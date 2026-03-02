Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рои киборгов-тараканов для разведки прошли испытания в США и Европе

Немецкий оборонный стартап SWARM Biotactics развернул программируемые рои насекомых-киборгов для платных заказчиков из стран НАТО, включая вооруженные силы Германии, переведя концепт, казавшийся научной фантастикой, из лабораторных экспериментов в реальное оперативное применение.

Программируемые насекомые / © SWARM Biotactics / LinkedIn

В своем заявлении генеральный директор компании SWARM Biotactics Штефан Вильгельм сообщил, что системы прошли полевые испытания и подтверждение работоспособности как в Европе, так и в США.

По данным компании, платформы сочетают живые организмы с биоэлектронными нейроинтерфейсами, встроенными датчиками и защищенными каналами связи. Электрическая стимуляция позволяет направлять движение насекомых, а программное обеспечение автономного роя координирует действия множества особей как единой системы.

Насекомые оснащаются компактными «рюкзаками», в которых интегрированы управляющая электроника, сенсорные модули и зашифрованные средства короткодистанционной связи. Такая нагрузка позволяет в реальном времени собирать и передавать данные в средах, недоступных для обычных беспилотников или наземных роботов.

В отличие от традиционных беспилотных систем с механической тягой, технология компании использует естественную подвижность насекомых, дополняя ее цифровым управлением и сенсорикой. Биологическая основа обеспечивает проникновение в узкие, загроможденные или частично разрушенные пространства при минимальной акустической и визуальной заметности.

SWARM Biotactics заявила, что разработала полноценную «сквозную» архитектуру — от нейроинтерфейсного оборудования и программ автономного роя до модульных полезных нагрузок и систем управления миссией.