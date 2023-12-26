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В Италии нашли древнюю каменную карту звездного неба
Астрономы признали, что знаки на 2500-летнем камне нанесены не случайным образом, а складываются в известные всем созвездия — и, возможно, отражают древнюю неудавшуюся сверхновую.
Недалеко от Триеста (Италия), почти на границе со Словенией, находится кастельере Рупинпикколо (Rupinpiccolo). «Кастельере» (castellieri) в переводе с итальянского означает «маленький замок». На деле это небольшое укрепленное поселение.
Такие поселения получили распространение сначала на полуострове Истрия (Хорватия), а потом на северо-востоке Италии. Их объединяют в так называемую кастельерскую археологическую культуру. Кем были носители этой культуры — нам неизвестно.
Начало строительства таких укреплений датируют эпохой ранней бронзы (1800-1650 годы до нашей эры), а конец — поздним железным веком (400-300 годы до нашей эры). То есть эта культура существовала еще с микенского периода и до римских завоеваний. Это не слишком частое явление: множество обществ Средиземноморья испытали коллапс на границе бронзового и железных веков, а местная устояла.
Кастельере обычно строили на вершинах холмов или даже в горах, если там был хороший обзор. Среди подобных укрепленных поселений на северо-востоке Италии Рупинпикколо — одно из наиболее хорошо сохранившихся.
«Маленький замок» расположен на известняковом холме, вершина которого обнесена стеной толщиной три-четыре метра, но местами достигающей семи метров. Высота сохранившейся стены — около трех метров, хотя изначально она была не менее семи-восьми метров. В поселении раскопали значительную коллекцию керамики. По мнению ученых, люди жили там весь период существования кастельерской культуры — с 1800-х по 400-е годы до нашей эры.
Во время раскопок в Рупинпикколо археологи нашли два больших круглых камня, которые имели следы обработки: из них выточили диски диаметром около 50 сантиметров и толщиной 30 сантиметров. Один из дисков был относительно гладким, а второй — испещрен какими-то значками.
Археолог Федерико Бернардини (Federico Bernardini) из Университета Ка-Фоскари (Венеция, Италия) попытался придумать какое-то логичное объяснение знакам на одном из дисков. Ему показалось, что в одном наборе выгравированных точек он опознал созвездие Скорпиона.
Для проверки своей гипотезы ученый обратился к астроному Паоло Моларо (Paolo Molaro) из Национального института астрофизики Италии. Результат их совместной работы представлен в статье, опубликованной в журнале Astronomische Nachrichten.
Исследователи выделили 29 гравировок на камне, сделанных, скорее всего, одним и тем же человеком. Гравер работал с помощью молотка и грубого металлического зубила с наконечником шириной шесть-семь миллиметров. Большинство знаков идеально совпали с созвездиями Кассиопеи, Ориона, Скорпиона, а также с Плеядами.
С помощью программы Stellarium ученые провели моделирование ночного неба, поскольку звезда Саргас, она же тета Скорпиона, во время создания гравировки на камне для наблюдателя из Рупинпикколо находилась не в том месте звездного неба, где сегодня: сейчас она просто не видна.
Моделирование показало, что так выглядели упомянутые созвездия для наблюдателя с холма Рупинпикколо примерно в IV веке до нашей эры. Датировка делает эту карту звездного неба самой древней из найденных на территории Италии и одной из древнейших в мире.
Выше мы сказали, что не все из 29 знаков совпали с созвездиями — учитывая пять знаков на обратной стороне диска, которые авторы работы посчитали продолжением созвездия Кассиопея. Иными словами, крайне маловероятно, что расположение этих знаков было чисто случайным. Мало того: отклонения от истинных позиций составляют величину порядка размера знаков, что говорит о большой тщательности исполнения.
И только один знак ученые не смогли сопоставить с небесным телом. По их мнению, древний гравер изобразил то, что видел он, но не можем увидеть мы, — сверхновую или неудавшуюся сверхновую. Второй диск, который полностью повторяет форму, однако не несет на себе никаких знаков, исследователи сочли символическим изображением Солнца.
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