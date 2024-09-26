В мегалитах Панории женщин хоронили в два раза чаще, чем мужчин

Обычно число погребенных мужчин и женщин в древних некрополях примерно равно. Но для Иберии эпохи мегалитов новый метод анализа костных останков показал неожиданную картину: вторых оказалось вдвое больше. Что это — результат экстремального события или культурная традиция?

Мегалитический некрополь Панория на юго-востоке Испании принадлежит к крупной европейской погребальной традиции. Такие гробницы, сложенные из крупных камней, археологи раскопали на территориях Испании, Франции, Скандинавии и даже России (на Кавказе, майкопская культура).

На Пиренейском полуострове подобные мегалитические некрополи появились в самом начале IV тысячелетия до нашей эры. Частота использования гробниц со временем менялась, но окончательно в них прекратили хоронить в конце II тысячелетия до нашей эры.

Панорию открыли в 2012 году, а раскапывать начали в 2015-м. Археологи из Гранадского университета (Испания) тогда обнаружили 19 каменных дольменов.

Общий вид некрополя / © Díaz-Zorita Bonilla Marta et al., Scientific Reports

Они находятся примерно на одном расстоянии друг от друга и в основном ориентированы входом на восход солнца во время равноденствия. Людей в них хоронили в согнутом положении и укладывали на левый бок.

Радиоуглеродное датирование показало, что первые захоронения в Панории сделаны в XXXVI-XXXV веках до нашей эры. Наиболее интенсивно некрополь использовали столетием позже, потом был спад с краткими возобновлениями вплоть до XXI века — последнего до нашей эры. Прекращение ритуальной деятельности в Панории ученые связывают с появлением в тех местах аргарской археологической культуры и началом бронзового века.

В журнале Scientific Reports вышла статья с результатами работы совместной исследовательской группы Гранадского и Тюбингенского университетов (последний — в Германии). Ее авторы утверждают, что смогли с помощью современных биоархеологических методов определить пол некоторой части погребенных в Панории.

Распределение радиоуглеродных дат, полученных в Панории. На графике видны периоды, когда некрополь использовали особенно интенсивно / © Díaz-Zorita Bonilla Marta et al., Scientific Reports

Ранее ученые уже определяли пол древних людей на основе пептидного анализа эмали зуба. Там содержится амелогенин — половой диморфный эмалеобразующий белок. В нем обычно выделяют ген AMELX, находящийся в Х-хромосоме, и AMELY из Y-хромосомы, которая бывает только у мужчин.

Но все предыдущие исследования касались в основном одиночных захоронений. Теперь же впервые удалось получить демографический профиль довольно большой группы людей. Авторы научной работы проанализировали останки 44 человек. Одна их часть относится к самым ранним захоронениям, другая — к периоду наиболее интенсивного использования гробниц.

Результаты анализа показали, что в дольменах Панории похоронили в два раза больше женщин, чем мужчин. Нормальным соотношением полов в некрополях того времени археологи считают от 0,95:1 до 1,02:1 (мужчины к женщинам). Для Панории этот показатель в целом по исследованным останкам — 0,5:1, а если брать детей и подростков — вовсе 0,16:1.

Такое нарушение соотношения полов в захоронениях обычно свидетельствует о каком-то экстремальном событии — войне, эпидемии, природном катаклизме, где более слабые умирали чаще. Но при подобных событиях остаются следы на самих костях (от оружия и длительного голодания). Общий морфологический анализ останков из Панории таких следов не выявил.

Половой перекос, обнаруженный в Панории, по мнению авторов статьи, указывает на то, что особое внимание уделялось обрядам при захоронении женщин. Возможно, сообщество, построившее мегалиты Панории, соблюдало принцип матрилинейности, когда наследование происходит по материнской линии.

Но есть еще вариант матрилокальности, при которой дочери оставались в родственной группе, а сыновья уходили в другие семьи (мужская экзогамия). В пользу этой гипотезы свидетельствует крайняя половая диспропорция детей и подростков. Исследователи считают, что результаты их работы указывают на социальную структуру, ориентированную на женщин, своего рода матрицентричность. Но надежно доказать это пока невозможно.

Добавим, что нормальное соотношение полов в древних погребениях, указанное выше, археологи традиционно считали по результатам морфологического анализа останков.Анализ на основе белка из эмали зубов столь большой группы людей из одного сообщества провели впервые. Может быть, если применить этот метод для исследования других древних некрополей, понятие «нормального соотношения» придется скорректировать.

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