  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
57 минут назад
Татьяна Пичугина
657

Астрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаном

4.9

Открытая недавно планета LHS 1140 b заинтересовала ученых как потенциально обитаемая. В новой работе канадские исследователи подтвердили, что это, скорее всего, мир с теплым океаном, окутанным насыщенной азотом атмосферой.

Астрономия
# Tess
# зона обитаемости
# Космический телескоп Джеймса Уэбба NASA зафиксировал необычайно большое образование
# Солнечная система
# Суперземля
# экзопланета
Экзопланета LHS 1140 b
Экзопланета LHS 1140 b с умеренным климатом, вероятно, полностью покрыта льдом, как спутник Юпитера — Европа (слева). Либо это ледяной мир с глазом-океаном и облачной атмосферой (центр) / © B. Gougeon, Université de Montréal

Сегодня известно примерно 5500 экзопланет и еще тысячи ждут подтверждения. Из них самые привлекательные те, что находятся в зоне обитаемости. Так называют область вокруг родительской звезды, где могут быть миры с похожим на наш климатом, а значит, и с водой, необходимой для развития жизни.

Земля — пока единственная известная нам планета с морями и океанами. В Солнечной системе есть спутники планет, возможно, скрывающих подледные массы воды. В иных звездных системах пока не нашли ничего подобного, есть лишь кандидаты. Любое указание на присутствие жидкой воды или водяного льда на экзопланете вызывает повышенный интерес.

Так произошло с планетной системой у звезды LHS 1140, расположенной в 48 световых годах от нас, в созвездии Кит. О ее открытии сообщили в 2017 году. У нее две планеты, одна из которых — LHS 1140 b — в зоне обитаемости.

Наблюдения показали, что это либо ледяной мир, либо мир с океаном. Авторы новой работы вычислили его параметры с большой точностью — не хуже, чем для системы TRAPPIST-1 — и определились с моделью. Статью разместили на сервере препринтов Корнеллского университета, скоро она выйдет в The Astrophysical Journal Letters.

LHS 1140 b вращается вокруг не очень массивного красного карлика, размером в одну пятую Солнца. Согласно наблюдениям, это то ли мини-нептун, то ли суперземля. К первым относят небольшие, преимущественно газовые планеты с плотной, богатой водородом, атмосферой, ко вторым — каменные, землеподобные.

Если LHS 1140 b относится к классу суперземель, то, скорее всего, ее поверхность покрыта глобальным океаном, а сверху есть водородная газовая оболочка. Такие миры называют планетами-гикеанами. Мощный телескоп вроде «Джеймса Уэбба» смог бы это точно установить. Так и случилось.

Предполагаемое строение экзопланеты LHS 1140 b и процесс разделения соединений углерода и азота между оболочками / © Mario Damiano et al., arXiv, 2024

По заявке ученых во главе с профессором Рене Дейоном и Чарлзом Кадо из Института Тротье по исследованию экзопланет при Монреальском университете (Канада) телескоп дважды наблюдал транзит LHS 1140 b с помощью канадского прибора NIRISS (камера ближнего ИК-диапазона и бесщелевой спектрограф) и подтвердил, что это суперземля.

Согласно новым данным, а также полученным ранее орбитальными обсерваториями Spitzer, Hubble и TESS, экзопланета LHS 1140 b в 1,7 раза крупнее Земли и 5,6 раза массивнее. Кроме того, есть указания на то, что ее атмосфера обогащена азотом. Вероятно, она возникла после затвердевания недр, сменив первичную газовую оболочку. У объектов с умеренным климатом такое наблюдают впервые.

Выяснилось, что LHS 1140 b менее плотная, чем Земля. От 10 до 20 процентов ее массы приходится на воду. Либо это планета-«снежок», либо ледяной мир с жидким океаном, который занимает регион, всегда повернутый к звезде. Такое возможно из-за синхронного вращения планеты и звезды, подобно тому, как мы с Земли видим только одну сторону Луны.

В соответствии с моделями, разработанными для LHS 1140 b, если у планеты — атмосфера земного типа, то это скорее «снежок» с огромным глазом-океаном, размером в четыре тысячи километров, как половина поверхности Атлантического океана. Температура в водной толще может быть комфортной — приблизительно 20 градусов Цельсия.

Судя по всему, LHS 1140 b — пока лучший кандидат для поиска биомаркеров. Только прежде надо подтвердить параметры атмосферы и уточнить ее модель. Для этого нужны новые наблюдения на «Джеймсе Уэббе» во время транзита и затмений с упором на поиск признаков диоксида углерода. Это позволит понять состав атмосферы, в том числе то, есть ли там парниковые газы, которые создают приемлемые для жизни условия на поверхности. Учитывая, что телескоп может наблюдать планету всего восемь раз в год, уточнение всех этих вопросов займет несколько лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# Tess
# зона обитаемости
# Космический телескоп Джеймса Уэбба NASA зафиксировал необычайно большое образование
# Солнечная система
# Суперземля
# экзопланета
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Как солнечные циклы влияют на радиацию: когда планировать полет
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Токийский зоопарк Уэно
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Квантовые компьютеры: настоящее и будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Система образования в странах Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Тысяча и один муравей
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: полуустав
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
13 Июл
Бесплатно
«Союз» – космический долгожитель
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Солнце и другие звезды
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июл
1000
Почему мужчины и женщины умирают в разном возрасте
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
Позавчера, 14:50
Татьяна

Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.

