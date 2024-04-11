Неолитические европейцы приносили друг друга в жертву по методу итальянских мафиози

Археологи раскопали на юго-востоке Франции поселение неолитических земледельцев, которое, на первый взгляд, ничем особым не выделялось из ряда ему подобных. Но потом оказалось, что там практиковали жестокие ритуальные убийства — и способ этих убийств пережил тысячелетия.

Во время широкомасштабных раскопок долины Роны французские археологи обнаружили сразу несколько земледельческих поселений эпохи неолита. Все они датированы промежутком времени от 4250 до 3600-3500 годов до нашей эры. У всех есть общие черты: большое число зернохранилищ, множество сломанных жерновов, завозная керамика.

По находкам костей животных ученые сделали вывод, что в этих поселениях практиковали общинные трапезы, а также ритуальные жертвоприношения собак и сельскохозяйственного скота. Найденные человеческие погребения не сильно отличались от других той же эпохи — кроме одного.

В месте, где, скорее всего, хранили зерно, обнаружили яму, а в ней — скелетные останки троих взрослых женщин. Одна из них была похоронена в привычной позе (на спине), а две другие — в сильно согнутом виде, с шеей, притянутой к ногам. Рядом с согнутыми скелетами находились довольно тяжелые точильные камни.

Схема неолитического памятника и реконструкция строения, под которым нашли погребение / © Science Advances, Eric Crubézy et al.

Деревянная конструкция над захоронением украшена различными сельскохозяйственными символами: например, изображениями солнцестояний, а также орудий земледелия. На основании этого ученые, работавшие под руководством Эрика Крубези из Университета Поля Сабатье (Франция), предположили, что двух женщин принесли в жертву во время ритуалов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Работа с результатами исследования опубликована в журнале Science Advances.

По мнению авторов, жертв положили лицом вниз и за спиной привязали шею к ногам так, чтобы они медленно убивали (душили) сами себя. Для дополнительной нагрузки к веревкам (следы от которых, конечно, не сохранились) привязали камни. Связанных таким образом жертв оставили умирать на поверхности или похоронили живьем.

Подобный способ ритуального убийства ученые сравнили с инкапреттаменто (incaprettamento, на русский иногда переводят как «козление») — способом убийства, широко применяемым представителями итальянской мафии. По мнению специалистов, этот жестокий способ расправы с неугодными направлен прежде всего на запугивание тех, кто не очень согласен с правилами, навязываемыми преступным сообществом.

Удивленные совпадением, авторы работы проанализировали данные по другим неолитическим стоянкам от Восточной Европы до Каталонии. В результате они выявил 20 вероятных случаев инкапреттаменто на 14 различных археологических объектах.

Все эти неолитические земледельческие поселения расположены на берегах крупных рек (Дунай, Одер, Рейн, По), но довольно сильно отличаются друг от друга: начиная от устройства домов и заканчивая традиционным способом погребения умерших. Правда, для памятников в Центральной Европе есть одна общая черта: они относятся к культуре линейно-ленточной керамики.

По современным представлениям, эта археологическая культура возникла на Среднем Дунае и оттуда постепенно распространилась на юг, вдоль европейских рек, а потом на запад, вдоль средиземноморского побережья. Распространение на восток было, но незначительное. Как отметили авторы работы, это, казалось бы, указывает, что практика инкапреттаменто возникла на востоке Европы и оттуда пришла на запад. Но не все так просто.

Мезолитические наскальные рисунки в пещере Аддаура / © Science Advances, Eric Crubézy et al.

На наскальных рисунках эпохи мезолита в пещере Аддаура на Сицилии изображены человеческие фигуры, связанные точно таким же образом. Это указывает на то, что подобная практика возникла еще до появления сельского хозяйства, поскольку изображения датированы периодом от 12 000 до 6000 лет до нашей эры.

Исследователи предположили, что едва ли люди мезолита и неолита использовали столь жестокий способ убийства так же, как мафия — для запугивания. Все случаи такого жертвоприношения в неолите имеют сельскохозяйственный контекст. Поэтому, по мнению ученых, инкапреттаменто позволяло общине воспринимать жертв как соучастников собственной гибели, а не как открыто убитых.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.