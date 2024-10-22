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Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона
Звезда Альфа Ориона, или Бетельгейзе, привлекает внимание своим непредсказуемым мерцанием. Считается, что колебания яркости светила, расположенного на расстоянии 642,5 светового года от Земли, указывают на последний этап его жизни — скорый взрыв сверхновой. Авторы нового исследования, однако, опровергли эти предположения, объяснив мерцание Бетельгейзе наличием звезды-компаньона.
Бетельгейзе — одна из самых ярких звезд в ночном небе. Светимость этого красного сверхгиганта в 100 000 раз превышает солнечную. Еще это одна из крупнейших известных звезд: по самой консервативной оценке, будь она на месте Солнца, внешние слои достигли бы орбиты Марса, по менее консервативным — и орбиты Юпитера.
Отслеживая регулярные колебания яркости, или режим «пульсации», которых у Бетельгейзе два (один — короткий, с периодом чуть более года, другой — около шести лет), исследователи предполагали, что жизненный цикл Бетельгейзе подходит к концу. Будущую гибель светила называли грандиозным астрономическим событием, которое можно будет наблюдать с Земли в течение нескольких недель.
Однако, если яркость звезды изменяется по другим причинам, судьбу Бетельгейзе придется пересмотреть. К такому выводу пришла команда астрономов из Института Флэтайрона (США), о чем и сообщила в статье, принятой к публикации в журнале The Astrophysical Journal.
Исследовательская группа под руководством астрофизика Джареда Голдберга (Jared Goldberg) рассмотрела различные варианты, объясняющие длительный режим пульсаций Бетельгейзе, включая процессы внутри звезды и изменения в ее магнитном поле. Объединив данные прямых наблюдений и применив компьютерное моделирование, исследователи сделали вывод: наиболее вероятное объяснение мерцания Бетельгейзе — наличие звезды-компаньона.
«Мы исключили все переменные, способные объяснить перепады яркости Бетельгейзе. Единственная гипотеза, соответствующая наблюдениям, — это присутствие звезды-компаньона», — объяснил Голдберг.
Астрономы предположили, что мерцание Бетельгейзе происходит из-за Альфа Ориона B
(Alpha Ori B) — звезды, которая, вращаясь вокруг красного сверхгиганта, рассеивает космическую пыль: чем меньше ее между Бетельгейзе и Землей, тем больше света доходит до нас. Вот почему Бетельгейзе кажется столь яркой.
Существование Альфа Ориона B также означает, что в ближайшее время красный сверхгигант не превратится в сверхновую. На сегодня ученые не могут с уверенностью сказать, что именно представляет собой таинственный компаньон, чья масса, предположительно, не превышает двух солнечных.
Чтобы подтвердить существование Альфа Ориона B, команда исследователей намерена провести наблюдения с помощью телескопов. Однако, если описанные в статье предположения неверны, объяснить мерцание Бетельгейзе будет непросто.
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