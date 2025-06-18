Самый большой научпоп канал
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Елена Андреева
1

Ученые лишили «человека-дракона» статуса отдельного вида

4.1

Долгое время подтвердить гипотезу о непосредственном родстве «человека-дракона» (Homo longi) и денисовского человека не удавалось никому. Теперь группа палеоантропологов представила результаты исследования, основанного на анализе белков, извлеченных из окаменелого черепа. Оказалось, оба древних гоминина на деле — один вид.

Антропология
# гоминины
# денисовский человек
# окаменелости
# протеомика
# череп
Установить, что «человек-дракон» (Homo longi) и денисовский человек относятся к одному виду, помогла палеопротеомика / © AFP 2024 / EurekAlert! / Chuang Zhao

В 1933 году, при реконструкции моста в Харбине (Китай), нашли сохранившийся череп древнего человека. Рабочий спрятал находку в колодце, и в руки ученым окаменелость попала лишь в 2018 году. Морфологический анализ показал, что объем черепа составляет приблизительно 1420 кубических сантиметров, то есть соответствует размеру черепа современных людей. Однако в нем же сочетались примитивные и продвинутые черты: плоское лицо со слабо очерченными скулами и выступающие надбровные дуги. Кроме того, сохранившийся зуб был похож на денисовский.

Такая «мозаика» не позволила отнести череп ни к одному известному виду сапиенсов, поэтому ученые нарекли его Homo longi, что означает «человек-дракон». Название китайской провинции Хэйлунцзян, где его обнаружили, переводится как «Река черного дракона», отсюда и название харбинского гоминина, возраст которого насчитывает по меньшей мере 146 тысяч лет.

Изучить ДНК окаменелости позднего среднего плейстоцена сегодня невозможно — гены не уцелели. Но проанализировать череп можно с помощью протеомики — науки, изучающей белковый состав биологических объектов, а в этом случае — палеопротеомики.

Для извлечения белка исследователи использовали шесть образцов порошка каменистой кости. Все фракции дали высококачественные спектры матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (MALDI ссылка) с множественными маркерами коллагеновых пептидов (ссылка). Анализ полученного протеома «человека-дракона», то есть совокупность белков организма, производимых клеткой, тканью или организмом в определенный период времени, согласуется с результатами ранее опубликованного протеома кости найденных в Оленьей пещере (Grotte du Renne) во Франции останков неандертальцев, живших 45–40 тысяч лет назад.

Дополнительно подтверждает подлинность восстановленного учеными древнего протеома костей свидетельство обогащенных биологических процессов, связанных с развитием нейронов и кровеносных сосудов. Хотя в образце Грот-дю-Ренн такие не идентифицированы, как и элементы, связанные с заживлением ран и иммунным ответом. Протеом харбинского черепа, таким образом, сохранился гораздо лучше и дает некоторое представление о физиологическом состоянии архаичного гоминина.

Тем не менее, данных для оценки его здоровья на момент смерти, недостаточно, что осложняет современные исследования. На восстановленные профили белков могли повлиять такие переменные, как среда захоронения, возраст образца, на сегодня неизвестные, и это оставляет простор для дальнейшей работы.

Научная статья опубликована в журнале Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Елена
41 статей
Антропология
# гоминины
# денисовский человек
# окаменелости
# протеомика
# череп
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
18 Июн
Бесплатно
Воздушная среда
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
История культивирования растений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Изучение языка: что нейробиология может рассказать о том, как учить языки
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Нейрофизиология воображения
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Молекулярные подходы, клеточные и животные модели для изучения функционирования мозга
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Блез Паскаль: вклад в науку и культуру
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Тама
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Июн
500
Нетронутые экосистемы: Чернобыль. Жизнь после катастрофы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Июн
1500
Иммунитет как инженерная проблема
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
Позавчера, 12:48
МАИ

Искусственный интеллект нанимает на работу: плюсы, риски и будущее подбора кадров

Российские работодатели наряду с традиционными методами поиска сотрудников все чаще стали прибегать к автоматизированным инструментам, среди которых, в частности, ресурсы рекрутинга на базе искусственного интеллекта. Технологии действительно шагнули так далеко, что программы с большими языковыми моделями могут даже проводить собеседования — это экономит трудовые и временные ресурсы, обеспечивает удобство и объективность процесса. Но без проблем все же не обходится. Научный сотрудник института «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Юрий Чайников рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть при собеседовании с ИИ и смогут ли в будущем кандидаты отказаться от такого формата найма в пользу традиционного.