Биология
# головной мозг
# нейровизуализация
# поведение
# познание
# фМРТ
Вчера, 19:14
Дарья Г.

Астрономы нашли черную дыру в ядре поглощенной Млечным Путем галактики

За 13 миллиардов лет своей истории наш Млечный Путь поглотил как минимум шесть других галактик, а скорее всего, больше десяти. И вот ученые нашли «замерзшее во времени» ядро одной из них — черную дыру средней массы.

Астрономия
# центр галактики
# черная дыра
# черные дыры промежуточной массы
# шаровое скопление
Вчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
8 июля
Полина Меньшова

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.

Медицина
# ангедония
# депрессия
# физическая активность
# физические упражнения
Позавчера, 14:50
Татьяна

Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.

Биология
# головной мозг
# нейровизуализация
# поведение
# познание
# фМРТ
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Трансгендеры страдают циррозом вдвое чаще обычных людей

    13 минут назад

  2. Медики объяснили, почему одни люди худеют медленнее других при одинаковой физической нагрузке

    42 минуты назад

  3. Астрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаном

    57 минут назад

  4. В Пермском Политехе выяснили, из-за чего в слуховых аппаратах могут возникать дефекты звука и как это исправить

    60 минут назад
Выбор редакции

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

8 июля

Последние комментарии

Dmitriy
9 минут назад
Все нормально, это процесс реверс инжиниринга

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

Kiridan
17 минут назад
Евгений, Знания через край хлещут. Римский пантеон это полная копирка с греческого, с небольшими дополнениями. Другие только имена.

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Павел Зеленихин
34 минуты назад
Прекрасный новый мир всё ближе.... "Обновите подписку на печень..." - скоро в ваших уведомлениях

Медики создали клетку, которая препятствует росту раковых опухолейМедики создали клетку, которая препятствует росту раковых опухолей

Игорь Коняшов
49 минут назад
Илья, Правильно! Лучше землескреб, чем йеменцев бомбить с американских самолетов!))

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
1 час назад
Василий, а-а ну теперь все ясно 🙂 И правда позабыл что попа у Старлайнеров сгорает в атмосфере.

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Igor Kovalchyk
2 часа назад
Вижу на аукционе уже едет в Европу ))

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

Василий Парфенов
2 часа назад
Иван, еще раз: проблема в сервисном модуле, а не в капсуле. Капсула возвращается, сервисный модуль -- нет.

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, и население 36 миллионов тоже как у нас конечно. Впрочем обитателям трущоб Джидды и Мекки очевидно досталось богатств чуть меньше чем

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Татьяна Пичугина
3 часа назад
Михаил, возможно к этому времени Земля уже сформировалась и появилась кора сверху. Ее участки всплывали в виде суши, где происходило химическое

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов летДвижение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Иван Колупаев
3 часа назад
t., конечно века. Никто и не ждет терраформирования за 5 минут. Но начинать надо уже сейчас. Прогресс он именно так и работает начинается из того что

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Лана Пренципал
5 часов назад
Проходят тысячи лет, но ничего не меняется. Все так же антисанитарные выходцы с дикого юга завозят на север свои бациллы..

Генетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумыГенетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумы

tempo more
5 часов назад
И., и сколько кубических километров льда ИСПАРЯТ, НЕ РАСТОПЯТ 2000 взрывов? Посчитайте. Лучший и более чистый способ, это бомбардировки астероида и и

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Constant1ne
5 часов назад
Леша, так немного или слишком.. ?

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Михаил Духонин
6 часов назад
А вот мне интересно, откуда взялись осадочные породы на раскалённой безатмосферной Земле 4,2 млрд. лет назад?.. Да и, кстати, а вообще возможны ли

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов летДвижение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Александр Иванов
6 часов назад
Иван, распределение природных богатств, прямо как у нас.

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Александр Иванов
7 часов назад
Елена, у нас ПРОРЫВ👆🙄

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Артем Крутов
7 часов назад
Ну афигеть, они не неубиваемые, удивительно. Теперь про каждый разбитый кибертрак новости будут публиковаться?

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

jhon xx zdorovovich
11 часов назад
Сергей, Это она к тому, что ум должен давать преимущества над теми самыми ( силой, скоростью и выносливостью), но есть также и разум, а его наличие

Инфографика: животные с самым сильным укусомИнфографика: животные с самым сильным укусом

Кирилл Найс
13 часов назад
Илон то шутник грёбаный

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Иван Колупаев
13 часов назад
tempo, Маск конечно человек многих талантов, но навряд ли читает Российскую газету 🙄

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно