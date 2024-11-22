  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
ФизТех
7

Термодинамическое моделирование для индуктивно-связанной плазмы открыло новые горизонты аналитической химии

4.3

Коллектив российских ученых предоставил новые результаты в области термодинамических расчетов состава ионов в условиях холодной и горячей (нормальной) плазмы, широко используемых в атомной спектрометрии для определения элементного и изотопного состава анализируемых проб. Физикам удалось добиться значительного прогресса в понимании образования и поведения первичных фоновых ионов, их роли в поведении плазмы.

ФизТех
# магнитное поле
# моделирование
# плазма
# термодинамика
# химия
Изменение коэффициента детерминации R² между рассчитанными логарифмами концентраций фоновых ионов и логарифмами экспериментальных интенсивностей этих ионов в зависимости от температуры Т холодной плазмы с различными массовыми соотношениями H2O : HNO3: (1) 10000, (2) 1000, (3) 100 и (4) 25 / © А. А. Пупышев и др., Journal of Analytical Chemistry

Работы опубликованы в Journal of Analytical Chemistry. Индуктивно-связанная плазма — плазма, образующаяся в инертном газе внутри разрядной камеры, горелки или иного плазменного реактора при приложении высокочастотного переменного магнитного поля. Плазма, используемая в спектрохимическом анализе, практически электронейтральна из-за того, что положительный ионный заряд компенсируется отрицательным зарядом свободных электронов.

Понимание роли первичных фоновых ионов в термохимических процессах стало предметом исследований в 1980-х и 1990-х годах. Ученые обратили внимание на то, как ионы, образующиеся в плазме, могут влиять на процессы рекомбинации, ионизации и взаимодействия с нейтральными частицами.

В новых статьях российских ученых опубликованы результаты исследования на основе многокомпонентной квазиравновесной термодинамической модели. В них авторы анализируют термохимические процессы, происходящие в индуктивно связанной плазме, и детали формирования фоновых ионов, которые традиционно вызывают значительные спектральные помехи в анализах. Работы проводились с применением метода термодинамического моделирования, позволяющего определять состав плазмы в зависимости от температуры и состава ее рабочего тела.

В ходе экспериментов была изучена концентрация главных фоновых ионов, таких как H+, O+, OH+, H2O+, H3O+, NO+, Ar+, ArH+, ArO+ и других, от температуры плазмы, концентрации водяного аэрозоля, азотной и хловодородной кислот в тестовых системах.

Термодинамические расчеты для холодной плазмы проводили при атмосферном давлении 0,1 МПа в диапазоне температур от 2000 до 5000 К с шагом 500 К. Аналогичные расчеты для нормальной плазмы охватывали температурный интервал от 5000 до 8000 К. Полученные данные демонстрируют, что увеличение температуры плазмы в холодной области до 3500 К приводит к значительному росту концентрации первичных ионов, тогда как для нормальной плазмы выше 5000 К выявилось снижение концентрации ионов H2O+ и H3O+ и в то же время рост концентрации других фоновых ионов. Все это хорошо согласуется с данными экспериментов.

Результаты показали, что применение термодинамического моделирования позволяет достичь высокой степени точности (коэффициент детерминации R² = 0,92) в предсказании газокинетической температуры плазмы. При этом широкое изменение параметров, таких как массовые соотношения компонентов системы, не приводило к значительным изменениям в концентрационных зависимостях.

«Близость теоретических и экспериментальных данных подтверждает, что первичные фоновые ионы в холодной плазме образуются непосредственно в плазме разряда, что подчеркивает важность понимания этих процессов для аналитических приложений, — рассказал Максим Мальцев, сотрудник кафедры общей физики МФТИ. — Нами был предложен метод для однозначной оценки газокинетической температуры через сравнение расчетных и экспериментальных данных по первичным ионам. Алгоритм термодинамического моделирования может быть дополнен условиями для учета сложных взаимодействий между всеми первичными фоновые ионами».

Результаты исследования продемонстрировали согласие между теоретическими расчетами и реальными экспериментальными данными, что подтверждает эффективность термодинамической модели, используемой для анализа термохимических процессов в индуктивно-связанной плазме. Это согласие открывает двери для возможностей дальнейших расчетов и применения в решении практических аналитических задач. В работах принимали участие ученые из МФТИ, УрФУ, Института металлургии РАН, Института физики высоких температур РАН, КубГУ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
406 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# магнитное поле
# моделирование
# плазма
# термодинамика
# химия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Как стать космонавтом?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Личная жизнь квантов и можно ли в нее вмешиваться
Твой сектор космоса
Москва
Презентация
22 Ноя
Бесплатно
Охота на электроовец: большая книга искусственного интеллекта
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Ноя
1000
Происхождение видов и приключения зародыша
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Происхождение русских
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
500
Эволюционная история черепах
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Катализаторы: невидимые помощники
Экспериментаниум
Москва
Лекция
24 Ноя
Бесплатно
Мозг и восприятие красоты
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Ноя
1000
Пух и перья у динозавров
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:31
Березин Александр

SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан

Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# США
# технологии
19 ноября
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
Вчера, 17:55
Наталия Лескова

Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым

Зачем нужно изучать ядра планет? Как зарождалась эта наука и почему она важна? Что такое гамма-всплески и зачем нам знать, откуда они идут? Остается ли Россия великой космической державой и зачем вообще это всё надо? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, академик Международной академии астронавтики.

Интервью
# астрономия
# гамма-всплеск
# космос
# физика
Выбор редакции
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
19 ноября
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 61

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно