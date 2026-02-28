Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

В 2026 году глобальный веб-трафик сосредоточен в руках сравнительно небольшой группы платформ, определяющих то, как миллиарды людей ищут информацию, смотрят видео, общаются и совершают покупки онлайн.

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году / © Visual Capitalist

Google и YouTube по-прежнему удерживают непропорционально большую долю интернет-внимания, значительно опережая всех конкурентов.

При этом состав лидеров постепенно меняется. ChatGPT вошел в число самых посещаемых сайтов мира, наглядно демонстрируя, насколько стремительно инструменты искусственного интеллекта (ИИ) прошли путь от технологической новинки до повседневного рабочего инструмента.

Согласно последним данным о посещаемости от Semrush на январь 2026 года, рейтинг отражает, какие компании сегодня формируют цифровой ландшафт. Поисковые системы и видеоплатформы остаются основой интернет-активности. Один только Google привлекает больше трафика, чем следующие пять сайтов вместе взятые, а YouTube укрепляет статус главного мирового видеохаба.

В топ-20 также входят другие поисковые платформы: Bing (1,9 миллиарда посещений) и DuckDuckGo (1,8 миллиарда). Даже Yahoo сохраняет позиции сразу через два домена — yahoo.com (2,3 миллиарда) и yahoo.co.jp (1,8 миллиарда), что подчеркивает устойчивую ценность поисковых и портальных сервисов.

Одним из самых заметных сдвигов стало появление ChatGPT. С 5,5 миллиарда посещений в январе 2026 года платформа занимает пятое место в мире — опережая Reddit (5,1 миллиарда), Wikipedia (4,3 миллиарда) и X (3,8 миллиарда).

ChatGPT впервые вошел в топ-15 в начале 2024 года — чуть более чем через год после запуска. Его стремительный подъем свидетельствует о том, насколько глубоко ИИ-инструменты интегрировались в повседневные рабочие процессы — от написания текстов и исследований до программирования и генерации идей.

Социальные платформы продолжают играть ключевую роль. Facebook* (9,5 миллиарда посещений) и Instagram* (6,1 миллиарда) входят в пятерку лидеров, тогда как X (3,8 миллиарда) и TikTok (2,2 миллиарда) сохраняют глобальную аудиторию.

Среди самых посещаемых сайтов — и крупные платформы электронной коммерции: Amazon (2,5 миллиарда) и Temu (1,6 миллиарда), что отражает масштаб онлайн-ритейла.

В то же время Netflix (1,5 миллиарда) и Weather (1,6 миллиарда) демонстрируют, что развлечения и оперативная информация стабильно генерируют огромный повторяющийся трафик.

В целом список по-прежнему доминируют американские компании — они составляют подавляющее большинство топ-20. Однако в рейтинге представлены и платформы из Китая, Канады и Франции, что подчеркивает глобальный характер современной цифровой экосистемы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.