Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Китай сегодня реализует крупнейшую в мире программу строительства атомных реакторов. По всей стране возводятся десятки реакторов, которые в совокупности обеспечат почти 43 000 мегаватт новой генерирующей мощности. Один только этот масштабный проект превышает суммарный объем ядерных мощностей, находящихся сейчас на стадии строительства во всех остальных странах вместе взятых.

Рейтинг стран по числу строящихся ядерных реакторов / © Visual Capitalist

Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2025 году именно государства представленные в инфографике выше активнее всего расширяют свои атомные программы.

В настоящее время в Китае строятся 37 реакторов — это примерно 43 000 мегаватт новой мощности. Этот показатель более чем в шесть раз превышает объемы строительства в Индии и России — странах, занимающих следующие позиции в рейтинге.

На фоне роста потребления электроэнергии и постепенного вывода из эксплуатации старых станций развитие атомной энергетики становится ключевым фактором долгосрочной энергетической безопасности и стабильности энергосетей. Большинство реакторов первоначально лицензируются на срок около 40 лет, однако нередко получают продление до 60 и даже 80 лет после модернизации и соответствующего обслуживания. По мере того как старые энергоблоки достигают предельного срока службы, новые реакторы необходимы для замещения выбывающих мощностей, поддержания устойчивости энергосистемы и достижения долгосрочных целей по декарбонизации.

Индия и Россия занимают вторую строчку: в каждой из стран строится по шесть реакторов. Индийские проекты суммарно обеспечат 5 200 мегаватт мощности — немного больше, чем российские 4 200 мегаватт.

Далее масштабы строительства заметно снижаются. В Египте и Турции возводятся по четыре реактора, тогда как в большинстве других стран реализуются один или два проекта.

Примечательно, что среди строящих сегодня реакторы отсутствуют некоторые традиционные лидеры атомной энергетики. По состоянию на сентябрь 2025 года в США, Франции и Канаде новых реакторов в стадии строительства нет.