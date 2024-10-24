В ПНИПУ узнали, как разрушаются медицинские полимеры при повышенных температурах

В медицине для изготовления имплантов, держателей ампул, зондов, колб и другого оборудования используют специальные материалы — полимеры PEEK (полиэфирэфиркетон) и PLA (полимолочная кислота). Во время процедур такие инструменты контактируют с различными веществами и жидкими средами, которые постепенно разрушают полимеры. Понимание процессов деградации PEEK и PLA важно для обеспечения безопасности и долговечности биомедицинских устройств. Ученые Пермского Политеха провели ряд экспериментов, которые показывают, при каких условиях изделия из полимеров PEEK и PLA разрушаются быстрее.

Статья опубликована в The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Исследование проведено в рамках госзадания Минобрнауки России на выполнение фундаментальных научных исследований.

Материалы полиэфирэфиркетон и полимолочная кислота широко применяют в производстве медицинских инструментов благодаря своей биосовместимости и высокой механической прочности. PEEK имеет высокую температуру плавления (300 °C) и успешно заменяет металлические импланты, а PLA хорошо подходит для печати на 3D-принтерах, а еще его добывают из возобновляемых ресурсов – кукурузного крахмала и сахарного тростника, поэтому биоразлагаемый полимер отличается низкой стоимостью и экологичностью.

Ученые Пермского Политеха провели ряд экспериментов, чтобы изучить, как происходит деградация PEEK и PLA и какие вещества могут ее ускорить. Исследователи напечатали на 3D-принтере серию из нескольких образцов из полиэфирэфиркетона и полимолочной кислоты, а затем погрузили их в разные жидкие среды – раствор хлорида натрия и дистиллированную воду. Для ускорения деградации использовались повышенные температуры – 45 °C и 70 °C. Наблюдение длилось от одного до семи дней, после чего проводилось испытание на растяжение образцов, чтобы оценить их механические свойства и прочность в зависимости от времени выдержки в жидкостях.

«Деградация образцов PLA в дистиллированной воде при 70 °C происходила быстро. Прочность материала резко упала в первый же день эксперимента, а уже через пять дней оказалось невозможным проводить испытание на растяжение – образцы стали слишком хрупкими. В то же время, этого не наблюдалось в образцах, которые находились в растворе хлорида натрия при той же температуре, однако и там отмечалось постепенное разрушение материала», – рассказывает Михаил Ташкинов, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

«Образцы PEEK оказались намного более устойчивыми к разрушающим воздействиям обеих жидкостей. За неделю при температуре 70 °C их свойства практически не изменились: отклонение от нормы не превышало два процента. Это объясняется тем, что полимер имеет более высокую температуру плавления», – поясняет Илья Виндокуров, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ.

Исследование ученых Пермского Политеха показало, что полимеры PEEK и PLA имеют различную устойчивость к деградации в зависимости от температуры и воздействия жидкостей. Полученные результаты позволят разработать рекомендации по использованию и стерилизации медицинских инструментов так, чтобы обеспечить их долговечность и безопасность.

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ПНИПУ 844 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.