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3 минуты назад
Evgenia Vavilova
5

Новый тип блесток не вредит обитателям почвы

4.1

Ученые создали блестки на основе нанокристаллов целлюлозы. Они по-настоящему биоразлагаемы и выгодно отличаются от традиционных по влиянию на окружающую среду.

Биология
# блестки
# материаловедение
# микропластик
© rogerg11
© rogerg11

Исследователи обеспокоены воздействием «микропластика» — мелких пластиковых частиц размером менее пяти миллиметров — на живые организмы. Микропластик может образоваться из блесток, или появляться при разложении более крупных предметов, например пластиковых бутылок, на все более мелкие частицы в окружающей среде.

Блестки — широко используемый в одежде, косметике и декоративных целях тип микропластика. Большинство блесток изготавливаются из пластика под названием полиэтилентерефталат, известного как ПЭТ. Из этого же пластика делают бутылки для воды и безалкогольных напитков. Традиционные блестки также часто содержат алюминий или другие металлы, которые придают им сияние.

Хотя в продаже уже есть биоразлагаемые блестки, предыдущие исследования показывают, что они могут быть столь же вредными, а то и более токсичными для водных организмов, чем традиционные ПЭТ-блестки. Большинство биоразлагаемых вариантов покрывают цветным алюминиевым слоем и тонким слоем другого пластика, что все равно ведет к загрязнению окружающей среды.

Исследователи из Австралии и Великобритании работают над созданием более экологичных блесток. Ученые создали новые блестки из нанокристаллов целлюлозы. Они сверкают на свету, не содержат пластика и металлов и при этом биоразлагаемые. Исследование опубликовано в журнале Chemosphere.

Классические ПЭТ-блестки, целлюлозные блестки и обработанные нагревом целлюлозные блестки © Chemosphere

Целлюлоза состоит из глюкозы и придает древесине прочность. Ученые сравнили потенциальную токсичность традиционных блесток с новыми целлюлозными и оценили, насколько устойчивы новые блестки.

Для наблюдения за влиянием на живые организмы выбрали ногохвосток (Folsomia candida). Эти маленькие, белые, лишенные глаз беспозвоночные широко распространены в почвах по всему миру, где питаются опавшими листьями и компостом. Ногохвосток часто используют как индикатор качества почвы, поскольку они чувствительны к токсичным веществам.

Исследователи подвергли ногохвосток воздействию различных концентраций традиционных и целлюлозных блесток и изучили последствия для размножения, выживаемости и роста почвенных организмов.

Эксперименты показали, что ни один тип блесток не повлиял на выживаемость или размер ногохвосток. Однако когда концентрация традиционных блесток в почве достигла 1000 миллиграммов на килограмм почвы, скорость размножения этих организмов упала на 61 процент. Новые целлюлозные блестки не оказали токсического воздействия на размножение ногохвосток при любых концентрациях.

Этот уровень загрязнения сравним с почвой, содержащей микропластик. В загрязненных почвах находили до 100 тыяч миллиграммов микропластика на килограмм, при этом в большинстве почв этот показатель не превышает 10 тысяч миллиграммов на килограмм. То есть десятая часть минимального загрязнения значительно влияет на обитателей почвы.

Снижение численности ногохвосток может привести к ухудшению состояния почвы: меньшее количество органических веществ будет разлагаться, и меньше питательных веществ станет доступно для растений.

Исследователи рекомендуют дважды подумать, прежде чем использовать традиционные блестки в макияже, одежде или декоративных работах. Они работают над созданием более безопасной, экологичной и столь же сверкающей альтернативы.

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Биология
# блестки
# материаловедение
# микропластик
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