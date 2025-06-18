Самый большой научпоп канал
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 минут назад
Татьяна Пичугина
1
19

Археологи объяснили успешную миграцию людей из Африки «экологической гибкостью»

5.3

Как показали генетики, современные люди Евразии произошли главным образом от одной небольшой группы, мигрировавшей из Африки примерно 50 тысяч лет назад. До этого было несколько попыток покинуть прародину во время климатических оптимумов, когда сахаро-арабский пустынный пояс оказывался проходим, как это было 125 тысяч лет назад, в последнее межледниковье. Почему же более ранние миграции не оставили заметного генетического следа в современной популяции? Ответ на этот вопрос ученые получили с помощью моделирования.

Антропология
# Homo sapiens
# выход из Африки
# климатические изменения
# моделирование
# экологические ниши
Африка
Люди научились жить в разных экологических нишах, прежде чем успешно покинули Африку 50 тысяч лет назад / © Ondrej Pelanek and Martin Pelanek

Вид Homo sapiens распространился по всему земному шару благодаря способности приспосабливаться к самым экстремальным условиям. Это привело к формированию устойчивой популяции. К концу последней ледниковой эпохи охотники-собиратели добрались в самые отдаленные от прародины регионы, включая американские континенты.

Чтобы понять причины этого успеха, междисциплинарный коллектив ученых во главе с Эмили Халлет из Университета Лойоли в Чикаго (США) и Элеонорой Сцерри из Института геоантропологии Макса Планка (Германия), проанализировали размеры и разнообразие экологических ниш, в которых могли жить люди нашего вида в Африке до миграции. Они изучили данные археологических памятников по всему континенту, а также палеоклиматические данные, чтобы реконструировать экологические ниши прошлых эпох. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Под экологическими нишами ученые понимают ряд условий окружающей среды и связанные с ними ресурсы, позволяющие популяции или виду жить и воспроизводиться. Авторы статьи применили моделирование пространственного распространения видов (species distribution models, SDM), которое позволило установить динамику экспансии за период от 120 до 14 тысяч лет назад, охватывающий два ледниковых и межледниковых цикла.

Места обитания Homo sapiens в Африке в разные промежутки времени / © Из Hallett et al., Nature, 2025

Как выяснилось, прежде чем освоить Европу, наши предки основательно заняли Африку. Примерно 70 тысяч лет назад они начали осваивать все новые ниши, включая леса и пустыни, в основном на западе, севере и в центре континента. Этот процесс достиг пика 50 тысяч лет назад. Способность обживать новые места и извлекать ресурсы при большом разбросе климатических условий показала экологическую гибкость, необходимую для успешного освоения Евразии.

Перемещаясь по разным экологическим нишам, группы охотников-собирателей стали быстрее встречаться друг с другом. Это помогло, по мысли ученых, сформировать культурное разнообразие, присущее нашему виду.

Стадо нубийских жирафов / © Ondrej Pelanek and Martin Pelanek

Корреляционные методы начали применять в экологии четверть века назад. С тех пор их усовершенствовали, чтобы исследовать распределение и эволюцию видов. Пришли эти методы и в археологию, где с их помощью анализируют материальные культуры. Однако у них есть ограничения.

Как отметил Уильям Бенкс в критической заметке, результат не следует распространять на все группы сапиенсов по всей Африке. Кроме того, в новом исследовании остался за скобками вопрос о том, как расширение зон обитания связано с особенностями культур, а также стоящими за ними технологиями.

До сапиенсов, по словам Бенкса, из Африки мигрировали более древние представители рода примерно два миллиона лет назад. Считается, что они двигались по привычным экологическим нишам. Однако есть данные, что, возможно, они освоили новые зоны. Люди регулярно обитали в Европе последние 900 тысяч лет, в том числе в высоких широтах. Значит, экологическую гибкость проявляли не только сапиенсы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна
152 статей
Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.
Показать больше
Антропология
# Homo sapiens
# выход из Африки
# климатические изменения
# моделирование
# экологические ниши
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
18 Июн
Бесплатно
Воздушная среда
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
История культивирования растений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Изучение языка: что нейробиология может рассказать о том, как учить языки
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Нейрофизиология воображения
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Молекулярные подходы, клеточные и животные модели для изучения функционирования мозга
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Блез Паскаль: вклад в науку и культуру
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Июн
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Тама
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Июн
500
Нетронутые экосистемы: Чернобыль. Жизнь после катастрофы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Июн
1500
Иммунитет как инженерная проблема
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
Позавчера, 12:48
МАИ

Искусственный интеллект нанимает на работу: плюсы, риски и будущее подбора кадров

Российские работодатели наряду с традиционными методами поиска сотрудников все чаще стали прибегать к автоматизированным инструментам, среди которых, в частности, ресурсы рекрутинга на базе искусственного интеллекта. Технологии действительно шагнули так далеко, что программы с большими языковыми моделями могут даже проводить собеседования — это экономит трудовые и временные ресурсы, обеспечивает удобство и объективность процесса. Но без проблем все же не обходится. Научный сотрудник института «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Юрий Чайников рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть при собеседовании с ИИ и смогут ли в будущем кандидаты отказаться от такого формата найма в пользу традиционного.

