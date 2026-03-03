Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Иран показал момент поражения израильского беспилотника Heron

За последние несколько часов Вооруженные силы Ирана сбили в различных районах страны около семи американских и израильских беспилотников, доведя общее число уничтоженных аппаратов с начала эскалации до 29.

Беспилотный летательный аппарат Heron / © War noir

В заявлении, опубликованном иранским информационным агентством Tasnim, говорится, что речь идет о дронах типов MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter. Они были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера.

В Сети также появилось видео с уничтожением израильского средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Heron.

© War noir

Heron предназначен для ведения разведки, наблюдения и выполнения широкого круга задач в ходе продолжительных миссий. Продолжительность его полета может достигать 45 часов, а рабочая высота — до 10 700 метров, что позволяет контролировать значительные районы на протяжении длительного времени.

Бортовой комплекс включает навигационную систему с приемником спутниковых сигналов, обеспечивающую возможность длительного автономного полета. В ряде случаев аппарат способен выполнять практически всю миссию без прямого вмешательства оператора. Предусмотрен и полуавтоматический режим, при котором управление на отдельных этапах может корректироваться с наземного пункта. Взлет и посадка также осуществляются автоматически. При утрате связи с командным пунктом аппарат способен самостоятельно вернуться на базу.

Heron оснащается разнообразной полезной нагрузкой: оптико-электронными и инфракрасными средствами наблюдения, оборудованием радио- и радиотехнической разведки, компактной радиолокационной станцией и другими системами. Он обычно применяется для корректировки артиллерийского огня и дополнительной разведки целей, предназначенных для последующего поражения. Передача данных осуществляется в режиме реального времени, а управление целевой аппаратурой возможно в автоматическом, дистанционном или комбинированном формате.