  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 апреля, 10:56
Игорь Байдов
1

Массивные ашельские орудия появились в Европе на 200 тысяч лет раньше

❋ 4.1

Во время раскопок на стоянке Ревильеха-де-Вальпараисо на севере Испании ученые нашли 13 каменных орудий возрастом почти 700 тысяч лет. После тщательного анализа выяснилось, что большинство предметов представляют собой кливеры — инструменты с поперечным лезвием, оформленные на специальных крупных отщепах. Находку отнесли к ашельской культуре. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такого рода массивные орудия попали в Европу значительно раньше, чем считалось, а по внешнему виду они схожи с аналогичными инструментами из североафриканского региона.

Археология
# Homo
# ашельская культура
# древние виды
# древние люди
# Испания
# каменные орудия
# олдувайская культура
# палеолит
# Пиренейский полуостров
Место раскопок
Место раскопок на стоянке Ревильеха-де-Вальпараисо на севере Испании / © Spanish National Research Centre for Human Evolution

Ашельская культура — археологическая культура раннего палеолита, существовавшая приблизительно 1,5 миллиона лет и одна из самых длительных и широко распространенных в каменном веке. Ее главное отличие от предыдущих культур — резкое изменение технологии обработки камня и форм орудий. Представители Homo, в частности человек прямоходящий (Homo erectus), научились создавать ручные рубила (бифасы), кливеры, а также инструменты поменьше — скребла, скребки, острия. 

Предполагается, что такие каменные орудия стали появляться 1,7-2 миллиона лет назад в Восточной Африке и возникли на основе более ранних технологий человека умелого (Homo habilis). Приблизительно спустя 200-400 тысяч лет ашельская культура распространилась по всей Африке и вытеснила олдованскую. Затем она проникла на Ближний Восток, в Азию, а после — в Европу. 

До недавнего времени исследователи считали, что крупноотщепные ашельские орудия появились в Западной Европе не ранее примерно 500 тысяч лет назад. Вывод сделали на основе находок на Пиренейском полуострове. Считалось, что технология изготовления таких инструментов попала в Европу из Северной Африки через Гибралтарский пролив. Этот путь выглядит логичным, ведь Африка и Европа находятся совсем близко друг к другу: Испанию (Европу) и Марокко (Африку) отделяет Гибралтарский пролив.  

Но проблема была в другом. Некоторые из древнейших находок крупноотщепных ашельских орудий в Северной Африке датируются 700-800 тысячами лет назад. В Испании — 500 тысячами лет назад.

Получался разрыв во времени. То есть в Африке такие массивные орудия давно использовали, а в Испании они появились гораздо позже. Из-за этого ученые не могли точно сказать, пришли эти технологии действительно из Африки или их отдельно развивали в Европе.

Что касается следов ашельской культуры в Западной Европе вообще, то они старше и известны прежде всего по находкам во Франции и Италии. Но там ученые находили относительно небольшие каменные инструменты. Проще говоря, специалисты полагали, что массивные ашельские орудия появились в этом регионе приблизительно 500 тысяч лет назад, но заимствованная ли это технология или самостоятельная — до конца было не ясно.   

Международная команда геохронологов, геологов и археологов под руководством Франсиско-Хавьера Гарсия-Вадильо (Francisco-Javier García-Vadillo) из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции в Испании опровергла устоявшееся мнение о времени появления массивных ашельских инструментов в Западной Европе. Исследователи изучили 13 каменных орудий, найденных во время раскопок на стоянке Ревильеха-де-Вальпараисо на севере Испании, и пришли к выводу, что предметы создали почти 700 тысяч лет назад. Такая датировка сдвигает прежние оценки примерно на 200 тысяч лет. 

каменные орудия
Места, где ученые нашли каменные орудия / © Spanish National Research Centre for Human Evolution

Все найденные инструменты изготовили из кварцита — горной породы, состоящей в основном из кварца. Ученые отнесли их к классическому ашелю крупных отщепов (Large Flake Acheulean). Эта технология предполагала получение крупных каменных заготовок-отщепов, которые затем превращали в симметричные двусторонние орудия. В наборе представлены рубила, кливеры и кирки. Каждый предмет отличается тщательной обработкой и продуманной формой.

каменные орудия
Некоторые из найденных каменных орудий / © Spanish National Research Centre for Human Evolution

Сравнив находки на Пиренейском полуострове с находками из Северной Африки, Гарсия-Вадильо и его коллеги пришли к выводу, что по внешнему виду первые очень похожи на вторые. Таким образом, заключили специалисты, найденные на Пиренейском полуострове массивные каменные орудия, скорее всего, создавали по североафриканскому образцу, что подтверждает ранее выдвинутую гипотезу об африканском влиянии.

Авторы исследования объяснили, что приблизительно 700 тысяч лет назад на территории современных Испании и Португалии люди больше использовали технологии обработки камня, похожие на североафриканские. К северу от Пиренеев прослеживаются другие традиции, напоминающие восточноевропейское влияние. То есть в разных уголках Европы представители Homo изготавливали каменные орудия по-разному. Не было единой «моды» или технологии. 

Результаты исследования представлены в журнале Quaternary Science Reviews.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
538 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# Homo
# ашельская культура
# древние виды
# древние люди
# Испания
# каменные орудия
# олдувайская культура
# палеолит
# Пиренейский полуостров
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Анальгезия: всегда ли отсутствие боли – это благо?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Куда все движется? О вращениях нашего звездного дома
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Прогулка по зоопарку г. Цюрих
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно