  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 минут назад
Любовь Соковикова
14

Гравитационные волны помогли обнаружить кандидатов в «промежуточные» черные дыры

4.3

Сегодня во Вселенной известны всего два типа черных дыр: звездной массы (от нескольких до десятков, реже — сотен солнечных масс) и сверхмассивные (от сотен тысяч до миллиардов масс Солнца). Но поскольку Общая теория относительности допускает существование черных дыр практически любой массы, ученые продолжают поиски «промежуточных» объектов. Недавно, проанализировав данные 11 гравитационно-волновых событий, астрофизики сообщили об обнаружении пяти кандидатов в такие черные дыры.

Астрономия
# LIGO
# LISA
# Virgo
# гравитационные волны
# компьютерное моделирование
# сверхмассивные черные дыры
Сравнение размеров сверхмассивных черных дыр и объектов средней массы. Слева — сверхмассивная черная дыра с аккреционным диском. Справа — менее массивные объекты. «Промежуточная» черная дыра на этом масштабе настолько мала, что остается невидимой на фоне гигантов / © NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

«Промежуточными» или «легкими» черными дырами называют объекты массой 100-350 солнечных. Ранее Naked Science рассказывал об обнаружении в сердце Млечного Пути сразу двух таких «средних» объектов. Хотя точные механизмы их формирования пока неизвестны, предполагается, что они могли возникнуть путем гравитационного коллапса одиночной звезды — так же, как и черные дыры звездной массы. С той лишь разницей, что их формирование происходит в условиях, отличных от центров галактик, в которых рождаются сверхмассивные черные дыры. 

Теперь международная группа астрофизиков из Университета Вандербильда (США) под руководством Карен Джани (Karan Jani) и Кристал Руис-Роча (Krystal Ruiz-Rocha) проанализировала данные, полученные с помощью детекторов гравитационных волн LIGO (США) и Virgo (Италия) и выявила 11 слияний черных дыр массой 100-300 солнечных. Это — самые тяжелые из когда-либо зафиксированных гравитационно-волновых событий. Результаты нового исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters

Поскольку LIGO и Virgo фиксируют лишь последний миг перед слиянием, получить больше информации о формировании черных дыр средней массы непросто, астрофизики обратились к данным двух ранее опубликованных исследований. Их авторы показали и доказали, что LISA (Laser Interferometer Space Antenna) — совместная миссия NASA и Европейского космического агентства (ESA) — сможет отслеживать «промежуточные» черные дыры за годы до слияния. Запуск миссии запланирован на конец 2030-х годов. 

Применив алгоритм Байеса (статистический метод, используемый для определения вероятности событий на основе предыдущих знаний о них) и три модели обработки гравитационно-волновых сигналов — SEOBNRv4PHM, IMRPhenomXPHM и NRSur7dq4 — авторы новой научной работы оценили параметры каждого события, включая массу и спин черных дыр до и после слияния. 

Результаты показали, что в пяти из 11 зарегистрированных столкновений (GW191223, GW191225, GW190426, GW200114 и GW200214) черная дыра массой свыше 100 солнечных формировалась с вероятностью 90%. Это особенно верно для событий GW191223 и GW191225 — в них масса первичной черной дыры, скорее всего, превысила 120 солнечных. Значит, космические «монстры» средней массы могут формироваться путем поэтапных столкновений в плотных звездных скоплениях или в окрестностях активных галактических ядер. 

Однако, проверив согласованность моделей, исследователи выяснили, что полученные в ряде случаев результаты заметно расходятся. Возможными причинами могут быть как физические характеристики черных дыр (например, ориентацией оси и вращения), так и ограничения моделей, особенно в низкочастотном диапазоне. 

Тем не менее новое исследование представляет собой первый комплексный байесовский анализ 11 гравитационно-волновых событий с использованием трех независимых моделей. Астрофизики не только выявили пять убедительных кандидатов в «промежуточные» черные дыры, но и подчеркнули необходимость доработки современных моделей. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь Соковикова
193 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# LIGO
# LISA
# Virgo
# гравитационные волны
# компьютерное моделирование
# сверхмассивные черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Май
Бесплатно
Константин Циолковский: рай на Земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
31 Май
600
Как кошки покорили человечество
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
31 Май
1200
Кто открыл Аляску
Medio Modo
Москва
Лекция
31 Май
1200
Головная боль: когда бежать к врачу?
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
01 Июн
Бесплатно
Как работает наш мозг?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
01 Июн
Бесплатно
50 фактов о Венере
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
02 Июн
Бесплатно
Российские культурные коды в отечественных медиа
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Июн
Бесплатно
Знание о космосе из учения древних
Библиотека № 162 им. К.М. Симонова
Москва
Экскурсия
03 Июн
1600
Научная площадка в парке обсерватории
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 часов назад
Юлия Трепалина

Грибок, убивший миллионы летучих мышей в США, оказался родом с Украины

Ученые отследили происхождение грибка Pseudogymnoascus destructans — возбудителя «синдрома белого носа», который за последние десятилетия едва не истребил некоторые виды летучих мышей в США и Канаде. Также специалисты предупредили о ранее неизвестной генетической разновидности патогена, которая грозит североамериканским рукокрылым новыми вспышками заболевания.

