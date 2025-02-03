Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В молодом звездном скоплении нашли шесть планет-бродяг со своими протопланетными дисками
Вокруг совсем молодых, еще формирующихся звезд наблюдают обширные скопления газа и пыли в виде дисков. Со временем в них рождаются новые миры. В последние годы астрономы стали замечать, что точно такие же диски бывают у «несостоявшихся» звезд — так называемых коричневых карликов. Недавно выяснилось нечто еще более неожиданное: похоже, многие самостоятельные, то есть свободноплавающие, планеты тоже «ведут себя» как звезды — создают собственные системы.
Вокруг нескольких тысяч звезд нашей Галактики удается рассмотреть протопланетные диски — газопылевые облака, в которых вещество постепенно концентрируется, собирается в сгустки и образует новые планеты. Конечно, искать такие зарождающиеся системы лучше всего в молодых звездных скоплениях. Интересно, что в них же находят коричневые карлики — нечто среднее между гигантской планетой и маломассивной звездой.
В «молодости» подобные объекты еще испускают некий слабый собственный свет, а со временем угасают. Их масса — меньше 75 масс Юпитера. Для сравнения, маленькая соседка Солнца Проксима Центавра «весит» как 130 Юпитеров.
У коричневых карликов, как выяснилось, тоже бывают свои протопланетные диски, но за этим последовало еще одно интересное открытие. По мере развития астрономии обнаруживаются все более мелкие и легкие объекты. Благодаря этому в космосе теперь известно необычное явление — свободноплавающие планеты, то есть миры, которые никакой звезде не принадлежат и блуждают по космическому пространству самостоятельно.
Ученые продолжают выяснять, в какой степени это «самородки», то есть рожденные одинокими, а в какой — выброшенные из своих систем по каким-то причинам. Первый из этих двух сценариев находит очевидное подтверждение: некоторые из таких планет-сирот тоже блуждают не совсем в одиночестве, а «вынашивают» свои спутники.
Один из интересных примеров — объект OTS 44 в созвездии Хамелеон, в 530 световых годах от нас. «Формально» его причисляют к списку коричневых карликов, но на самом деле масса объекта ниже того минимального уровня, на котором в небесном теле начинается хоть какой-то термоядерный синтез — «горение» дейтерия.
Этот минимальный уровень составляет 13 масс Юпитера. OTS 44 «весит» менее двенадцати. Значит, это пусть и гигантская, но все-таки планета, и ее окружает газопылевой диск. Он скромный, общая масса всего вещества — не больше примерно 60 процентов массы Земли. Тем не менее на десяток спутниковых миров вроде Меркурия этого вполне хватит.
Недавно астрономы из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) нашли шесть новых примеров столь необычного явления. Они поделились своими наблюдениями в статье, доступной на сервере препринтов Корнеллского университета (США).
Обнаруженные объекты наблюдали в звездном скоплении IC348, которому всего пара миллионов лет. Оно расположено примерно в тысяче световых лет от нас, в созвездии Персей.
Там по характеристикам света некоторых «звезд» ученые видят, что это не звезды и даже не коричневые карлики, а небесные тела «легче» вышеупомянутого дейтериевого лимита. Их массы ориентировочно составляют 10 масс Юпитера. Иначе говоря, это свободноплавающие планеты.
У девяти из них при этом отметили явный избыток инфракрасного излучения. Именно так бывает, когда центральный объект окружает много теплой пыли, то есть протопланетный диск. В шести случаях исследователи с достаточной уверенностью сделали вывод, что каждая из этих планет представляет собой центр самостоятельно формирующейся системы.
Протопланетные диски обычно превращаются в полноценные планеты и луны за несколько миллионов лет, но не исключено, что это как раз во многом зависит от массы центрального объекта. К примеру, в ближайшей к Солнцу OB-ассоциации Скорпиона — Центавра тоже есть область звездообразования, которая заметно старше IC348. Там протопланетные диски вокруг маломассивных звезд и коричневых карликов встречаются чаще. По мнению ученых, это может означать, что у таких скромных хозяев эти диски вещества сохраняются дольше.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Фразой «Не чеши, а то хуже будет» родители часто пытаются убедить детей не трогать зудящую сыпь. Врачи из США недавно с научной точки зрения объяснили, почему к совету нужно прислушиваться. В опытах с мышами исследователи показали, как расчесывание приводило к усилению кожного воспаления и отека, а также раскрыли стоящие за этим механизмы.
Несколько лет назад в Канаде открыли гигантских птерозавров, которых прозвали «ледяными драконами северных ветров»: их масса переваливала за 200 килограммов. Недавно там же обнаружили позвонок этого летающего ящера с характерным отверстием. Отметина осталась после укуса, сделанного древним плотоядным, и палеонтологи попытались восстановить охоту, случившуюся более 70 миллионов лет назад.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Белые пятна планеты
Суд за крымское наследство
О чем думают животные?
Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии