Новые спутниковые снимки показали, что США поразили крупнейший корабль ВМС Ирана

База в Бендер-Аббасе / © Planet Labs

База в Бендер-Аббасе — не только главный штаб ВМС Ирана, но и стратегически важный объект в контексте контроля над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «уничтожение» иранских военно-морских сил является одной из ключевых целей операции, получившей в американских кругах название «Эпическая ярость». По его словам, к настоящему моменту «выведены из строя» уже десять иранских кораблей.

База в Бендер-Аббасе / © Planet Labs

Компания Planet Labs опубликовала спутниковые изображения, сделанные в ночь после удара. На них видно, что над центральной частью базы поднимается плотный черный дым. Отдельный очаг возгорания заметен у одного из пирсов. Некоторые участки объекта выглядят менее пострадавшими, однако плотная задымленность затрудняет полную оценку ущерба.

Вертолетоносец «Макран» / © Planet Labs

Особенно сильно пострадал корабль, который, по всей видимости, является вертолетоносцем «Макран». Это переоборудованный нефтяной танкер с крупной открытой полетной палубой в носовой части и рядом иных модификаций. С момента ввода в строй в 2021 году «Макран» совершил несколько дальних походов и стал одним из примеров расширения иранского флота кораблями подобного типа. На снимках отчетливо видно, что корабль поражен у причала в южной части базы.

Кроме того, по сравнению с более ранними изображениями, можно предположить, что под удар попали один, а возможно и два фрегата. Эти корабли, безусловно, относились к числу наиболее ценных целей в порту. При этом находящаяся в базе подводная лодка класса Kilo и малые субмарины, по имеющимся данным, не пострадали.