МАИ
# искусственный интеллект
# кадры
# работа
# резюме
Вчера, 13:46
ФизТех

Умный алгоритм предскажет свойства магнитных материалов быстрее и точнее

Международная группа исследователей разработала методику, которая самостоятельно настраивает математическую модель магнитного взаимодействия. Новый алгоритм позволит более реалистично моделировать и проектировать материалы с требуемыми свойствами и предсказывать их свойства перед экспериментальной проверкой.

ФизТех
# Алгоритм
# магнит
# математическая модель
# материалы
Вчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
14 июня
Любовь Соковикова

Ученые выяснили, почему птицы поют на рассвете 

Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.

Биология
# вокализация
# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
# птицы
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые выяснили, как воспринимают мир люди с биполярным расстройством

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# биполярное расстройство
# депрессия
Вчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые лишили «человека-дракона» статуса отдельного вида

    Только что

  2. Археологи объяснили успешную миграцию людей из Африки «экологической гибкостью»

    10 минут назад

  3. Комета из Облака Оорта выбросила газ вблизи Нептуна

    1 час назад

  4. Археологи «откопали» нового предка тираннозавра, который 50 лет пролежал в хранилищах

    2 часа назад
Выбор редакции

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Позавчера, 19:31

Последние комментарии

Alex Motorin
20 минут назад
Ты же тупорылая писюлька бесишь! Какие зомби-спутники? Откуда ты эту дрянь берешь? смени дилера

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Николай Цыгикало
20 минут назад
Игорь, он и не удерживался. Сформировали эллиптическую орбиту с апогеем 8000 км, и перигеем в низкой атмосфере. По этой орбите, пройдя апогейный

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Игорь Балашов
2 часа назад
максут, непонятно что набили в твою голову, но только не знания о России.

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Игорь Балашов
2 часа назад
Николай, Со скоростью выше первой космической невозможно удержаться на низкой орбите, а тем более войти в атмосферу для приземления.

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Сергей Чечулин
2 часа назад
максут, ты походу на своем ишаке прокисшего кумыса перепил и теперь в космос каждый день летаешь, клоун не смешной?

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Александр Березин
2 часа назад
Sam, источники не дают однозначных данных, откуда хунну начали кочевать. Что по гидронимам -- см. статью по ссылке.

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Юрий Багов
2 часа назад
Gasyrlan, ты от науки далеко, тебе все, что против тюрок кажется непонятным

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Юрий Багов
2 часа назад
Sam, в каких именно? Гумилев? В Манчьжурии жили сяньби, западнее монголы, западнее или северо-западнее как раз могли жить сюнну, которые

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Виталий Тюнин
3 часа назад
Боюсь что открытия придётся делать человечеству самим. Потому что ИИ не способен изобретать что-то новое чего не было раньше, он только

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Sam Dowson
3 часа назад
Территория околокрасноярья - бывший Кыргызский каганат (Каганат енисейских кыргызов). Много их гидронимов и топонимов вокруг - Бадалык (лес),

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Игорь Шаламович
3 часа назад
Александр, через плазму не проходит ничего от слова совсем ничего.Боевое применение орешника это стрельба по воробьям о чём свидетельствуют

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Станислав Толстой
3 часа назад
Андрей, упоротый как раз ты

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Станислав Толстой
3 часа назад
максут, да запуски на уровне Новой Зеландии

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Михаил Константинов
4 часа назад
Dmitriy, спасибо, последую Вашему совету.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Vlad Gansovsky
4 часа назад
Яков, зато какие планы !!!!

«Роскосмос» будет запускать примерно столько же ракет к 2036 году, как и SpaceX сегодня

Vlad Gansovsky
4 часа назад
А в 2050-м РК полетит на Альфа-Центавру!!!! Нью Васюки блин...

«Роскосмос» будет запускать примерно столько же ракет к 2036 году, как и SpaceX сегодня

Андрей Шапка
4 часа назад
максут, все страны. Ляпнул лишь бы что то ляпнуть,упоротый кастрюлеголовый....)))

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Александр Березин
4 часа назад
Gasyrlan, да, научные работы не по каждому по вкусу, все так. Это вы еще не видели как нас критикуют сторонники плоской Земли -- у них слова еще пожестче

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Михаил, единственный вариант, если сайт хоть чем-то интересен, не читать профанные манипулятивные эссе Березина и всё :) Я вот такую тактику выбрал.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Михаил, ну а Березин себя считает компетентным примерно во всём :) И очень агрессивно реагирует на критику.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно