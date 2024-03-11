Сигнал от «метеорита инопланетян» оказался шумом грузовика

Анализ сейсмических и акустических данных от станций, которые должны были поймать сигнал межзвездного метеорита, показал, что сделанные ранее выводы ошибочны. Значит, и осколки космического объекта, объявленного «инопланетной технологией», нашли вовсе не там, где они могут быть.

Больше 10 лет назад, 8 января 2014 года, над западной частью Тихого океана в атмосферу Земли вошел метеор CNEOS 2014-01-08. За год на нашу планету падает в среднем 17,6 тысячи космических камней массой более 50 граммов, но тот объект оказался необычным из-за параметров своего «полета».

Когда Оумуамуа признали межзвездным «гостем», возрос интерес к таким телам. Астрономы начали искать вероятных «гостей» в собранных за десятилетия данных наблюдений. В 2019 году Амир Сираж и Ави Леб рассчитали скорость и траекторию полета CNEOS 2014-01-08. По результатам они сделали вывод, что это был такой же «межзвездный гость», самый ранний из известных нам. Хотя теоретически «межзвездные гости» должны залетать в нашу систему раз в десятилетие.

По подсчетам исследователей, объект диаметром около 0,45 метра летел в космосе со скоростью более 200 тысяч километров в час. Судя по траектории, он прилетел в Солнечную систему извне. В 2022 году ученые из Космического командования США подтвердили эти расчеты, сославшись на данные собственных наблюдений. Правда, год спустя другая группа астрономов опубликовала исследование, согласно которому оценка скорости, скорее всего, была сильно завышена из-за очень большой погрешности наблюдений при больших скоростях.

В июне 2023 года экспедиция во главе с Ави Лебом отправилась к месту вероятного падения фрагментов метеора. На протяжении двух недель ученые сканировали морское дно примерно в 85 километрах к северу от острова Манус, входящего в состав Папуа — Новой Гвинеи.

Исследователи нашли около 850 сферических фрагментов диаметром 0,1-1,3 миллиметра. Проведя анализ состава, они объявили десятую часть этих частиц фрагментами того метеора. Как признали ученые, вероятнее всего, это порода магматического происхождения, но среди прочих прозвучало и предположение о «технологиях инопланетян».

Авторы новой работы, выложенной в открытый доступ на портале arXiv.org, поставили под сомнение саму область поисков. По словам участников экспедиции, они определили область падения с точностью до 16 квадратных километров по спутниковым данным из каталога CNEOS и сеймическим данным от одной станции, расположенной на острове Манус. Новый анализ показал, что источником сейсмического сигнала мог быть грузовик.

Карта с отмеченным расположением сейсмических и инфразвуковых станций, данные которых использовали авторы новой работы / © Roberto Molar Candanosa and Benjamin Fernando / Johns Hopkins University

Для этого ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) проверили данные наблюдений с других сейсмических и инфразвуковых станций в Австралии, Палау и на острове Новая Гвинея. Сейсмические станции не засекли метеор, хотя должны были, если он действительно взорвался там, где заявляется.

Более того, в данных станции на Манусе хоть и есть сигнал, он не отличается от других сигналов, зарегистрированных в тот же временной период. Эта станция вообще часто ловит такие сигналы. Посмотрев на спутниковые снимки местности, авторы новой работы предположили, что «виновник» — расположенная неподалеку дорога, по которой проехал очередной грузовик.

Спутниковый снимок с отмеченным расположением сейсмометра на острове Манус и дороги / © Roberto Molar Candanosa and Benjamin Fernando / Johns Hopkins University, with imagery from CNES / Airbus via Google

Инфразвуковые станции уловили сигнал метеора, но слишком сильные шумы не позволяют точно определить область падения обломков. С 90%-ной вероятностью это область площадью около 270 тысяч квадратных километров с центром примерно в 170 километрах от места обнаружения фрагментов. Впрочем, она захватывает область поисков.

Что касается самих сфер, после публикации результатов экспедиции другие ученые сопоставили заявленный состав с возможными земными и антропогенными источниками. Автор исследования, опубликованного в Research Notes of the American Astronomical Society, предположил, что по большей части это простой уголь.

Карта с предполагаемым местом падения метеора. Самая вероятная область падения отмечена звездой, место поисков экспедиции — оранжевым квадратом, а вероятные места разрушения метеора в воздухе по данным CNEOS — синими отметками / © Roberto Molar Candanosa and Benjamin Fernando / Johns Hopkins University

В работе, выложенной в начале марта 2024 года на arXiv.org, автор сфокусировался на 10% сфер с «внеземным происхождением». Его анализ показал, что в составе этих гранул нет ничего необычного — это микротектиты. Судя по местоположению, из Австрало-Азиатского эллипса рассеяния метеорита, самого крупного и молодого из тектитовых «полей». Оно образовалось от падения метеорита приблизительно 788 тысяч лет назад. Кстати, тот метеорит чуть не уничтожил человеческий род.

Все же поиск настоящих фрагментов внеземного метеорита — важная задача, потому что это позволит нам многое узнать о других системах. К сожалению, по оценкам ученых, из-за большой скорости любой «гость», вероятнее всего, полностью сгорит в атмосфере Земли. До поверхности может долететь лишь малая доля его массы.

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