МАИ
# искусственный интеллект
# кадры
# работа
# резюме
Вчера, 13:46
ФизТех

Умный алгоритм предскажет свойства магнитных материалов быстрее и точнее

Международная группа исследователей разработала методику, которая самостоятельно настраивает математическую модель магнитного взаимодействия. Новый алгоритм позволит более реалистично моделировать и проектировать материалы с требуемыми свойствами и предсказывать их свойства перед экспериментальной проверкой.

ФизТех
# Алгоритм
# магнит
# математическая модель
# материалы
Вчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
14 июня
Любовь Соковикова

Ученые выяснили, почему птицы поют на рассвете 

Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.

Биология
# вокализация
# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
# птицы
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые выяснили, как воспринимают мир люди с биполярным расстройством

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# биполярное расстройство
# депрессия
Вчера, 16:49
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Юрий Багов
Юрий Багов
12 секунд назад
-
0
+
Группы людей постоянно выходили из Африки, смешиваясь с неандертальцами начиная с 400к назад, денисовцами, но 50к назад группы, смешавшиеся с неандертальцами на Иранском плато, обрели какое-то популяционное преимущество и вынесли всех, кого-то ассимилировав
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Ученые лишили «человека-дракона» статуса отдельного вида

    2 минуты назад

  2. Археологи объяснили успешную миграцию людей из Африки «экологической гибкостью»

    11 минут назад

  3. Комета из Облака Оорта выбросила газ вблизи Нептуна

    1 час назад

  4. Археологи «откопали» нового предка тираннозавра, который 50 лет пролежал в хранилищах

    2 часа назад
Выбор редакции

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Позавчера, 19:31

Последние комментарии

Юрий Багов
12 секунд назад
Группы людей постоянно выходили из Африки, смешиваясь с неандертальцами начиная с 400к назад, денисовцами, но 50к назад группы, смешавшиеся с

Археологи объяснили успешную миграцию людей из Африки «экологической гибкостью»

Alex Motorin
20 минут назад
Ты же тупорылая писюлька бесишь! Какие зомби-спутники? Откуда ты эту дрянь берешь? смени дилера

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Николай Цыгикало
20 минут назад
Игорь, он и не удерживался. Сформировали эллиптическую орбиту с апогеем 8000 км, и перигеем в низкой атмосфере. По этой орбите, пройдя апогейный

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Игорь Балашов
2 часа назад
максут, непонятно что набили в твою голову, но только не знания о России.

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Игорь Балашов
2 часа назад
Николай, Со скоростью выше первой космической невозможно удержаться на низкой орбите, а тем более войти в атмосферу для приземления.

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Сергей Чечулин
2 часа назад
максут, ты походу на своем ишаке прокисшего кумыса перепил и теперь в космос каждый день летаешь, клоун не смешной?

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Александр Березин
2 часа назад
Sam, источники не дают однозначных данных, откуда хунну начали кочевать. Что по гидронимам -- см. статью по ссылке.

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Юрий Багов
2 часа назад
Gasyrlan, ты от науки далеко, тебе все, что против тюрок кажется непонятным

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Юрий Багов
2 часа назад
Sam, в каких именно? Гумилев? В Манчьжурии жили сяньби, западнее монголы, западнее или северо-западнее как раз могли жить сюнну, которые

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Виталий Тюнин
3 часа назад
Боюсь что открытия придётся делать человечеству самим. Потому что ИИ не способен изобретать что-то новое чего не было раньше, он только

ИИ позволит «колонизировать галактику» уже через пять лет, заявил гендиректор Google DeepMind

Sam Dowson
3 часа назад
Территория околокрасноярья - бывший Кыргызский каганат (Каганат енисейских кыргызов). Много их гидронимов и топонимов вокруг - Бадалык (лес),

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Игорь Шаламович
3 часа назад
Александр, через плазму не проходит ничего от слова совсем ничего.Боевое применение орешника это стрельба по воробьям о чём свидетельствуют

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Станислав Толстой
3 часа назад
Андрей, упоротый как раз ты

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Станислав Толстой
3 часа назад
максут, да запуски на уровне Новой Зеландии

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Михаил Константинов
4 часа назад
Dmitriy, спасибо, последую Вашему совету.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Vlad Gansovsky
4 часа назад
Яков, зато какие планы !!!!

«Роскосмос» будет запускать примерно столько же ракет к 2036 году, как и SpaceX сегодня

Vlad Gansovsky
4 часа назад
А в 2050-м РК полетит на Альфа-Центавру!!!! Нью Васюки блин...

«Роскосмос» будет запускать примерно столько же ракет к 2036 году, как и SpaceX сегодня

Андрей Шапка
4 часа назад
максут, все страны. Ляпнул лишь бы что то ляпнуть,упоротый кастрюлеголовый....)))

Китай испытал космический корабль нового поколения «Мэнчжоу»

Александр Березин
4 часа назад
Gasyrlan, да, научные работы не по каждому по вкусу, все так. Это вы еще не видели как нас критикуют сторонники плоской Земли -- у них слова еще пожестче

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Михаил, единственный вариант, если сайт хоть чем-то интересен, не читать профанные манипулятивные эссе Березина и всё :) Я вот такую тактику выбрал.

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно