Новые спутниковые снимки показали, что США поразили крупнейший корабль ВМС Ирана
Новые спутниковые снимки зафиксировали густые клубы черного дыма над иранской базой в Бендер-Аббасе, а также горящий вертолетоносец «Макран». Атака стала частью продолжающейся американо-израильской кампании.
База в Бендер-Аббасе — не только главный штаб ВМС Ирана, но и стратегически важный объект в контексте контроля над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «уничтожение» иранских военно-морских сил является одной из ключевых целей операции, получившей в американских кругах название «Эпическая ярость». По его словам, к настоящему моменту «выведены из строя» уже десять иранских кораблей.
Компания Planet Labs опубликовала спутниковые изображения, сделанные в ночь после удара. На них видно, что над центральной частью базы поднимается плотный черный дым. Отдельный очаг возгорания заметен у одного из пирсов. Некоторые участки объекта выглядят менее пострадавшими, однако плотная задымленность затрудняет полную оценку ущерба.
Особенно сильно пострадал корабль, который, по всей видимости, является вертолетоносцем «Макран». Это переоборудованный нефтяной танкер с крупной открытой полетной палубой в носовой части и рядом иных модификаций. С момента ввода в строй в 2021 году «Макран» совершил несколько дальних походов и стал одним из примеров расширения иранского флота кораблями подобного типа. На снимках отчетливо видно, что корабль поражен у причала в южной части базы.
Кроме того, по сравнению с более ранними изображениями, можно предположить, что под удар попали один, а возможно и два фрегата. Эти корабли, безусловно, относились к числу наиболее ценных целей в порту. При этом находящаяся в базе подводная лодка класса Kilo и малые субмарины, по имеющимся данным, не пострадали.
Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.
Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.
Джаред Айзекман хочет от лунной программы больше пусков, чтобы заранее испытать на низкой околоземной орбите технику для лунных экспедиций. Сходно делали во время первой лунной программы времен фон Брауна. Хотя идея выглядит здравой, выбранный главой NASA путь ее реализации скорее повышает шансы на неприятности и срывы сроков.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
