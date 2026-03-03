  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 марта, 08:14
Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Китай сегодня реализует крупнейшую в мире программу строительства атомных реакторов. По всей стране возводятся десятки реакторов, которые в совокупности обеспечат почти 43 000 мегаватт новой генерирующей мощности. Один только этот масштабный проект превышает суммарный объем ядерных мощностей, находящихся сейчас на стадии строительства во всех остальных странах вместе взятых.

# атомная энергия
# АЭС
# Китай
# Рейтинги
# Россия
# энергия
Рейтинг стран по числу строящихся ядерных реакторов / © Visual Capitalist 
Рейтинг стран по числу строящихся ядерных реакторов / © Visual Capitalist 

Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2025 году именно государства представленные в инфографике выше активнее всего расширяют свои атомные программы. 

В настоящее время в Китае строятся 37 реакторов — это примерно 43 000 мегаватт новой мощности. Этот показатель более чем в шесть раз превышает объемы строительства в Индии и России — странах, занимающих следующие позиции в рейтинге.

На фоне роста потребления электроэнергии и постепенного вывода из эксплуатации старых станций развитие атомной энергетики становится ключевым фактором долгосрочной энергетической безопасности и стабильности энергосетей. Большинство реакторов первоначально лицензируются на срок около 40 лет, однако нередко получают продление до 60 и даже 80 лет после модернизации и соответствующего обслуживания. По мере того как старые энергоблоки достигают предельного срока службы, новые реакторы необходимы для замещения выбывающих мощностей, поддержания устойчивости энергосистемы и достижения долгосрочных целей по декарбонизации.

Индия и Россия занимают вторую строчку: в каждой из стран строится по шесть реакторов. Индийские проекты суммарно обеспечат 5 200 мегаватт мощности — немного больше, чем российские 4 200 мегаватт.

Далее масштабы строительства заметно снижаются. В Египте и Турции возводятся по четыре реактора, тогда как в большинстве других стран реализуются один или два проекта.

Примечательно, что среди строящих сегодня реакторы отсутствуют некоторые традиционные лидеры атомной энергетики. По состоянию на сентябрь 2025 года в США, Франции и Канаде новых реакторов в стадии строительства нет.

2 марта, 19:38
Игорь Байдов

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.

Медицина
# клетчатка
# мозг
# пища
# растительная пища
# сон
2 марта, 12:07
Илья Гриднев

Спящие медведи сохранили мышечную массу после полугода без движения

Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.

Биология
# бурый медведь
# митохондрии
# мышцы
# спячка
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
