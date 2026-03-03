Уведомления
Священный древнегреческий напиток мог содержать психоактивные вещества
Обряд элевсинских мистерий в Древней Греции — удивительное и загадочное событие, во время которого участник обряда выпивал загадочный напиток кикеон. Ученые выяснили, что могло входить в состав этого напитка и почему он вызывал преображение сознания.
На протяжении почти двух тысячелетий в Древней Греции проводили элевсинские мистерии — важнейшие религиозные обряды, кульминацией которых было распитие напитка под названием кикеон. Согласно историческим источникам, он состоял из воды, ячменя и мяты. То, что потом происходило с участниками в храме, держалось в строжайшем секрете. Однако косвенные свидетельства описывают глубокие мистические переживания, встречу с иным миром и преображение сознания.
Еще в 1970-х годах исследователи выдвинули смелую гипотезу: психоактивным компонентом кикеона была спорынья — грибок, поражающий злаки, из которого впоследствии синтезировали ЛСД. Однако известно, что спорынья содержит ядовитые алкалоиды — эргопептиды, вызывающие тяжелое отравление (эрготизм) с гангреной, судорогами и галлюцинациями. Критики этой гипотезы указывали, что в таком случае было бы зафиксировано массовое отравление участников мистерий.
Международный коллектив ученых проверил, могли ли древние жрицы с помощью доступных им технологий превратить ядовитую спорынью в безопасный психоактивный эликсир, избежав токсических эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Ученые сожгли древесину дуба и оливы, получили золу и сварили из нее щелочной раствор — щелок. В этом растворе они кипятили измельченные частицы спорыньи, варьируя время кипячения, концентрацию грибка и уровень щелочности.
Всего провели 48 экспериментов. Полученные экстракты проанализировали с помощью современных методов ядерно-магнитного резонанса и жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией. Эти методы позволили точно определить, какие именно химические соединения присутствуют в полученном напитке.
Результаты эксперимента подтвердили гипотезу. Ученые обнаружили, что при кипячении в крепком щелоке в течение как минимум двух часов токсичные эргопептиды полностью разрушаются. Вместо них в растворе появляются психоактивные соединения — амид лизергиновой кислоты и его изомер, которые по действию родственны ЛСД, хотя и слабее. При этом опасные для жизни соединения, вызывающие гангрену, полностью исчезали.
Исследователи также отметили, что изначально едкий щелок при приготовлении нейтрализуется углекислым газом из воздуха и добавлением самого порошка спорыньи, а затем смешивается с отваром. Это делает напиток пригодным для питья.
Таким образом, удалось доказать, что древние жрецы и жрицы могли с помощью золы и воды успешно обеззараживать спорынью, превращая ее в безопасный напиток. Кроме того, исследование подтверждает, что сложные химические превращения веществ были доступны человечеству задолго до появления современной химии.
Хотя эта научная работа доказывает химическую возможность превращения спорыньи в напиток, она в значительной степени опирается на предположение о том, что древнегреческие жрицы целенаправленно собирали именно зараженное зерно, точно знали пропорции и время варки, чтобы получить нужный эффект. Археологических данных, подтверждающих эту гипотезу, по-прежнему нет. Дискуссионным остается также вопрос силы и степени воздействия эликсира на человеческую психику в контексте древнего ритуала.
