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53 минуты назад
Игорь Байдов
39

Пропущенные иероглифы помогли найти саркофаг фараона Рамcеса II

3.6

Французский египтолог повторно исследовал фрагмент древнеегипетского саркофага, найденного в 2009 году, и обнаружил там текст, который пропустила предыдущая группа ученых. Исследователь расшифровал символы и выяснил, что саркофаг изначально принадлежал фараону Рамсесу II, а не человеку, чьи инициалы на фрагменте гроба ранее прочитали специалисты. Это новое доказательство того, что погребальный инвентарь эпохи Древнего Египта вторично использовали последующие правители.

Археология
# Древний Египет
# египет
# мумии
# мумия фараона
# рамсес II
# Фараоны
Саркофаг Рамсеса II
Фрагмент саркофага Рамсеса II, который нашли археологи в 2009 году / © Kevin Cahail

В 2009 году, во время раскопок в древнеегипетском городе Абидос, который с середины IV тысячелетия до нашей эры считался важным религиозным центром, археологи нашли гранитный артефакт — фрагмент саркофага. В том же году находку исследовала команда американских египтологов и археологов под руководством Аймана Дамрани (Ayman Damrani) и Кевина Кахейла (Kevin Cahail) из Пенсильванского университета. 

Ученые выяснили, что в традиционном древнеегипетском гробу в разное время покоились тела двух людей. Это было еще одним доказательством против устоявшегося в научной среде мнения — «один саркофаг для одного человека», будто для каждого знатного древнеегипетского господина предназначался свой гроб. 

Изучив символы и иероглифы на саркофаге, Дамрани и Кахейл смогли идентифицировать только последнего его владельца. Им оказался Менхеперра — верховный жрец XXI династии, который жил примерно в 1000 году до нашей эры. Имя изначального хозяина оставалось загадкой. Но археологи предполагали, что гроб принадлежал «очень высокопоставленной фигуре Нового царства».

Французский египтолог Фредерик Пайродо (Frederic Payraudeau) из парижского университета Сорбонна повторно изучил фрагмент саркофага и обнаружил на нем картуш, который пропустили Дамрани и Кахейл. Ученый расшифровал его и узнал имя первоначального владельца саркофага — Рамсес II, третий фараон XIX династии Нового царства. Об этом исследователь рассказал в статье, опубликованной в журнале Revue d’Egyptologie. Также об открытии сообщается в пресс-релизе университета Сорбонна. 

Картуш представлял собой сочетание иероглифов, окруженных контуром, зачастую овалом. Таким образом египтяне выделяли имя правителя, сначала — фараона, а позже — его супруги. По мнению древних египтян, картуш обладал магической защитой и должен был вечно защищать имя фараона от злых сил.

Рамсес II правил с 1279 по 1213 год до нашей эры и был одним из самых известных древнеегипетских фараонов. За долгую жизнь (он прожил 90 лет) Рамсес II провел множество военных кампаний, в том числе против Хеттского царства, и смог расширить границы своей империи до территории современной Сирии.

Рамсес II
Реконструкции внешности царя Рамсеса II в 90 и 45 лет, которую сделали ученые из Великобритании и Египта в 2023 году / © Journal of Archaeological Science, 2023, Caroline Wilkinson et al

Кроме того, правитель перенес столицу в Дельту (город Пер-Рамсес), а также построил десятки храмов, включая гипостильный зал храма Амона в Карнаке, заупокойный храм Сети I в Абидосе, храм Птаха в Мемфисе и ряд других сооружений. По разным данным, после себя фараон оставил больше сотни детей.

В 1881 году в тайнике древнеегипетского погребального комплекса в Фиванском некрополе вблизи Дейр-эль-Бахри археологи нашли мумию Рамсеса II с останками почти 50 людей — других правителей (включая отца фараона Сети I), членов их семей, представителей знати. Рамсеса обнаружили помещенным в простой деревянный гроб и обернутым льняными пеленами, на которых было начертано имя царя. Предположительно, мумию фараона перенесли туда жрецы еще в древности, спасая от расхитителей гробниц. По-видимому, это было временной мерой, пока для царя искали постоянное место упокоения, чего так и не произошло.

Мумия фараона
Мумия фараона Рамсеса II. Мумифицированное тело царя нашли в 1881 году в «Тайнике Дейр-эль-Бахри» вместе с останками 50 других людей / © Wikimedia

Сперва мумия Рамсеса II покоилась во временном золотом гробу (ныне утрачен), а после завершения всех погребальных процедур тело фараона перенесли в алебастровый саркофаг. Когда гробница царя пострадала от рук грабителей и из-за сильных проливных дождей, мумифицированное тело переложили в гранитный саркофаг, который спустя несколько столетий каким-то образом попал к Менхеперру. Он перевез саркофаг в Абидос, чтобы использовать для себя. В нем жреца впоследствии и похоронили. Именно фрагмент последнего саркофага обнаружили археологи в 2009 году.

По мнению египтолога Пайродо, это открытие — новое доказательство того, что Долина царей была излюбленным местом не только грабителей, но еще знати и правителей. Они забирали у мертвых их предметы, чтобы затем повторно использовать в личных погребальных целях.

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Археология
# Древний Египет
# египет
# мумии
# мумия фараона
# рамсес II
# Фараоны
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