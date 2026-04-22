Массивные ашельские орудия появились в Европе на 200 тысяч лет раньше
Во время раскопок на стоянке Ревильеха-де-Вальпараисо на севере Испании ученые нашли 13 каменных орудий возрастом почти 700 тысяч лет. После тщательного анализа выяснилось, что большинство предметов представляют собой кливеры — инструменты с поперечным лезвием, оформленные на специальных крупных отщепах. Находку отнесли к ашельской культуре. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такого рода массивные орудия попали в Европу значительно раньше, чем считалось, а по внешнему виду они схожи с аналогичными инструментами из североафриканского региона.
Ашельская культура — археологическая культура раннего палеолита, существовавшая приблизительно 1,5 миллиона лет и одна из самых длительных и широко распространенных в каменном веке. Ее главное отличие от предыдущих культур — резкое изменение технологии обработки камня и форм орудий. Представители Homo, в частности человек прямоходящий (Homo erectus), научились создавать ручные рубила (бифасы), кливеры, а также инструменты поменьше — скребла, скребки, острия.
Предполагается, что такие каменные орудия стали появляться 1,7-2 миллиона лет назад в Восточной Африке и возникли на основе более ранних технологий человека умелого (Homo habilis). Приблизительно спустя 200-400 тысяч лет ашельская культура распространилась по всей Африке и вытеснила олдованскую. Затем она проникла на Ближний Восток, в Азию, а после — в Европу.
До недавнего времени исследователи считали, что крупноотщепные ашельские орудия появились в Западной Европе не ранее примерно 500 тысяч лет назад. Вывод сделали на основе находок на Пиренейском полуострове. Считалось, что технология изготовления таких инструментов попала в Европу из Северной Африки через Гибралтарский пролив. Этот путь выглядит логичным, ведь Африка и Европа находятся совсем близко друг к другу: Испанию (Европу) и Марокко (Африку) отделяет Гибралтарский пролив.
Но проблема была в другом. Некоторые из древнейших находок крупноотщепных ашельских орудий в Северной Африке датируются 700-800 тысячами лет назад. В Испании — 500 тысячами лет назад.
Получался разрыв во времени. То есть в Африке такие массивные орудия давно использовали, а в Испании они появились гораздо позже. Из-за этого ученые не могли точно сказать, пришли эти технологии действительно из Африки или их отдельно развивали в Европе.
Что касается следов ашельской культуры в Западной Европе вообще, то они старше и известны прежде всего по находкам во Франции и Италии. Но там ученые находили относительно небольшие каменные инструменты. Проще говоря, специалисты полагали, что массивные ашельские орудия появились в этом регионе приблизительно 500 тысяч лет назад, но заимствованная ли это технология или самостоятельная — до конца было не ясно.
Международная команда геохронологов, геологов и археологов под руководством Франсиско-Хавьера Гарсия-Вадильо (Francisco-Javier García-Vadillo) из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции в Испании опровергла устоявшееся мнение о времени появления массивных ашельских инструментов в Западной Европе. Исследователи изучили 13 каменных орудий, найденных во время раскопок на стоянке Ревильеха-де-Вальпараисо на севере Испании, и пришли к выводу, что предметы создали почти 700 тысяч лет назад. Такая датировка сдвигает прежние оценки примерно на 200 тысяч лет.
Все найденные инструменты изготовили из кварцита — горной породы, состоящей в основном из кварца. Ученые отнесли их к классическому ашелю крупных отщепов (Large Flake Acheulean). Эта технология предполагала получение крупных каменных заготовок-отщепов, которые затем превращали в симметричные двусторонние орудия. В наборе представлены рубила, кливеры и кирки. Каждый предмет отличается тщательной обработкой и продуманной формой.
Сравнив находки на Пиренейском полуострове с находками из Северной Африки, Гарсия-Вадильо и его коллеги пришли к выводу, что по внешнему виду первые очень похожи на вторые. Таким образом, заключили специалисты, найденные на Пиренейском полуострове массивные каменные орудия, скорее всего, создавали по североафриканскому образцу, что подтверждает ранее выдвинутую гипотезу об африканском влиянии.
Авторы исследования объяснили, что приблизительно 700 тысяч лет назад на территории современных Испании и Португалии люди больше использовали технологии обработки камня, похожие на североафриканские. К северу от Пиренеев прослеживаются другие традиции, напоминающие восточноевропейское влияние. То есть в разных уголках Европы представители Homo изготавливали каменные орудия по-разному. Не было единой «моды» или технологии.
Результаты исследования представлены в журнале Quaternary Science Reviews.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
