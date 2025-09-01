Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Польше нашли захоронение обнимающихся взрослых и детей эпохи мезолита
В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.
В окрестностях польского города Иновроцлав, у деревни Орлово (Orłowo) нашли массовое захоронение времен мезолита, пишет издание Ancientist. По его данным, это была случайная находка во время строительства газопровода. По основной версии, умершие были членами одной семьи: скелеты принадлежали двоим взрослым и двоим детям возраста ориентировочно семи-восьми и трех-четырех лет.
Окончательно их родство еще предстоит установить по анализу ДНК, но о многом говорят позы, в которых они лежат: эти люди словно обнимали друг друга перед смертью. Есть предположение, что они замерзли. Во всяком случае следов насилия на останках не прослеживается.
Результатов радиоуглеродного анализа для точного определения возраста останков тоже еще нет, но предварительно археологи заключают, что погребенные жили в восьмом-седьмом тысячелетии до нашей эры. Они покоились под слоем черноземных почв, которые начали формироваться семь-восемь тысяч лет назад, то есть позже времен жизни предполагаемой семьи. Кроме того, под черепом одного из детей лежал кремневый стержень для резки — характерное для эпохи мезолита орудие. Наконец, похожие мезолитические захоронения ранее находили в том числе в Скандинавии, Франции и России (в Карелии).
В Европе мезолит, то есть средний каменный век, охватывает период от примерно 10 до пяти тысяч лет назад. Тогда древние люди в основном пользовались миниатюрными каменными орудиями с лезвиями, это стало одной из отличительных черт той эпохи. С их помощью обрабатывали дерево, просверливали отверстия, они также служили ножами, серпами, наконечниками для стрел.
Начало той эпохи совпадает с окончанием в Европе последнего оледенения, и на территории современной Польши тогда бывало даже теплее, чем сейчас. В то же время климат был нестабильным, случались кратковременные резкие похолодания. К примеру, ориентировочно 8200 лет назад произошло так называемое колебание Мезокко — его так назвали в честь озера в Швейцарии, в донных отложениях которого впервые нашли признаки этого события.
Тогда средние температуры понизились на несколько градусов, и это продлилось 200-400 лет. Как ни парадоксально, но, по мнению исследователей климата, столь суровое похолодание стало «побочным эффектом» глобального потепления. Ранее большую часть Канады и северо-восток США накрывал Лаврентийский ледниковый щит, но в мезолите он отступал и перестал служить плотиной для огромных масс холодной пресной воды древнего озера Агассис, которые хлынули в северную Атлантику. Как следствие, Гольфстрим стал ослабевать, и тепло перестало эффективно поступать на север и согревать Европу.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса
Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.
Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной
Армения vs Азербайджан: о военно-воздушном потенциале
Смерть цивилизации: возможные сценарии
Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника
Природа красоты
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии