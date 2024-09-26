  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 минут назад
Evgenia Vavilova
11

Утконосы вдохновили ученых на создание мультирецепторной искусственной кожи

4.9

Исследователи из Китая разработали мультирецепторную кожу, вдохновленную утконосом. Она способна на расстоянии определять приближение объекта и его внешний материал.

Технологии
# искусственная кожа
# роботы
# сенсорное восприятие
# утконос
© Joel Sartore, National Geographic Photo Ark
© Joel Sartore, National Geographic Photo Ark

Инженеры и ученые разработали множество систем, имитирующих органы. Многие из них несовершенны и значительно уступают своим природным аналогам в точности и чувствительности. Разработка более совершенных сенсоров могла бы значительно улучшить эти системы, позволяя им точно улавливать широкий спектр информации из окружающей среды.

Утконос обладает уникальной двойной сенсорной системой. Слабое зрение животного скомпенсировано электрорецепцией — способностью ощущать электрические поля и сигналы. Она позволяет обнаруживать как электрические, так и механические изменения в окружающей среде, что улучшает его способности находить добычу или замечать угрозы, не полагаясь на зрение. Первого автора новой статьи, Ди Вэя (Di Wei), вдохновил на исследование разговор об утконосах с девятилетней дочерью. Результаты представлены в журнале Science Advances.

Дизайн искусственной кожи, вдохновленный утконосом, основан на двух ключевых принципах: контактной электризации и электростатической индукции. Когда кожа касается объекта, происходит передача электронов, что генерирует трибоэлектрический заряд, позволяющий коже воспринимать тактильные стимулы.

Для сбора информации с расстояния — телевосприятия — кожа использует электростатическую индукцию. Легирование наночастиц усиливает диэлектрическую поляризацию в эластомере, на основе которого создана кожа. Это позволяет системе обнаруживать изменения электрических полей вблизи заряженных объектов.

Мультирецепторная кожа состоит из тонких пленок PTFE и PDMS, структурно легированного эластомера с добавлением для улучшения диэлектрических свойств наночастиц SrTiO3, слоя серебряных нанопроводов, функционирующих как электрод, и подложки, обеспечивающей гибкость и защиту.

Мультирецепторная кожа использует усиленные механизмы поляризации для «чувствования» на расстоянии. В систему включили обработку данных методами глубокого обучения.

В экспериментах мультисенсорная кожа быстро и точно определяла материалы с точностью 99,56 процента, а также обнаруживала объекты на расстоянии. Мех искусственная кожа различала с 135 сантиметров, резину — с 90 сантиметров, тефлон (fluorinated ethylene propylene) — с 80 сантиметров.

Исследователи стремятся дать роботам возможность обнаруживать объекты и взаимодействовать с окружающей средой без необходимости физического контакта. Мультирецепторная сенсорная система может быть использована для повышения чувствительности сенсоров в робототехнике, тактильных устройствах и протезах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# искусственная кожа
# роботы
# сенсорное восприятие
# утконос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Сен
200
Полевые этюды 2024: о последних палеонтологических находках
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Как развивается мозг?
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Сен
400
Астрономы в пути: форма Земли
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Личная жизнь квантов и можно ли в нее вмешиваться
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Почему обезьяны не превращаются в людей
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Самые перспективные технологии в космонавтике в ближайшие 30 лет
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Эволюция вирусов и ее предсказуемость
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Биоинженерные методы лечения различных заболеваний
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
27 Сен
800
Экскурсия в Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 21:00
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
Вчера, 15:27
ПНИПУ

От простуды, пыли и для крепкого сна: в ПНИПУ назвали лучшие растения для спальни и дома

С началом отопительного сезона домашний микроклимат нарушается, а скопившиеся за лето пыль и грязь с улицы проникают в квартиру. Поддерживать здоровье экосистемы под родной крышей помогут растения. Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы, назвал самые лучшие комнатные культуры для спальни, рассказал, какие виды обеззараживают воздух, почему диффенбахия, олеандр и монстера не подходят для семей с животными и маленькими детьми, что за растения борются с загрязнениями с улицы и нужно ли ставить кактус рядом с компьютером.

ПНИПУ
# дети
# животные
# квартира
# простуда
# растения
# цитрусовые
Вчера, 07:27
Полина Меньшова

Муравьиная матка «переработала» больное потомство

Если муравьиная матка замечает у личинок признаки болезни, то не «выхаживает» потомство, а съедает. Как такой каннибализм помогает появлению здоровых муравьев, выяснили ученые из Великобритании.

Биология
# болезни
# каннибализм
# муравьи
# размножение
23 сентября
Любовь

Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма

Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.

