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Эксперимент показал изменение схемы дыхания у людей, потерявших обоняние
Считается, что обоняние играет не самую главную роль в человеческой жизни. Тем более удивительно, что люди, которые его потеряли, меньше живут. Возможно, считают ученые, дело в том, что наш нос предназначен не только для распознавания запахов, но и дыхания. Если одно нарушено, то и второе работает не так, как положено. Новый эксперимент израильских ученых это подтвердил.
Причины потери обоняния, или аносмии, весьма разнообразны. Это и вирусная инфекция, такая как Covid-19, и заболевания пазух носа, травмы головы, действие токсинов, врожденная патология. По разным оценкам, аносмией страдают от 1,4 до 15 процентов людей в популяции, доходя до 24 процентов у возрастной категории старше 53 лет.
Аносмия сильно ухудшает качество жизни, приводя к расстройству аффективной сферы, депрессии. Люди без обоняния жалуются на чувство одиночества, сложности с питанием, социальные неудобства, незащищенность — например, при невозможности уловить запах дыма. Вдобавок продолжительность жизни сокращается на пять лет, а у пожилых с аносмией в три раза выше шансы умереть. Получается, что наше представление об обонянии совершенно неполно.
Разобраться в проблеме решили ученые под руководством Ноама Собеля и Лиора Городиски из Института Вейцмана (Израиль). Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Авторы привлекли для эксперимента 52 волонтера, из которых 21 — с аносмией. Всех попросили носить сутки прибор для измерения потока воздуха из носа, при этом вести обычную жизнь.
Человек обычно дышит с частотой 0,25 герца. Прибор же, который носили волонтеры, в 20 раз более чувствителен, что позволило зарегистрировать малейшие отклонения в потоке воздуха.
Выяснилось, что все участники дышали с одинаковой скоростью, но у людей с нормальным обонянием во время бодрствования при каждом входе зафиксировали небольшие пики потоков. Всего таковых насчитали 240 в час. Интересно, что в комнате без запахов дополнительных вдохов не отметили. Экспериментаторы предположили, что учащенное вдыхание связано с исследовательским обнюхиванием.
А вот подопытные с аносмией исследовательское обнюхивание не проявили. Кроме того, процесс дыхания у них заметно отличался от группы с нормальным обонянием. Это показал дисперсионный анализ экспериментальных данных. Аносмики делали дополнительные вдыхательные паузы, во время бодрствования у них был снижен предельный поток выдоха, во сне — повышена ковариация объема входа. Всего исследователи обнаружили отличия от нормы по пяти параметрам во сне. Только по ним одним, без использования запахов, удалось выявить аносмию можно с точностью 83 процента.
По мнению авторов новой научной работы, потеря обоняния меняет схему дыхания, что может негативно влиять на мозговую деятельность и, как следствие, вести к проблемам со здоровьем и психикой.
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