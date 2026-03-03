Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Иран показал момент поражения израильского беспилотника Heron
За последние несколько часов Вооруженные силы Ирана сбили в различных районах страны около семи американских и израильских беспилотников, доведя общее число уничтоженных аппаратов с начала эскалации до 29.
В заявлении, опубликованном иранским информационным агентством Tasnim, говорится, что речь идет о дронах типов MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter. Они были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера.
В Сети также появилось видео с уничтожением израильского средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Heron.
Heron предназначен для ведения разведки, наблюдения и выполнения широкого круга задач в ходе продолжительных миссий. Продолжительность его полета может достигать 45 часов, а рабочая высота — до 10 700 метров, что позволяет контролировать значительные районы на протяжении длительного времени.
Бортовой комплекс включает навигационную систему с приемником спутниковых сигналов, обеспечивающую возможность длительного автономного полета. В ряде случаев аппарат способен выполнять практически всю миссию без прямого вмешательства оператора. Предусмотрен и полуавтоматический режим, при котором управление на отдельных этапах может корректироваться с наземного пункта. Взлет и посадка также осуществляются автоматически. При утрате связи с командным пунктом аппарат способен самостоятельно вернуться на базу.
Heron оснащается разнообразной полезной нагрузкой: оптико-электронными и инфракрасными средствами наблюдения, оборудованием радио- и радиотехнической разведки, компактной радиолокационной станцией и другими системами. Он обычно применяется для корректировки артиллерийского огня и дополнительной разведки целей, предназначенных для последующего поражения. Передача данных осуществляется в режиме реального времени, а управление целевой аппаратурой возможно в автоматическом, дистанционном или комбинированном формате.
Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.
Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Января, 2020
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
11 Сентября, 2024
«Приросла»: как работают имплантаты
9 Января, 2015
Погребальные обряды народов мира
10 Июля, 2015
5 лекарств, спасших человечество
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии