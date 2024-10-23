Физики рассказали, как держать фрисби

Американские физики нашли оптимальное положение большого пальца на фрисби-диске при игре в диск-гольф. Теперь профессиональные игроки и любители могут с большим пониманием выбирать себе хват.

Фрисби-гольф, диск-гольф — набирающий популярность молодой вид спорта. Участники должны забросить фрисби-диск в специальную корзину со стартовой точки за наименьшее количество бросков.

У спорта низкий порог входа по вложениям для участников, оборудование для него легко производится и устанавливается во многих парках. Но пока собрано мало данных, способных помочь любителям и профессионалам улучшать свои результаты.

Американские физики нашли оптимальную позицию большого пальца во время броска — примерно три сантиметра от внешнего края диска. Это положение обеспечивает лучшую комбинацию скорости вращения и стартовой скорости диска. Статья об этом опубликована в журнале AIP Advances.

В исследовании участвовали 24 игрока. Они проявили активный интерес — новые данные помогут вывести их игру на новый уровень как в рекреационном, так и в соревновательном формате. Добровольцев распределили на группы в зависимости от рейтинга в Профессиональной ассоциации диск-гольфа.

Как и в обычном гольфе, для бросков на разные расстояния используют разные типы дисков. В эксперименте использовали диск средней дальности, оснащенный датчиком, который фиксировал угловую скорость, линейную скорость и крутящий момент, а также положение большого пальца. Эксперимент охватывал диапазон позиций большого пальца 2,6–9,4 сантиметра от центра диска.

Каждый игрок совершил по пять бросков для каждой позиции пальца, всего исследователи проанализировали 600 бросков. Максимальные угловая скорость и крутящий момент фиксировали, когда большой палец находился дальше всего от центра диска. Однако расположение большого пальца на расстоянии трех сантиметров от внешнего края обеспечивало одновременно высокие средние угловую и линейную скорости у всех участников.

Ученые обнаружили прямую зависимость между скоростью вращения и стартовой скоростью броска. Достигали более высокой скорости вращения броски с большой стартовой скоростью, что оказалось неожиданным для физиков.

Для обобщения выводов нужно будет провести исследования с использованием других типов дисков. Хотя оптимальные параметры броска могут различаться в зависимости от индивидуальных характеристик игрока — его физической формы, скорости броска и других факторов, — ученые показали, что расстояние в три сантиметра может стать хорошей отправной точкой для любителей, которые не уверены в том, как лучше держать диск.

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