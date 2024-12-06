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Органика на Церере оказалась ее собственной, а не занесенной из космоса
На поверхности карликовой планеты между Марсом и Юпитером наблюдают сложные органические соединения. Когда их обнаружили в одном кратере, то ученые предположили, что это вещества с упавшего небесного тела. Теперь планетологи увидели признаки органики еще в 11 регионах Цереры и пришли к выводу, что это не импорт, а продукты собственного производства.
Церера — еще один пример того внутреннего строения мира с твердой поверхностью, которое по мере исследования Солнечной системы выглядит все более типичным: это каменистое ядро, покрытое довольно внушительным слоем льда. По мнению многих ученых, под этом льдом даже может скрываться соленый океан. Точно так же дело обстоит, к примеру, со спутником Юпитера Европой, луной Сатурна Энцеладом, спутником Урана Мирандой.
Напомним, диаметр Цереры — приблизительно 950 километров, то есть она в три с половиной раза меньше Луны. Это самая маленькая из всех известных карликовых планет и одновременно крупнейший объект Главного пояса между Марсом и Юпитером.
Обледенелость Цереры планетологи впервые обнаружили по плотности карликовой планеты, которая вычисляется путем сопоставления размеров и массы. Плотность оказалась чуть больше двух граммов на кубический сантиметр, и это слишком мало для целиком каменного тела.
В 2014 году при наблюдениях через инфракрасный телескоп «Гершель» удалось различить над Церерой водяной пар. Год спустя вышедший на орбиту вокруг нее зонд Dawn обнаружил на поверхности криовулкан четырехкилометровой высоты.
Но самой захватывающей новостью стало то, что спутник позволил по спектру отраженного от поверхности света различить в 53-километровом кратере Эрнутет органические вещества. Какие именно, правда, не установлено, но сообщали, что это алифатические соединения. К ним относятся, к примеру, метан, этилен, ацетилен, жирные кислоты.
Тогда возник спор о происхождении церерианской органики. Одни исследователи были уверены, что ее принес упавший астероид, а скорее, даже комета. Другие подозревали, что это эндогенные, то есть собственные вещества карликовой планеты, которые скрываются под поверхностью и обнажены в результате удара.
Недавно появился весомый аргумент в пользу второй версии: данные вышеупомянутого космического аппарата Dawn показали признаки органических молекул еще в 11 местах на Церере. Как пишут в The Planetary Science Journal исследователи из США, Испании, Италии и Германии, в основном углеродные соединения прослеживаются тоже в кратерах, а особенно отчетливо — в крупных и глубоких образованиях Ялод и Урвара.
Интересно, что ранее другая группа ученых проверила в лаборатории, насколько быстро алифатические соединения должны разрушаться на поверхности Цереры под действием космической радиации. Выяснилось, что они могут продержаться лишь около сотни или нескольких сотен тысяч лет. Меж тем кратеру Урвара, как установлено, уже сотни миллионов лет, а Ялод и того старше. По мнению исследователей, это говорит о том, что органика хранится именно под поверхностью Цереры и все эти сотни миллионов лет продолжает понемногу проступать в местах ударов.
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