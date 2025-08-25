Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи оценили связь экстремизма с выгоранием
Люди, которые чувствуют себя выгоревшими на работе, могут стать более восприимчивы к экстремистским идеям. Хотя это ни в коем случае не означает обоснованности или оправданности таких взглядов, связь между выгоранием и молчаливым оправданием насилия — тревожный симптом, заявили ученые из Греции.
Психологи из Университета Крита (Греция) опросили 627 сотрудников (средний возраст — 40 лет, 62,70% женщин), занятых в государственном и коммерческом секторе экономики. Исследование проводили зимой 2021-го — весной 2022 года. В течение пяти дней мужчины и женщины отмечали по пятибалльной шкале наличие или отсутствие у себя симптомов выгорания. Кроме того, участникам предлагали заполнить короткую анкету, содержащую утверждения, касающиеся насильственных действий (например: «Иногда людям необходимо прибегать к насилию, чтобы защитить свои ценности, убеждения или религиозные принципы»), и оценить по такой же шкале степень согласия с такими принципами.
Подавляющее большинство участников (81,56%) показали крайне низкую степень одобрения насильственных действий (один балл), где один — минимальная поддержка насилия, пять — максимальное его одобрение. В целом у испытуемых наблюдался умеренный уровень выгорания (среднее значение — 2,05 балла по пятибалльной шкале). Однако ученые отметили и тревожные тенденции. По их подсчетам, рост степени выгорания всего на один балл повышал вероятность одобрения насильственных или экстремистских действий на 75%.
Связь между выгоранием и готовностью одобрять радикальные идеи до сих пор изучена очень плохо. Одни социальные психологи подчеркивают непосредственную роль негативных эмоций и нарастающего психологического напряжения в этом процессе. Другие ученые предполагают, что потеря ощущения собственной значимости и экзистенциального смысла из-за ежедневной рутины могут подтолкнуть кого-то в поисках внутреннего баланса к одобрению насилия, тем самым перенаправив свой «гнев» на другие объекты. Человек будет искать смысл везде, где только может его найти, считают некоторые психологи и философы. Если в работе он его не находит, эта пустота заполняется за пределами офиса.
Таким образом, выгорание, которое приводит к усталости и разочарованию, может незаметно подпитывать и негативные настроения — в частности, склонность к потенциальному оправданию насильственных действий.
Исследователи подчеркнули: результаты исследования не означают, что люди, ощущающие выгорание, будут неизбежно совершать какие-то асоциальные поступки. Работа греческих психологов продемонстрировала, как повседневные негативные переживания могут изменять взгляды в сторону радикализации, нормализуя насилие и допуская его — пусть даже и у других. Это может подорвать социальную сплоченность и способствует поляризации общества в целом. Свои выводы ученые изложили в статье для журнала Американской психологической ассоциации.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Мыши и муравьи в космосе: зачем Россия запустила спутник, в котором животные летают над полюсами Земли
Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал в недавнем интервью о том, для чего мышам летать над полюсами Земли, в чем преимущества новой космической станции по сравнению с МКС, что предстоит проделать на Луне в ближайшее десятилетие и чем ученых продолжает интриговать Венера.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Миллион бобров завоевывает Евразию: к добру или к худу?
Мобилизация: как ее придумали, зачем она нужна и когда закончится
Изобретатели радио: незнаменитая дуэль
Будапештский меморандум в шкафу: сможет ли Украина вернуть ядерное оружие?
Гиперзвуковая революция: пуски «Циркона», наконец, сделали российский флот мировой величиной?
Мировые человеческие зоопарки
Космическая гонка столетия: кто будет первым на Марсе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии