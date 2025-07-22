Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы впервые увидели компаньона Бетельгейзе, и он умирает
Ученые давно предполагали, что Бетельгейзе, ближайший к нам красный супергигант, не одинока. Различить звезду-соседку почти невозможно из-за яркости массивного светила. Наконец, удалось не только увидеть, но и изучить тусклого компаньона. Оказалось, Бетельгейзе недолго осталось быть в составе двойной звезды.
Еще в 1911 году Бетельгейзе попала в каталог спектрально-двойных звезд Ликской обсерватории (США). Спектрально-двойными называют пары звезд, которые расположены так близко друг к другу, что «разделить» их можно лишь по смещению линий в спектрах. Линии смещаются от того, что одно светило отдаляется, а другое приближается, пока они кружат вокруг общего центра масс. Тем не менее потом гипотеза о двойной Бетельгейзе надолго потеряла популярность: переменчивое поведение звезды объяснили ее буйной природой.
Бетельгейзе — ближайший к нам красный супергигант, чрезвычайно массивная и огромная по размерам звезда. Она «пульсирует» с периодичностью около 400 дней, и изменения ее яркости видны даже невооруженным глазом. Также у нее есть «цикл» примерно в две тысячи дней, который и навел ученых начала XX века на мысль о двойной звезде.
У многих красных супергигантов наблюдается вторичная долгопериодическая переменность. Объяснить ее пока не удается. Звучали предположения, что ее провоцируют пульсации зоны лучистого переноса, «перемешивание» конвективной зоны и фундаментальные особенности «жизни» таких гигантов. Некоторые ученые продвигали гипотезу, что все эти звезды на самом деле двойные и их «ритмичность» объясняется наличием звезды-компаньона.
В январе 2025 года в журнале The Astrophysical Journal вышла научная работа с результатами масштабного анализа исторических наблюдений за Бетельгейзе на протяжении более 100 лет (самые ранние измерения лучевой скорости датированы 1896 годом). Авторы пришли к выводу, что по всем признакам рядом со звездой действительно есть тусклый и маломассивный компаньон.
Заинтересовавшись «Великим затуханием» Бетельгейзе и новейшими работами, указывающими на существование звезды-соседки, группа американских ученых решила попробовать увидеть ее напрямую. Для этого они использовали спекл-инструмент ‘Alopeke на телескопе «Джемини-север». Он делает тысячи снимков с короткой выдержкой (10-60 миллисекунд). Короткая выдержка позволяет «заморозить» атмосферное искажение и потом избавиться от него.
Ученые наблюдали за Бетельгейзе с помощью ‘Alopeke дважды. Сперва в феврале 2020 года, когда компаньона не должно было быть видно (и астрономы его не увидели). Затем в декабре 2024-го, когда звезда-соседка, по расчетам, должна была быть на максимальном удалении от Бетельгейзе. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters и выложены на сайте arXiv.
Рядом с Бетельгейзе на предсказанном месте авторы новой работы действительно увидели вероятную тусклую «соседку» красного супергиганта — α Ori B. Наблюдения вели на пределе возможностей инструмента, поэтому статистическая значимость (стандартное отклонение 1,5) не позволяет однозначно утверждать, что это действительно компаньон, а не ошибка обработки данных. Тем не менее все параметры «тусклого облачка» совпали с предсказанными значениями.
Судя по данным наблюдений, соседка Бетельгейзе — звезда массой чуть больше Солнца, от 1,4 до двух солнечных масс. Если α Ori B сформировалась и эволюционировала вместе с Бетельгейзе на протяжении 10 миллионов лет, то это карликовая звезда до главной последовательности спектрального класса A, B или F. В некоторых предыдущих исследованиях массу компаньона оценили в 0,4-0,6 солнечной массы, но ‘Alopeke не смог бы увидеть такой объект.
К сожалению, тусклой звезде-компаньонке осталось «жить» не так уж долго. Гравитационное влияние Бетельгейзе тормозит звезду. По расчетам, сверхгигант поглотит ее в ближайшие 10 тысяч лет.
В следующий раз компаньон окажется на максимальном удалении от Бетельгейзе 26 ноября 2027 года. Авторы нового исследования будут снова следить за звездой с помощью ‘Alopeke. Они призвали коллег тоже наблюдать с красным сверхгигантом в преддверии и после этого события, чтобы собрать как можно больше информации о необычной двойной звезде.
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
Инструменты синтетической биологии могут обеспечить выживание и здоровье астронавтов в грядущих длительных миссиях. Новые подходы позволят производить еду, лекарства, стройматериалы и кислород непосредственно на Луне и Марсе с использованием местных ресурсов.
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной
Tesla Optimus: сможет ли Илон Маск уже в этом году показать нам человекоподобного робота?
Как гравитационные волны раскрыли тайну происхождения золота во Вселенной
Японская игра на логику
Компьютерная эволюция
Колония на Марсе к 2050 году: построит ли Илон Маск город на Красной планете
На Марсе впервые обнаружили активный очаг вулкана
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии