Слушатели узнают, как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь в Вечном Городе.

О мероприятии

«Над жизнью подобает больше смеяться, чем сокрушаться о ней», говорил Сенека.



Как шутки могли влиять на социальную и политическую жизнь в Вечном Городе? Что безопаснее: смеяться над императором или вместе с ним? Кто более успешный в стэндапе — Цицерон или Вергилий?

И вообще: что такое шутка для древнего римлянина, и будет ли это смешно сегодня? Эти и другие вопросы обсудит популяризатор науки Никита Самохин.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 19:00 Купить