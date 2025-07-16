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Формат изучения русского языка изменился из-за мемов
Лингвисты КамГУ имени Витуса Беринга и Дальневосточного федерального университета проанализировали новые жанры языковых публикаций в социальных сетях и выяснили значительные изменения в подходах к языковому просвещению. Традиционные научно-популярные статьи уступили место коротким форматам, интерактивным тестам и даже мемам с лингвистическим содержанием.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Неофилология» провели и.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец и доцент кафедры русского языка и литературы ДФУ Наталья Милянчук. Ученые проанализировали контент популярных языковых каналов и страниц в социальных сетях — от канала «Восстание редуцированных» в Дзене до «Котограмоты» в Телеграме и страницы «Грамота.ру» ВКонтакте.
«Современный научно-популярный дискурс представляет существенное расширение жанрового разнообразия», — отмечает Ольга Ребковец. По ее словам, появились новые форматы, адаптированные под особенности восприятия информации в цифровую эпоху.
Исследователи выделили четыре основные группы жанров. Информативные жанры включают заметки трех типов: «развенчание мифа», «знаете ли вы» и «как правильно». Например, автор канала «Восстание редуцированных» разбирает ошибочную этимологию слова «мужчина», которую депутат Госдумы использовал для обоснования политических решений. Лингвист объясняет, что слово образовано от праславянского прилагательного со значением «мужской», а никакого «чина» в нем нет. Кстати, слово «мужик» имеет уменьшительный суффикс «-ик» и образовано от «муж» точно так же, как «домик» от «дом».
Особенно любопытна история со словом «зонт». Оказывается, это слово появилось из «зонтик», а не наоборот. Русский язык заимствовал голландский «зондек» («зон» — солнце и «дек» — защита), но позже носители языка переосмыслили его как слово с суффиксом, отбросили мнимый суффикс «-ик» — и получилось слово «зонт», аналога которому нет ни в одном языке мира.
Еще более забавная история произошла со словом «зенит». Арабское «замт» (высшая точка небосвода) превратилось в «зенит» из-за ошибки переписчиков. Они решили, что три вертикальные палочки в арабском тексте надо читать не как «м», а как «ни», и получился «занит», который позже видоизменился в «зенит».
Новым явлением в популяризации языка оказались карточки — визуальные публикации с правилами орфографии. Исследователи отмечают высокую степень «креолизации» таких текстов — сочетания вербального и визуального компонентов. Страница «Простым языком» использует графические символы запрета и разрешения, а «Котограмота» сопровождает правила рисунками для лучшего запоминания.
Авторы часто используют «внешнюю мотивированность» публикаций — привязку к датам и событиям. Канал «Грамота.ру» публикует карточки с правилами написания имен литературных персонажей к дню рождения Гарри Поттера, а канал «Лингвоед» рассказывает об этимологии слова «Пасха» накануне праздника.
Популярность приобрели топ-листы с языковыми фактами. Канал «Восстание редуцированных» составил шутливый рейтинг «слов-ошибок». На третьем месте — слова «рельсы», «кексы», «клипсы» и «джинсы», которые русский язык заимствовал из английского во множественном числе, но воспринял как единственное. Первое место занял «зенит» с его курьезной историей.
Интерактивные форматы изменили отношения между экспертами и аудиторией. Канал «Говорим по-русски!» проводит опросы о вариантах произношения — например, «в городе Москве» или «в городе Москва». Результаты показали предпочтения 63% и 37% соответственно.
Тесты на грамотность создают атмосферу интеллектуальной игры. Канал «Буква и Цифра» предлагает проверить знания на 12 сложных словах вроде «восточно-сибирский олень», обещая статус «гуру русского языка» тем, кто напишет правильно 10 из них. В отличие от школьных тестов, такие форматы не ориентированы на выставление отметок и часто носят развлекательный характер.
Даже мемы нашли применение в языковом просвещении. Дзен-канал «Этому не учат в школе» использует визуальные шутки для критики чрезмерного употребления заимствований. Авторы намеренно создают ощущение «давления иноязычных слов на человека» через избыточность текста в меме.
Исследователи выявили изменение коммуникативных стратегий авторов. Современные популяризаторы реже подчеркивают академический авторитет, предпочитая роль «эксперта-помощника» или «эксперта-аниматора». Они используют разговорную лексику, обращаются к читателям напрямую и активно вовлекают аудиторию в обсуждения.
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