Биология
# грибковая инфекция
# грибок
# летучие мыши
# рукокрылые
# синдром белого носа
# спелеология
Вчера, 17:49
Адель Романенкова

Компаньон Бетельгейзе оказался протозвездой — это единственный известный случай такого типа

Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона больше всего известен признаками «скорого» взрыва сверхновой, но недавно к этому добавились новые подозрения: о том, что она может быть двойной. Теперь астрономы пытаются выяснить, что представляет собой ее напарник. Недавние наблюдения привели к выводу, что это явно не белый карлик и не нейтронная звезда. Предполагают, что на самом деле это протозвезда.

Астрономия
# Бетельгейзе
# двойные системы
# космос
# красный гигант
# протозвезды
7 часов назад
Полина Меньшова

У кошек нашли «ген мурлыканья»

Мурлыканье кошек оказалось связано с типом гена андрогенового рецептора. Закономерности, объясняющие поведение домашних питомцев, обнаружили ученые из Японии.

Биология
# кошка
# кошка и человек
# кошки
# мурлыканье
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
27 мая
НИУ ВШЭ

Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила

Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# правила
# русский язык
# числительные
# язык
27 мая
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
# Общая теория относительности
# пространство-время
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Гравитационные волны помогли обнаружить кандидатов в «промежуточные» черные дыры

    11 минут назад

  2. Биологи впервые увидели, как зевота заразила гамадрилов

    2 часа назад

  3. У кошек нашли «ген мурлыканья»

    7 часов назад

  4. Проказа существовала в Америке задолго до прибытия европейцев

    7 часов назад
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

18 мая

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
58 минут назад
vh, это вам путин рассказал?)

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Edil Edil
2 часа назад
Yelena, в РК налоги и пошлины - с юрлиц, а те - перекладывают их ценами на население. Правителям налоги не нужны: 1. Они приватизировали недра и активы, и

Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

DivineCats Stories
2 часа назад
Сергей, и уезжают в штаты, пополняя их статистику

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

DivineCats Stories
2 часа назад
Илья, один из немногих комментариев, с претензией к статье по ее сути. Остальные от автора по мозгам недалеко ушли, если вообще отдаляются

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

DivineCats Stories
2 часа назад
Tim, ты же выкупил, что он не выкупил?

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

DivineCats Stories
2 часа назад
Вуглускр, а она сама его делала что-ли? Это ее работа вообще то, ссылаться на источники, а не печатать инфу которую 'слышал где то там'. Работа сделана

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

DivineCats Stories
2 часа назад
Прикольный график А критерий того что такое 'образованные' будет? А как проводился отбор данных для статистики? Хотя бы в общих чертах

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Иван Колупаев
2 часа назад
Аслан, прелестно когда своим образованием кичатся люди неспособные написать об этом без ошибок.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Джанго Фетт
2 часа назад
Очередной "непредвзятый" рейтинг, ясно-понятно

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Виталий Неважно
3 часа назад
Рейтинг стран по уровню IQ- Украина - 78 место!😂😉🇷🇺

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Виталий Неважно
4 часа назад
Дима, ввп у них высокий из-за низкого налога для международных компаний,которые там держат деньги и не вкладывают в страну. Не показательный

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Аслан Ахметов
5 часов назад
Alexander, правда глаза колит?😅

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Аслан Ахметов
5 часов назад
A., судя по твоему аватару ты из землянки и не вылазил

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Макс Гайкин
5 часов назад
Походу Valve решили основать Чёрную Мезу в реале, и разрабатывать там всякую хрень. А Габен теперь ГаБрин

Новый конкурент Neuralink: создатель Half-Life начнет чипировать людей

Kos Tos
6 часов назад
Ничего строить не будут, выделение-освоение и создание видимости возни. Всё.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Равшан Джамшутович
7 часов назад
Кто то вкладывает деньги в развитие своей страны и новые технологии, а кто то играет в войнушку с соседями, положив болт на развитие своей страны.🤔

Опубликованы свежие спутниковые снимки  строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Alexander Klyuev
7 часов назад
Sanyasiebert, по ввп можно сравнивать экономику одной страны в своей валюте: выросла или упала. Грубо говоря, ввп это сумма всех продуктов и услуг

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Александр Александров...
8 часов назад
Владея подобными ресурсами и СМИ, можно нарисовать супер статистику и для отдельно взятой Жмеринки!

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Alexander Klyuev
8 часов назад
Александр, чья зарплата. Лаоваям да, платят больше. Потому что модно. А вообще китайцы живут очень по разному. Доверять официальным китайским

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Edil Edil
8 часов назад
Лариса, с утра за мотыгу и спорт до вечера.

Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно