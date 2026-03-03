Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Истребитель шестого поколения F-47, возможно, показали в новом видео Pratt & Whitney
Новый видеоролик компании Pratt & Whitney разжег споры вокруг истребителя шестого поколения F-47, которому в перспективе предстоит заменить F-22 Raptor.
В середине короткой анимации, посвященной прогрессу в разработке двигателя XA-103, в кадре появляется силуэт истребителя. Машина стремительно проходит по небу, два ее двигателя пылают ярким пламенем. Наблюдатели быстро предположили, что на экране может быть изображен именно F-47, оснащенный перспективным двигателем Pratt & Whitney XA-103, который сейчас находится в разработке.
F-47 создается в рамках программы ВВС США Next Generation Air Dominance, нацеленной на разработку дальнего истребителя завоевания превосходства в воздухе. В 2025 году контракт на производство F-47 получила компания Boeing. Новая машина будет способна управлять роями автономных беспилотников и наносить ракетные удары на больших дистанциях. ВВС США планируют закупить минимум 185 таких самолетов. В настоящее время проект перешел к этапам инженерной проработки и подготовки производства; первый прототип должен подняться в воздух в 2028 году. Первые технологические демонстраторы, по имеющимся данным, тайно летают уже с 2020 года.
Двигатель XA-103 разрабатывается в рамках программы Next Generation Adaptive Propulsion компании Pratt & Whitney. Он относится к числу инновационных адаптивных двигателей переменного цикла, способных изменять режим работы, балансируя между тягой и расходом топлива в зависимости от задач миссии.
Инновационная система теплового управления поддерживает охлаждение внутренних систем и одновременно снижает тепловую заметность — важнейший фактор для малозаметности самолета.
Видео также подчеркивает полностью цифровой подход к проектированию двигателя. Технология «цифровых двойников» позволяет инженерам моделировать работу агрегатов, оптимизировать компоненты и начинать испытания еще до изготовления каждой физической детали. Недавно Pratt & Whitney завершила как предварительную, так и комплексную оценку проекта.
Особое внимание привлекли черты представленного рендера F-47: бесхвостая схема для снижения радиолокационной заметности, плавно сопряженные поверхности крыла с минимальным количеством острых кромок, передние горизонтальные поверхности (канарды) для повышения управляемости и высоко расположенная кабина пилота для лучшего обзора. Сопла с отклоняемым вектором тяги напоминают примененные на F-22 и обеспечивают высокую маневренность на больших скоростях. Наконец, верхняя точка дозаправки указывает на приоритет длительных операций вдали от баз.
Максимальная скорость оценивается примерно в 2400 километров в час, боевой радиус превышает 1800 километров. Самолет явно предназначен для проникновения в защищенное воздушное пространство, координации действий беспилотных ведомых и лишь затем — для вступления в ближний бой.
