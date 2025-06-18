Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи объяснили успешную миграцию людей из Африки «экологической гибкостью»
Как показали генетики, современные люди Евразии произошли главным образом от одной небольшой группы, мигрировавшей из Африки примерно 50 тысяч лет назад. До этого было несколько попыток покинуть прародину во время климатических оптимумов, когда сахаро-арабский пустынный пояс оказывался проходим, как это было 125 тысяч лет назад, в последнее межледниковье. Почему же более ранние миграции не оставили заметного генетического следа в современной популяции? Ответ на этот вопрос ученые получили с помощью моделирования.
Вид Homo sapiens распространился по всему земному шару благодаря способности приспосабливаться к самым экстремальным условиям. Это привело к формированию устойчивой популяции. К концу последней ледниковой эпохи охотники-собиратели добрались в самые отдаленные от прародины регионы, включая американские континенты.
Чтобы понять причины этого успеха, междисциплинарный коллектив ученых во главе с Эмили Халлет из Университета Лойоли в Чикаго (США) и Элеонорой Сцерри из Института геоантропологии Макса Планка (Германия), проанализировали размеры и разнообразие экологических ниш, в которых могли жить люди нашего вида в Африке до миграции. Они изучили данные археологических памятников по всему континенту, а также палеоклиматические данные, чтобы реконструировать экологические ниши прошлых эпох. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Под экологическими нишами ученые понимают ряд условий окружающей среды и связанные с ними ресурсы, позволяющие популяции или виду жить и воспроизводиться. Авторы статьи применили моделирование пространственного распространения видов (species distribution models, SDM), которое позволило установить динамику экспансии за период от 120 до 14 тысяч лет назад, охватывающий два ледниковых и межледниковых цикла.
Как выяснилось, прежде чем освоить Европу, наши предки основательно заняли Африку. Примерно 70 тысяч лет назад они начали осваивать все новые ниши, включая леса и пустыни, в основном на западе, севере и в центре континента. Этот процесс достиг пика 50 тысяч лет назад. Способность обживать новые места и извлекать ресурсы при большом разбросе климатических условий показала экологическую гибкость, необходимую для успешного освоения Евразии.
Перемещаясь по разным экологическим нишам, группы охотников-собирателей стали быстрее встречаться друг с другом. Это помогло, по мысли ученых, сформировать культурное разнообразие, присущее нашему виду.
Корреляционные методы начали применять в экологии четверть века назад. С тех пор их усовершенствовали, чтобы исследовать распределение и эволюцию видов. Пришли эти методы и в археологию, где с их помощью анализируют материальные культуры. Однако у них есть ограничения.
Как отметил Уильям Бенкс в критической заметке, результат не следует распространять на все группы сапиенсов по всей Африке. Кроме того, в новом исследовании остался за скобками вопрос о том, как расширение зон обитания связано с особенностями культур, а также стоящими за ними технологиями.
До сапиенсов, по словам Бенкса, из Африки мигрировали более древние представители рода примерно два миллиона лет назад. Считается, что они двигались по привычным экологическим нишам. Однако есть данные, что, возможно, они освоили новые зоны. Люди регулярно обитали в Европе последние 900 тысяч лет, в том числе в высоких широтах. Значит, экологическую гибкость проявляли не только сапиенсы.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские работодатели наряду с традиционными методами поиска сотрудников все чаще стали прибегать к автоматизированным инструментам, среди которых, в частности, ресурсы рекрутинга на базе искусственного интеллекта. Технологии действительно шагнули так далеко, что программы с большими языковыми моделями могут даже проводить собеседования — это экономит трудовые и временные ресурсы, обеспечивает удобство и объективность процесса. Но без проблем все же не обходится. Научный сотрудник института «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Юрий Чайников рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть при собеседовании с ИИ и смогут ли в будущем кандидаты отказаться от такого формата найма в пользу традиционного.
Международная группа исследователей разработала методику, которая самостоятельно настраивает математическую модель магнитного взаимодействия. Новый алгоритм позволит более реалистично моделировать и проектировать материалы с требуемыми свойствами и предсказывать их свойства перед экспериментальной проверкой.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках
Какие бывают галактики?
Органическая электроника: что это и почему она важна для будущих технологий? Интервью с Сергеем Пономаренко
Путин и пять сложных вопросов о климате: что вытекает из позиции президента?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии