние комментарии

Артур Стародубский
8 минут назад
Условия существования материи ( мысли , информации , ДНК , белков и ..... ) - движение , пространство и Время ( как физическое явление ) - древний миф ,

Семь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версийСемь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версий

Иван Колупаев
50 минут назад
Кто сдает продукт вторичный тот питается отлично (с) Москва 2042

Биологи узнали, зачем животные едят фекалииБиологи узнали, зачем животные едят фекалии

Иван Колупаев
1 час назад
1, амеровская даже удобней. Если с первой ступенью "у нас" все понятно, то вторая уже фиг знает - то ли верхняя, то ли средняя, то ли разгонный корабль,

SpaceX получит свободу действий в отношении StarshipSpaceX получит свободу действий в отношении Starship

Вячеслав Вахрамеев
1 час назад
Звучит дико, но в Китае раньше так лечили людей и довольно успешно. Нормализовалась микрофлора кишечника при некоторых заболеваниях (информация

Биологи узнали, зачем животные едят фекалииБиологи узнали, зачем животные едят фекалии

Сергей RAMI
2 часа назад
Дмитрий, что нет? От вас информации ноль. Нет внятного ответа, не отвечайте ничего. Зачем мусорить?

SpaceX получит свободу действий в отношении StarshipSpaceX получит свободу действий в отношении Starship

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Jon, по той же причине почему ПМР не открывает второй фронт.

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Иван Колупаев
3 часа назад
Jon, хитрый (или умный, как посмотреть) Лукашенко ссытся принимать участие в этой заварушке. В общем-то и правильно - Беларусь с ее 9 млн населения

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Jon Doe
4 часа назад
Мне вот интересно если Беларусь союзное государство и у них есть якобы В-200 «Полоне́з» — белорусская 301-мм реактивная система залпового огня. У

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Дмитрий Kuрueнко
5 часов назад
"Специалисты связывают это с празднованием 225-летия со дня рождения " Скорее с государственным вандализмом Украины это связано. Эксперты как

Названо главное слово 2024 года Названо главное слово 2024 года 

Sam Dowson
8 часов назад
А может, это дворник был… Он шел по сельской местности К ближайшему орешнику За новою метлой.

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Сергей Петровский
14 часов назад
Да привык читать такое про СССР, спасибо что застал Великую Цивилизацию!

В Китае построили самое мощное в мире устройство «гипергравитации»В Китае построили самое мощное в мире устройство «гипергравитации»

Иван Колупаев
15 часов назад
Александр, никакое это не РСЗО, расходимся 😁 Сам Верховный сказал что долбанули Орешником. То есть гиперзвуковой ракетой средней дальности с

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Иван Колупаев
15 часов назад
Дмитрий, вы об этом? http://kremlin.ru/events/president/news/75614

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Иван Колупаев
16 часов назад
Александр, прям фантастика 😁 Все ж скорость снарядов РСЗО (600-800 м/с) маловата для сколь-нибудь заметного свечения. Да и не нужно им сверкать как

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Иван Колупаев
16 часов назад
Naked, просто расскажите где вы такие грибы берете.

Люди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее вышеЛюди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее выше

Дмитрий Kuрueнко
16 часов назад
Иван, таки это новый "Орешник" который скорее давно забытый "Пионер" чем мифический "Торнадо-С"

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Naked Scientist
17 часов назад
И., вы не умеете думать. До сих пор всё зло было от человека. Почему с приходом ИИ что-то должно измениться? Меняйте ваше тупое мировоззрение на моё

Люди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее вышеЛюди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее выше

Иван Колупаев
19 часов назад
Если о чем и неизвестно так это о дальности Торнадо-С 200 км. Нет конечно в 2012 г. говорили о перспективах увеличения до 200 км, но зашло ли дальше

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Дмитрий Kuрueнко
20 часов назад
Александр, ну, она прям очень "...сильно сверхзвуковую скорость..." набрала. Интересное РСЗО получается

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Александр Березин
20 часов назад
Дмитрий, ракеты Торнадо-С светятся на финальном участке траектории точно так же, как и другие ракеты РСЗО не потому, что у них работает двигатель.

В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине В Сети появились видео применения Россией «неизвестного оружия» по целям на Украине 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно