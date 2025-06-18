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Ученые лишили «человека-дракона» статуса отдельного вида
Долгое время подтвердить гипотезу о непосредственном родстве «человека-дракона» (Homo longi) и денисовского человека не удавалось никому. Теперь группа палеоантропологов представила результаты исследования, основанного на анализе белков, извлеченных из окаменелого черепа. Оказалось, оба древних гоминина на деле — один вид.
В 1933 году, при реконструкции моста в Харбине (Китай), нашли сохранившийся череп древнего человека. Рабочий спрятал находку в колодце, и в руки ученым окаменелость попала лишь в 2018 году. Морфологический анализ показал, что объем черепа составляет приблизительно 1420 кубических сантиметров, то есть соответствует размеру черепа современных людей. Однако в нем же сочетались примитивные и продвинутые черты: плоское лицо со слабо очерченными скулами и выступающие надбровные дуги. Кроме того, сохранившийся зуб был похож на денисовский.
Такая «мозаика» не позволила отнести череп ни к одному известному виду сапиенсов, поэтому ученые нарекли его Homo longi, что означает «человек-дракон». Название китайской провинции Хэйлунцзян, где его обнаружили, переводится как «Река черного дракона», отсюда и название харбинского гоминина, возраст которого насчитывает по меньшей мере 146 тысяч лет.
Изучить ДНК окаменелости позднего среднего плейстоцена сегодня невозможно — гены не уцелели. Но проанализировать череп можно с помощью протеомики — науки, изучающей белковый состав биологических объектов, а в этом случае — палеопротеомики.
Для извлечения белка исследователи использовали шесть образцов порошка каменистой кости. Все фракции дали высококачественные спектры матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (MALDI ссылка) с множественными маркерами коллагеновых пептидов (ссылка). Анализ полученного протеома «человека-дракона», то есть совокупность белков организма, производимых клеткой, тканью или организмом в определенный период времени, согласуется с результатами ранее опубликованного протеома кости найденных в Оленьей пещере (Grotte du Renne) во Франции останков неандертальцев, живших 45–40 тысяч лет назад.
Дополнительно подтверждает подлинность восстановленного учеными древнего протеома костей свидетельство обогащенных биологических процессов, связанных с развитием нейронов и кровеносных сосудов. Хотя в образце Грот-дю-Ренн такие не идентифицированы, как и элементы, связанные с заживлением ран и иммунным ответом. Протеом харбинского черепа, таким образом, сохранился гораздо лучше и дает некоторое представление о физиологическом состоянии архаичного гоминина.
Тем не менее, данных для оценки его здоровья на момент смерти, недостаточно, что осложняет современные исследования. На восстановленные профили белков могли повлиять такие переменные, как среда захоронения, возраст образца, на сегодня неизвестные, и это оставляет простор для дальнейшей работы.
Научная статья опубликована в журнале Science.
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