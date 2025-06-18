Археологи объяснили успешную миграцию людей из Африки «экологической гибкостью»

Как показали генетики, современные люди Евразии произошли главным образом от одной небольшой группы, мигрировавшей из Африки примерно 50 тысяч лет назад. До этого было несколько попыток покинуть прародину во время климатических оптимумов, когда сахаро-арабский пустынный пояс оказывался проходим, как это было 125 тысяч лет назад, в последнее межледниковье. Почему же более ранние миграции не оставили заметного генетического следа в современной популяции? Ответ на этот вопрос ученые получили с помощью моделирования.

Вид Homo sapiens распространился по всему земному шару благодаря способности приспосабливаться к самым экстремальным условиям. Это привело к формированию устойчивой популяции. К концу последней ледниковой эпохи охотники-собиратели добрались в самые отдаленные от прародины регионы, включая американские континенты.

Чтобы понять причины этого успеха, междисциплинарный коллектив ученых во главе с Эмили Халлет из Университета Лойоли в Чикаго (США) и Элеонорой Сцерри из Института геоантропологии Макса Планка (Германия), проанализировали размеры и разнообразие экологических ниш, в которых могли жить люди нашего вида в Африке до миграции. Они изучили данные археологических памятников по всему континенту, а также палеоклиматические данные, чтобы реконструировать экологические ниши прошлых эпох. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Под экологическими нишами ученые понимают ряд условий окружающей среды и связанные с ними ресурсы, позволяющие популяции или виду жить и воспроизводиться. Авторы статьи применили моделирование пространственного распространения видов (species distribution models, SDM), которое позволило установить динамику экспансии за период от 120 до 14 тысяч лет назад, охватывающий два ледниковых и межледниковых цикла.

Места обитания Homo sapiens в Африке в разные промежутки времени / © Из Hallett et al., Nature, 2025

Как выяснилось, прежде чем освоить Европу, наши предки основательно заняли Африку. Примерно 70 тысяч лет назад они начали осваивать все новые ниши, включая леса и пустыни, в основном на западе, севере и в центре континента. Этот процесс достиг пика 50 тысяч лет назад. Способность обживать новые места и извлекать ресурсы при большом разбросе климатических условий показала экологическую гибкость, необходимую для успешного освоения Евразии.

Перемещаясь по разным экологическим нишам, группы охотников-собирателей стали быстрее встречаться друг с другом. Это помогло, по мысли ученых, сформировать культурное разнообразие, присущее нашему виду.

Стадо нубийских жирафов / © Ondrej Pelanek and Martin Pelanek

Корреляционные методы начали применять в экологии четверть века назад. С тех пор их усовершенствовали, чтобы исследовать распределение и эволюцию видов. Пришли эти методы и в археологию, где с их помощью анализируют материальные культуры. Однако у них есть ограничения.

Как отметил Уильям Бенкс в критической заметке, результат не следует распространять на все группы сапиенсов по всей Африке. Кроме того, в новом исследовании остался за скобками вопрос о том, как расширение зон обитания связано с особенностями культур, а также стоящими за ними технологиями.

До сапиенсов, по словам Бенкса, из Африки мигрировали более древние представители рода примерно два миллиона лет назад. Считается, что они двигались по привычным экологическим нишам. Однако есть данные, что, возможно, они освоили новые зоны. Люди регулярно обитали в Европе последние 900 тысяч лет, в том числе в высоких широтах. Значит, экологическую гибкость проявляли не только сапиенсы.

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Татьяна 152 статей Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.