Астрономия
# вулканы
# геологическая активность
# марс
# поверхность марса
Вчера, 21:00
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
Позавчера, 08:23
Андрей

Десять лет ежедневных наблюдений показали, что западные гориллы круглый год едят оленьи трюфели

Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.

Биология
# гоминиды
# гориллы
# грибы
# Конго
# питание
# приматы
# трюфели
# человекообразные обезьяны
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Утконосы вдохновили ученых на создание мультирецепторной искусственной кожи

    12 минут назад

  2. В мегалитах Панории женщин хоронили в два раза чаще, чем мужчин

    2 часа назад

  3. В Сколтехе упростили создание и обслуживание ванадиевых батарей

    2 часа назад

  4. Интернет-зависимость оказалась опаснее для старшеклассников, чем для студентов

    3 часа назад
Выбор редакции

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

22 сентября

Последние комментарии

Игорь Коняшов
54 секунды назад
Роман, И чем же они интересно топят ТЭС возле Пекина?)) Может вы просто принюхались? Мне после чистого московского воздуха прямо резануло по носу...

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Иван Колупаев
18 минут назад
Илья, Маск частник, тратит в основном свои деньги. Вашим мнением как их потратить не интересуется. Заработайте стопятьсот миллионов и раскисляйте

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Иван Колупаев
25 минут назад
Дитрих, так и отповторятили бы давно. Но вмешались западные "друзья" и надавали вооружений. Разведданных подкинули со спутников и шпионских

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Nurlan Sailaubekov
49 минут назад
Китай, США и Россия, это сверхдержавы Япония, ЕС - американские вассалы, какие они сверхдержавы А японцы, после того как на них США сбросили

Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 годаИнфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

Дитрих Джоб
1 час назад
Дегенераты которые мы можем построить это вы же кричали мы можем повторить и повторили 3 год по́шел повторятили . Вы завод им Хруничева ракетный в

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Мухаммад Сафиюллагь
1 час назад
Смешно читать, Россия показывает кто в мире хозяин

Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 годаИнфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

Роман Матвеев
2 часа назад
Игорь, изменилось до неузнаваемости. Смога нет абсолютно, в черте города сейчас даже мангалы жечь нельзя.

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергииИнфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

Анатолий Андреус
2 часа назад
Пора руководство в мышлении применять в другой феноменологии, отличной от феноменологии мейнстрима ...

Физики впервые воспроизвели джеты черной дыры в лабораторииФизики впервые воспроизвели джеты черной дыры в лаборатории

Valera Strijak
3 часа назад
Очень смешное название статьи. Американцы не сомневаются. Они знают, что Россия уже никогда, ничего не построит.

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Анатолий Андреус
3 часа назад
Пора, уже давно, ещё в ХХ веке, нужно было перейти на продвинутую феноменологию, отличную от мейнстрима ...

Удачный эксперимент на новосибирском электрон-позитронном коллайдере отодвинул границу «новой физики»Удачный эксперимент на новосибирском электрон-позитронном коллайдере отодвинул границу «новой физики»

Илья Кучеров
3 часа назад
Останусь при своем мнении- не тем Маск занимается. Решать нужно земные проблемы вроде закисления мирового океана- ибо нам будет нечем дышать . Что

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Via Ch
3 часа назад
Юлия, с панели оно, конечно, виднее.. не отвлекайся на всякую хрень, цыпа.. клиентов растеряешь🤣

Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 годаИнфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

алексей паньков
3 часа назад
Никаких сомнений нет , что Россия не построит станцию , учитывая что последний блок строили двадцать лет да ещё и с большими косяками , то я не

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Александр Березин
3 часа назад
Талантливый, вы напишите в группу научных журналов Science, которая эту "ахинею" рецензировало и публиковало https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm8443 Научите их,

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глиныПропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Plohish
3 часа назад
Алексей, себе запхни быдло бестолковое!

Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 годаИнфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

Талантливый Mr.ripley
3 часа назад
Какие-то химические фантазии... Сову явно пытаются натянуть на глобус! Ладно, вода реагирует с "восстановленным железом" с выделением водорода.

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глиныПропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Pavel Maksakov
4 часа назад
Австралия - сверхдержава? Россию за пятки кусает, конечно-конечно...

Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 годаИнфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

Александр Березин
4 часа назад
Вадим, напротив, автор владеет информацией вполне точно. В реальном мире реактора Hermes -- это малоразмерное чисто демонстрационное устройство с

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для АрменииНепростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

Zverb
4 часа назад
Ну так а что может написать американский финансист и олигарх. )) Россию вообще как сюда включил не понятно. Но вот есть другие американские

Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 годаИнфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

Я Всё
4 часа назад
Виктор, А кто это рагозин ? Твой брат какой-то? А ты кстати на языке на своем пиши лучше - понятней будет - не разобрать что калякаешь

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно