В Польше нашли захоронение обнимающихся взрослых и детей эпохи мезолита

В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.

В окрестностях польского города Иновроцлав, у деревни Орлово (Orłowo) нашли массовое захоронение времен мезолита, пишет издание Ancientist. По его данным, это была случайная находка во время строительства газопровода. По основной версии, умершие были членами одной семьи: скелеты принадлежали двоим взрослым и двоим детям возраста ориентировочно семи-восьми и трех-четырех лет.

Окончательно их родство еще предстоит установить по анализу ДНК, но о многом говорят позы, в которых они лежат: эти люди словно обнимали друг друга перед смертью. Есть предположение, что они замерзли. Во всяком случае следов насилия на останках не прослеживается.

Результатов радиоуглеродного анализа для точного определения возраста останков тоже еще нет, но предварительно археологи заключают, что погребенные жили в восьмом-седьмом тысячелетии до нашей эры. Они покоились под слоем черноземных почв, которые начали формироваться семь-восемь тысяч лет назад, то есть позже времен жизни предполагаемой семьи. Кроме того, под черепом одного из детей лежал кремневый стержень для резки — характерное для эпохи мезолита орудие. Наконец, похожие мезолитические захоронения ранее находили в том числе в Скандинавии, Франции и России (в Карелии).

Останки предполагаемых членов одной семьи, найденные в Польше / © Zuzanna Tomporowska

В Европе мезолит, то есть средний каменный век, охватывает период от примерно 10 до пяти тысяч лет назад. Тогда древние люди в основном пользовались миниатюрными каменными орудиями с лезвиями, это стало одной из отличительных черт той эпохи. С их помощью обрабатывали дерево, просверливали отверстия, они также служили ножами, серпами, наконечниками для стрел.

Начало той эпохи совпадает с окончанием в Европе последнего оледенения, и на территории современной Польши тогда бывало даже теплее, чем сейчас. В то же время климат был нестабильным, случались кратковременные резкие похолодания. К примеру, ориентировочно 8200 лет назад произошло так называемое колебание Мезокко — его так назвали в честь озера в Швейцарии, в донных отложениях которого впервые нашли признаки этого события.

Тогда средние температуры понизились на несколько градусов, и это продлилось 200-400 лет. Как ни парадоксально, но, по мнению исследователей климата, столь суровое похолодание стало «побочным эффектом» глобального потепления. Ранее большую часть Канады и северо-восток США накрывал Лаврентийский ледниковый щит, но в мезолите он отступал и перестал служить плотиной для огромных масс холодной пресной воды древнего озера Агассис, которые хлынули в северную Атлантику. Как следствие, Гольфстрим стал ослабевать, и тепло перестало эффективно поступать на север и согревать Европу.

Адель Романова 205 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.