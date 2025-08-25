Психологи оценили связь экстремизма с выгоранием

Люди, которые чувствуют себя выгоревшими на работе, могут стать более восприимчивы к экстремистским идеям. Хотя это ни в коем случае не означает обоснованности или оправданности таких взглядов, связь между выгоранием и молчаливым оправданием насилия — тревожный симптом, заявили ученые из Греции.

Психологи из Университета Крита (Греция) опросили 627 сотрудников (средний возраст — 40 лет, 62,70% женщин), занятых в государственном и коммерческом секторе экономики. Исследование проводили зимой 2021-го — весной 2022 года. В течение пяти дней мужчины и женщины отмечали по пятибалльной шкале наличие или отсутствие у себя симптомов выгорания. Кроме того, участникам предлагали заполнить короткую анкету, содержащую утверждения, касающиеся насильственных действий (например: «Иногда людям необходимо прибегать к насилию, чтобы защитить свои ценности, убеждения или религиозные принципы»), и оценить по такой же шкале степень согласия с такими принципами.

Подавляющее большинство участников (81,56%) показали крайне низкую степень одобрения насильственных действий (один балл), где один — минимальная поддержка насилия, пять — максимальное его одобрение. В целом у испытуемых наблюдался умеренный уровень выгорания (среднее значение — 2,05 балла по пятибалльной шкале). Однако ученые отметили и тревожные тенденции. По их подсчетам, рост степени выгорания всего на один балл повышал вероятность одобрения насильственных или экстремистских действий на 75%.

Связь между выгоранием и готовностью одобрять радикальные идеи до сих пор изучена очень плохо. Одни социальные психологи подчеркивают непосредственную роль негативных эмоций и нарастающего психологического напряжения в этом процессе. Другие ученые предполагают, что потеря ощущения собственной значимости и экзистенциального смысла из-за ежедневной рутины могут подтолкнуть кого-то в поисках внутреннего баланса к одобрению насилия, тем самым перенаправив свой «гнев» на другие объекты. Человек будет искать смысл везде, где только может его найти, считают некоторые психологи и философы. Если в работе он его не находит, эта пустота заполняется за пределами офиса.

Таким образом, выгорание, которое приводит к усталости и разочарованию, может незаметно подпитывать и негативные настроения — в частности, склонность к потенциальному оправданию насильственных действий.

Исследователи подчеркнули: результаты исследования не означают, что люди, ощущающие выгорание, будут неизбежно совершать какие-то асоциальные поступки. Работа греческих психологов продемонстрировала, как повседневные негативные переживания могут изменять взгляды в сторону радикализации, нормализуя насилие и допуская его — пусть даже и у других. Это может подорвать социальную сплоченность и способствует поляризации общества в целом. Свои выводы ученые изложили в статье для журнала Американской психологической ассоциации.

Денис Яковлев 82 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.