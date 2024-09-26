Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Сколтехе упростили создание и обслуживание ванадиевых батарей
Ученые из Сколтеха представили модель, которая упрощает конструирование и эксплуатацию ванадиевых проточных аккумуляторов — промышленных накопителей энергии, которые обещают сыграть важную роль в энергетической трансформации и уже активно используются для сглаживания пиковой нагрузки на энергосеть в Китае, Германии и США. Без этой или подобной технологии невозможен массовый переход на электротранспорт и возобновляемые источники энергии. Кроме того, она сделает атомные электростанции эффективнее и безопаснее и обеспечит резерв мощности для объектов критически важной инфраструктуры.
Исследование опубликовано в Journal of Power Sources. «Проточные аккумуляторы — один из видов химических накопителей энергии. Как и в литий-ионных батареях, основные составляющие — это два электрода и электролит, то есть среда, обеспечивающая перенос ионов. Но химическая реакция, которая дает энергию, происходит не на электродах, а в жидком электролите», — рассказал первый автор исследования, старший научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколтеха Михаил Пугач.
«В практическом смысле отличие в том, что проточные накопители гораздо более тяжелые и громоздкие, чем привычные аккумуляторы, поэтому для портативных устройств они не подходят. Зато выигрывают в емкости, долговечности и эксплуатационной гибкости — все это ценно для накопления в масштабе энергосети. Кроме того, ванадиевые накопители быстро перезаряжаются, не пожароопасны и не зависят от импортного сырья. А сам ванадий еще и легко перерабатывается», — добавил ученый.
Ванадиевые проточные накопители — наиболее развитая и широко внедренная в отрасли технология для запасания энергии в масштабе сети. Энергетические компании используют ее для сглаживания пиков спроса на электричество, которые возникают, например, когда в жаркую погоду потребители массово включают кондиционеры. Еще бо́льшая перегрузка сети может возникнуть при широком распространении электромобилей, если водители будут примерно в одно время вечером ставить их на зарядку после возвращения домой с работы.
Что касается колебаний на стороне генерации, увеличение доли возобновляемых источников энергии будет вызывать подъемы и спады мощности в зависимости от погодных и других условий — с ними тоже помогут справиться встроенные в сеть промышленные накопители. Наконец, эта технология хорошо подходит в качестве резервного источника питания для объектов, работа которых не может прерываться: АЭС, дата-центров и так далее.
«В отличие от литий-ионных аккумуляторов ванадиевые накопители могут сохранять почти неизменную емкость даже по прошествии большого количества циклов эксплуатации — при условии правильного дизайна и обслуживания. В этом смысле польза от нашей модели двойная: во-первых, она помогает изготовителю подобрать оптимальные материалы, которые повысят надежность аккумулятора и замедлят деградацию емкости. Во-вторых, модель подскажет компании, которая обслуживает накопитель, когда и как это сделать — речь идет об исправлении баланса состава электролита, который со временем нарушается», — пояснил соавтор исследования, научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколтеха Сергей Парсегов.
Таким образом, предложенная модель поможет реализовать на практике одно из преимуществ ванадиевых проточных аккумуляторов перед другими технологиями накопления энергии. По словам исследователей, сильная сторона их подхода в том, что он не требует большого количества информации о мембране того или иного накопителя. Обычно при моделировании требуется указывать конкретную технологию, габариты и материалы, используемые в системе. Представленное учеными из Сколтеха и их соавторами решение постепенно адаптируется к накопителю в ходе эксплуатации и со временем выходит на высокий уровень точности.
В основе модели лежит очень подробное описание физических процессов в устройстве. Именно оно позволяет достичь высокой точности предсказаний на основании сравнительно небольшого набора входных данных. «Физическая модель основана на модели, которую мы с коллегами опубликовали ранее по результатам моего диссертационного исследования в Сколтехе, — поделился Пугач. — В прежней модели нужна была детальная информация о свойствах мембраны, а новой этого не нужно, потому что мы встроили дополнительные коэффициенты, которые позволяют подстраивать модель под текущее состояние мембраны».
Модель принимает ряд базовых параметров и при помощи специального алгоритма приводит параметры в соответствие с результатами измерений, полученных в ходе короткого эксперимента. Ранее в Сколтехе предложили выравнивать нагрузку на энергосеть за счет выращивания салата при искусственном освещении в часы наиболее дешевого тарифа для промышленного потребителя электроэнергии. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
С началом отопительного сезона домашний микроклимат нарушается, а скопившиеся за лето пыль и грязь с улицы проникают в квартиру. Поддерживать здоровье экосистемы под родной крышей помогут растения. Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы, назвал самые лучшие комнатные культуры для спальни, рассказал, какие виды обеззараживают воздух, почему диффенбахия, олеандр и монстера не подходят для семей с животными и маленькими детьми, что за растения борются с загрязнениями с улицы и нужно ли ставить кактус рядом с компьютером.
Если муравьиная матка замечает у личинок признаки болезни, то не «выхаживает» потомство, а съедает. Как такой каннибализм помогает появлению здоровых муравьев, выяснили ученые из Великобритании.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Утечка RAND с точки зрения истории: США устроили войну на Украине ради истощения Европы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии